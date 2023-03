Wildpark Peter und Paul: Ausflugstipp und Wissenswertes

Erleben Steinbock, Luchs und Murmeli: Der Wildpark Peter und Paul ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert Der kostenlose Ausflugstipp mit Blick auf die Stadt St.Gallen und «Jöö»-Effekt. Wissenswertes über den geschichtsträchtigen Wildpark und weshalb sich ein Besuch lohnt. Jolanda Riedener 15.03.2023, 10.25 Uhr

Bilder: Urs Bucher, Adriana Ortiz Cardozo, Raphael Rohner Luchs, Gämse, Steinbock oder Wildschwein: Diese und mehr Wildtiere gibt es im «Peter und Paul» zu sehen.

Infos zum Wildpark Öffnungszeiten: Durchgehend geöffnet.

Eintritt: Kostenlos. Führungen können telefonisch gebucht werden (Tel. +41 71 244 51 13)

Anfahrt: Mit dem Bus zur Haltestelle Sonne Rotmonten, anschliessend erreicht man den Park in einem kurzen Spaziergang. Begrenzte Anzahl Parkplätze vor Ort.

Sonstiges: Die Wege durch den Wildpark sind rollstuhlgängig und kinderwagentauglich. Hunde sind an der kurzen Leine erlaubt.

Restaurant: «Peter und Paul», Tel. +41 71 245 56 25, montags und dienstags geschlossen.

Der Wildpark Peter und Paul in St.Gallen ist eine Institution. 1892 eröffnete der Park mit 32 Tieren. Zehn Jahre später haben die Betreiber die ersten Kletterfelsen für die Tiere erstellt. Im Wildpark wurden Steinböcke gezüchtet, was der Grundstein zur Wiederansiedlung der Art in der Schweiz legte.

1906 lieferte ein Wilderer aus dem Aostatal, dem einzigen Ort, an dem ein Restbestand überlebt hatte, einige Steinkitze nach St.Gallen. 1911 konnten im Weisstannental die ersten Tiere ausgewildert werden. Bis 1936 kamen insgesamt 30 Steinkitze grösstenteils illegal aus Italien in den Wildpark.

Zwei der Mütter mit ihren Kitzen auf dem Steinbockfelsen im Wildpark Peter und Paul. Bild: Toni Bürgin «Komm schon. Jetzt wird gespielt!» Bild: Toni Bürgin Tankstelle in der Steilwand. Bild: Toni Bürgin Das gehört zum Steinbock-Kindergarten: In den Felsen herumtollen und dann auf einem Felsvorsprung ausruhen. Bild: Toni Bürgin

In den 1950er-Jahren folgte die Freilassung von sechs Tieren im Alpstein, zuerst oberhalb des Seealpsees und später im Gebiet vom Wildhauser Schafboden. Die Population im Alpstein hat sich seither gut entwickelt.

Übrigens: Der Name Peter und Paul soll von einer Kapelle Mitte des 10. Jahrhunderts her rühren, die einst dort stand, wo sich der Wildpark heute befindet.

Auch Luchs und Wildkatzen leben hier

1980 wurde ein Luchsgehege erstellt. Der Luchs ist eine der Hauptattraktionen des Wildparks. Oft versteckt sich das Luchspaar aber so gut, dass man es im Gehege nicht ausfindig machen kann.

In der Schweiz leben zwischen 130 und 150 Luchse. Eine Verwandte des Luchses ist die Wildkatze. Lange glaubte man, diese sei in der Schweiz ausgestorben. Tatsächlich kommt sie im Juragebiet noch vor. Man schätzt, dass dort auf 600 Quadratkilometer 450 bis 900 Wildkatzen leben.

Die Wildkatzen in ihrem Gehege im St.Galler Wildpark Peter und Paul. Bild: Raphael Rohner (19. 5. 2019)

Bewegung an der frischen Luft und den Tieren beim Fressen zuzusehen, lässt den Magen ebenfalls knurren. Beim Wildpark kann man im Restaurant «Peter und Paul» einkehren.

Tiervielfalt der Bevölkerung zugänglich machen

Neben Steinbock, Luchs und Wildkatzen gibt es im Wildpark mehrere Hirscharten zu sehen: Sikahirsche, Rothirsche und Damhirsche. Gämsen, Wildschweine erfreuen ausserdem die Besucherinnen und Besucher zu jeder Jahreszeit. Murmeltiere sind dagegen in den Wintermonaten kaum zu sehen, halten sie sich doch meist schlafend innerhalb ihres Baues auf.

Murmeltiere mit Frühlingsgefühlen. Bild: Raphael Rohner (19. 5. 2019)

Wissenswertes über die Tiere und ein Quiz über jede Art zum Herunterladen finden Sie auf der Website des Tierparks.

Fazit: Ein Besuch im Wildpark lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Und das ohne Eintrittskosten. Statt mit dem Auto hochzufahren, besser etwas mehr Zeit einplanen und zu Fuss, mit dem Velo oder mit dem Bus anreisen.