Steigt Esther Friedli in den Bundesratswahlkampf?

Ersatzwahl Das Rampenlicht suchte sie nie: Kandidiert die St.Gallerin Esther Friedli trotzdem für den Bundesrat? SVP-Nationalrätin Esther Friedli wird seit Freitag immer wieder als mögliche Kandidatin für Ueli Maurers Nachfolge im Bundesrat genannt. Vieles spricht dafür, aber nicht alles. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Esther Friedli in ihrem Landgasthof «Haus der Freiheit» in Ebnat-Kappel. Bild: Severin Bigler

Pausenlos klingelte das Telefon am vergangenen Freitag bei Esther Friedli und Toni Brunner. Ueli Maurer hatte gerade seinen Rücktritt aus dem Bundesrat angekündigt - und wenn die SVP ein hohes Amt zu besetzen hat, ist klar, dass die Drähte im Landgasthof «Haus zur Freiheit» in Ebnat-Kappel heiss laufen. Brunner will allerdings weiterhin nicht Bundesrat werden, wie er der «NZZ am Sonntag» sagte. Der 48-Jährige, ehemals Parteichef und Nationalrat, redet aber trotzdem mit - als Mitglied der Findungskommission - und sähe gerne eine Frauenkandidatur. Ein Steilpass für Friedli? Sie äusserte sich am Samstag noch nicht: Es sei noch viel zu früh für ein Ja oder Nein zu einer möglichen Kandidatur. Auch am Montag nimmt sie auf Anfrage keine Stellung.

Klar ist: Friedli gehört im Parlament zu den Meistgenannten für Maurers Nachfolge. Nebst dem Berner Albert Rösti, den manche bereits als «Kronfavorit» bezeichnen, sind zudem Zürcher im Spiel, Natalie Rickli und Gregor Rutz etwa - schliesslich ist es die Zürcher SVP, die einen Sitz zu verteidigen hat. Aus der Ostschweiz wurde nebst dem Toggenburger Paar auch die Thurgauerin Diana Gutjahr genannt - sie schliesst eine Kandidatur aber aus familiären Gründen aus, sie ist im Januar Mutter geworden.

Blitzstart im Nationalrat

Esther Friedli ist erst seit drei Jahren Nationalrätin. Das klingt nach wenig für eine potenzielle Bundesratskandidatin. Allerdings gehört die 45-Jährige zum einflussreichen inneren Zirkel der SVP, was im Parlament sofort dadurch sichtbar wurde, dass sie einen Platz in den hinteren Reihen der Fraktion erhielt - bei den Schwergewichten. Ausserdem wurde sie sogleich Mitglied der mächtigen Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK). Friedli habe sich, so hört man auch aus anderen Fraktionen, enorm schnell eingelebt im Berner Ratsbetrieb. Anfängerin war sie eigentlich nie.

Aus dem Schatten ihres Partners Toni Brunner trat die gebürtige Bernerin schon 2016 heraus, als sie als Quereinsteigerin für die St.Galler Regierung kandidierte - sie unterlag gegen Marc Mächler (FDP), erzielte aber ein gutes Resultat. Auch in den nationalen Wahlen 2019 fiel sie auf: Obwohl die St.Galler SVP einen Sitz verlor, schaffte Friedli als neue Kandidatin den Einzug in den Nationalrat.

«Ich stehe nicht gern im Mittelpunkt»

Einer Exekutive gehörte die Politologin, Kommunikationsfachfrau und Gastronomin zwar nie an, sie war beruflich jedoch nicht weit davon entfernt - als Generalsekretärin des St.Galler Bildungsdepartements in den Jahren 2008 bis 2014. Vor ihrem Wechsel nach St.Gallen hatte sie der Berner CVP angehört, trat im Hinblick auf die Stelle beim Kanton St.Gallen aber aus. SVP-Mitglied wurde sie erst, als sie für die St.Galler Regierung kandidierte.

Seit dem vergangenen Frühjahr ist Friedli Programmchefin der SVP Schweiz. Eine zentrale Aufgabe im Hintergrund. Das Rampenlicht hat sie schon früher nicht unbedingt gelockt, auch nicht im Regierungswahlkampf: «Ich sehe mich eher hinter den Kulissen. Ich stehe nicht gern im Mittelpunkt», sagte sie damals.

Nicht alle sehen sie als Teamspielerin

Bundesrätin zu sein, das trauen ihr dennoch viele zu - auch ausserhalb der SVP. Ostschweizer Parlamentsmitglieder aus anderen Fraktionen bezeichnen sie als klug, offen, gewandt, fähig, fleissig. Ist sie gar die heimliche Favoritin? Friedli sei sämtlichen Personen ebenbürtig, die derzeit für Maurers Nachfolge ins Spiel gebracht würden, sagt jemand. Andere bezweifeln das: Ihr Leistungsausweis sei im Vergleich mit Albert Rösti kleiner. Und Natalie Rickli beispielsweise habe sich als Regierungsrätin bereits bewiesen - und gegenüber der Partei auch eine gewisse Eigenständigkeit gezeigt.

Da ist sie, die Sache mit der Parteilinie: Kandidatinnen und Kandidaten, die Ueli Maurer beerben wollen, müssen das Parlament davon überzeugen können, dass sie kompromissfähig sind. Hardliner haben es in einer Bundesratswahl schwer.

Friedli sei durchaus eine «integrative Persönlichkeit», sagt ein Parlamentsmitglied. «Das täuscht manchmal darüber hinweg, dass sie dennoch stramm auf Parteilinie politisiert.» Ob sie wirklich eine Teamspielerin sei, die für den Bundesrat in Frage komme, sei unklar.

St.Galler Herkunft eher kein Hindernis

Hätte Friedli aus regionalpolitischer Sicht überhaupt Chancen, als zweite St.Gallerin nebst Karin Keller-Sutter (FDP) in den Bundesrat gewählt zu werden? Eher nicht, sagen die einen, während andere widersprechen: Die Herkunft spiele eine untergeordnete Rolle, die Kantonsklausel für Bundesratswahlen sei schon lange abgeschafft. Jedoch: Während das Argument der Herkunft damals bei Keller-Sutters Wahl ein klarer Vorteil gewesen sei - die Ostschweiz forderte damals vehement wieder einen Regierungssitz - sei es das für Friedli natürlich nicht mehr.

Die SVP-Kantonalsektionen haben bis zum 21. Oktober Zeit, der Findungskommission ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Ersatzwahl von Ueli Maurer zu melden. Die Nomination ist am 18. November vorgesehen, wobei Parteichef Marco Chiesa schon jetzt sagt, dass es «wahrscheinlich kein Einer-Ticket» geben werde. Die Wahl findet am 7. Dezember statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen