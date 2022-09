Ersatzwahl Emotionen, ein oranger Leuchtstift und ein viel zu kleines Velo: Die St.Galler Mitte wählt Franziska Steiner-Kaufmann zur neuen Präsidentin Die Delegiertenversammlung der Mitte Kanton St.Gallen hat die 30-jährige Franziska Steiner-Kaufmann zu ihrem neuen Parteioberhaupt erkoren. Um für Neumitglieder zu werben, will die neue Präsidentin vermehrt auf Social Media setzen.

Exklusiv für Abonnenten

Die neue Präsidentin der Mitte Kanton St.Gallen heisst Franziska Steiner-Kaufmann. Sie wurde einstimmig gewählt. Bild: Rossella Blattmann

«Ich freue mich für sie.» Simon Steiner schaut stolz zu seiner Ehefrau, Franziska Steiner-Kaufmann. Der Grund: Die Delegiertenversammlung der Mitte Kanton St.Gallen hat die 30-jährige Kantonsrätin aus Gommiswald in der bis auf den letzten Platz besetzten Aula im Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg in Wattwil soeben zu ihrer neuen Präsidentin gewählt. Die Wahl der Uznacher Schulleiterin und Bäuerin war eine lupenreine Formsache: Es gab weder Gegenstimmen noch Gegenkandidatinnen oder Gegenkandidaten.

In Social Media investieren

Franziska Steiner-Kaufmann löst an der Parteispitze Patrick Dürr ab. Für seine Nachfolgerin Franziska Steiner-Kaufmann findet Dürr lobende Worte. «Ich bin überzeugt, dass sie die Partei gut führen wird.» Die frischgebackene Präsidentin – gekleidet in den Parteifarben, dunkelblaues Kleid, orange Schuhe – freut sich unmittelbar vor ihrer einstimmigen Wahl über ihr neues Amt und erwähnt in ihrer ersten Rede als designierte Parteipräsidentin ihr politisch geprägtes Elternhaus. Der Vater war Mitglied der Ortspartei, die Parteifarbe orange gut sichtbar.

«Auf dem Pult meines Vaters lag ein oranger Leuchtstift, den ich für die eine oder andere Kinderzeichnung nutzte.»

Steiner-Kaufmann erwähnt, «die oft anstrengende und ernüchternde Basisarbeit». Überalterung und die Werbung neuer Mitglieder sind laut Steiner-Kaufmann ein Thema, dem sich Die Mitte wie alle anderen Parteien auch widmen sollte. Dazu sollen die sozialen Medien verstärkt genutzt werden.

Steiner-Kaufmann findet auch lobende Worte für ihren Partner und dessen Unterstützung. So sagt sie zu ihrem Ehemann:

«Er bildet den ruhenden Pol in turbulenten Zeiten.»

Die bald zweifache Mutter Franziska Steiner-Kaufmann zwischen Ehemann Simon Steiner (links) und ihrem Vater. Bild: Rossella Blattmann

Ein emotionaler Moment

Der Widnauer Kantonsparlamentarier Dürr hatte im Frühling seinen Rücktritt als Mitte-Parteipräsident bekanntgegeben. Der Banker und Vater zweier erwachsener Kinder, der die St.Galler Mitte während acht Jahren präsidierte, zeigt sich bei seinem letzten Auftritt als Parteioberhaupt am Mittwochabend während der Würdigung durch Vizeparteipräsident Boris Tschirky sichtlich gerührt. Dürr:

«Es ist emotionaler Moment für mich.»

Es folgen Dankesworte an Ehefrau Nicole. Gefolgt von einem Handkuss in ihre Richtung.

Tschirky erwähnt, dass Die Mitte unter Dürrs Führung als Partei wachsen konnte, und lobt dessen «Elefantenhirn». Der Gemeindepräsident von Gaiserwald sorgt während seiner Laudatio auch für Lacher. Etwa, als er daran erinnert, dass der Rheintaler Dürr, wie auch er selbst, dem Feiern und guter Gesellschaft nicht abgeneigt ist. So sei auch Dürr nach einer Veranstaltung stets «einer der letzten, die das Licht löschen». Oder als der Zweimetermann das Abschiedsgeschenk – ein Gutschein für Mountainbike-Ferien in der Lenzerheide – passend zum Thema auf einem viel zu kleinen Kinderfahrrad überreicht. «Mach etwas Gescheites in deiner Freizeit», sagt Tschirky.