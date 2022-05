Ernährung St.Gallen hinkt dem veganen Trend hinterher: «Es gibt nicht genug Gastronomen, die sich mit dem Lebensstil identifizieren können» Das Gastroangebot für Veganerinnen und Veganer im Kanton St.Gallen ist karg. Doch Ketten wie «Hans im Glück» entdecken die neue Kundschaft. Und in der St.Galler Altstadt gibt es seit kurzem sogar ein rein veganes Restaurants. Olivia Jasek 04.05.2022, 11.00 Uhr

Die Nachfrage nach veganen Gerichten steigt, doch die St.Galler Gastronomie hinkt dem Trend hinterher. Bild: Getty

Veganer im Kanton St.Gallen haben es nicht leicht. Das Angebot an Restaurants mit rein pflanzlichem Essen ist sehr beschränkt. Während man in Zürich praktisch an jeder Ecke ein veganes Lokal findet, gibt es in St.Gallen nur wenige spezialisierte Restaurants. Sie sind ausschliesslich in der Stadt St.Gallen zu finden.

Lukas Hunger vom Verein «Vegallen» bestätigt: «Wir sehen in der Ostschweiz sicherlich Verbesserungsbedarf.» Der Verein organisiert in St.Gallen regelmässig Stammtische für Veganerinnen und Veganer und veröffentlicht auf seiner Website Restaurant- und Buchtipps. Hunger sagt: «Restaurants in der Region machen sich zu wenig Gedanken.» Darum sei das vegane Angebot in den meisten Restaurants sehr begrenzt. Die beste Auswahl gebe es in orientalischen und asiatischen Lokalen. Dort gebe es immer einige vegane Gerichte auf der Karte, sagt Hunger. Und er fügt an:

«Zürich ist wesentlich besser aufgestellt, was vegane Restaurants, Cafés oder Bäckereien betrifft.»

Das gelte auch für das benachbarte Ausland, wo es etwa in Dornbirn oder Konstanz gute vegane Angebote gebe.

Rein pflanzlich im «Formidable Pelikan»

In St.Gallen gibt es seit Ende 2021 ein Restaurant, das eine rein pflanzliche Küche anbietet: das «Formidable Pelikan» in der Altstadt. Pächterin Désirée Fatzer liegt es sehr am Herzen, die vegane Küche in der Ostschweiz voranzutreiben. Denn die Nachfrage sei gross. Fatzer sagt denn auch:

«Wir streben mittel- bis langfristig an, Restaurants zu motivieren, mindestens ein bis zwei vegane Gerichte anzubieten.»

Doch warum hinkt die St.Galler Gastronomie dem veganen Trend hinterher? Es gebe immer mehr Menschen, die sich rein pflanzlich ernähren. Doch in der Gastronomie fehlten die Experten, die sich mit dem veganen Lebensstil identifizieren können, sagt Fatzer. Es ist ihr ein Anliegen, Vorbehalte gegen die vegane Küche abzubauen. Denn es kämen immer wieder Kundinnen und Kunden vorbei, die sich für die pflanzlichen Produkte begeistern liessen.

«Bei manchen Produkten merkt man das Vegane gar nicht. So gibt es zum Beispiel Rahm auf pflanzlicher Basis, der wie solcher aus Kuhmilch schmeckt.»

Pionier Tibits erfindet Vegi-Klassiker neu

Bereits seit 2017 ist die Vegi-Restaurantkette Tibits mit einer Filiale in der Stadt St.Gallen präsent. Das Gastrounternehmen setzt seit seiner Gründung auf eine komplett vegetarische Küche. «Die Nachfrage nach veganen Menus ist in den letzten Jahren spürbar gestiegen», sagt Claire Honegger, stellvertretende Marketingleiterin. Einige Tibits-Klassiker habe man deshalb in veganer Form neu aufgelegt. Zudem habe das Restaurant vor, das Angebot zu erweitern. Honegger sagt:

«Das Angebot auf dem Tibits-Buffet ist bereits zu über 80 Prozent vegan, und wir sind daran, diesen Anteil noch zu erhöhen.»

Vegane Burger in deutscher Gastrokette

Auch die Burger-Kette «Hans im Glück», die seit zwei Jahren in St.Gallen ein Restaurant betreibt, bietet vegane Gerichte an. Marketingchef Peter Prislin sagt, für «Hans im Glück» sei es seit der Gründung 2010 wichtig, jedem seine Form der Ernährung zu ermöglichen.

«Wir achten darauf, das vegane und vegetarische Angebot mindestens so abwechslungsreich wie das fleischhaltige zu gestalten.»

So stehen zurzeit auf der Menukarte sieben vegane Burger, drei vegane Bowls und Salate sowie vegane Desserts. Das Angebot richtet sich allerdings nicht nur an Veganerinnen und Veganer. Auch Menschen, die nicht vegan leben, würden pflanzlich basierte Menus bestellen, sagt Prislin.