Esther Friedli hat wohl immer noch Chancen auf Bundesratssitz

Ersatzwahl Auch die SVP beschäftigt die Frauenfrage – St.Galler Nationalrätin Esther Friedli scheint immer noch gute Chancen auf den Bundesratssitz zu haben Wen nominiert die SVP für die Ersatzwahlen vom 7. Dezember? Geht es nach Urgestein Christoph Blocher, wäre die Kandidatur einer Frau «begrüssenswert». Auch Toni Brunner wünscht sich «eine Auswahl». Ob er damit seine Partnerin Esther Friedli meint, lässt der alt Nationalrat allerdings offen. Chiara Stäheli 06.10.2022, 21.52 Uhr

Nach wie vor im Rennen um den Bundesratssitz der SVP: Nationalrätin Esther Friedli. Bild: Gian Ehrenzeller / keystone

«Es gibt eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Jetzt ist die Zeit zum Schweigen.» Schliesslich seien zurzeit noch viele Namen im Rennen, darunter auch «viele gute Frauen». Das ist alles, was SVP-Nationalrätin Esther Friedli an diesem Donnerstagabend im Toggenburg zu einer möglichen Bundesratskandidatur sagen will.