FM1-Chäller ruft bei Stars und Bundesräten an für eigenes Buch

Erfolgsgeschichten Radio FM1-Ulknudel «Chäller» hat bei Stars und Bundesräten angerufen, um ein Buch zu schreiben Nicht immer nahmen ihn seine Interviewpartner ernst: Die Ostschweizer Radio-Legende Yves Keller hat ein Buch über die Erfolgsgeheimnisse von Schweizer Prominenten geschrieben. Am Telefon glaubte man ihm manchmal nicht und hielt sein Vorhaben für einen seiner «Chällerfon»-Telefonscherze. Raphael Rohner Jetzt kommentieren 22.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Radio-Juxanrufer «Chäller» hat ein Buch über Erfolg geschrieben. Bild: Raphael Rohner

Eigentlich sei es gar nie geplant gewesen, ein Buch zu schreiben, sagt der 38-jährige Schaffhauser Komiker Yves Keller. Er kommt gerade mit einem verschmitzten Grinsen aus dem Radiostudio, nachdem er wieder jemanden in seiner Rubrik «Chällerfon» veräppelt hat. Keller arbeitet hauptsächlich auf der Bühne als Komiker und unterhält die Menschen mit Witzen und Imitationen. Die Coronapandemie hat seinem Bühnenprogramm plötzlich einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Aber nicht nur das, Keller wurde arbeitslos. Über diese Zeit sagt er: «Es war nicht schön. Ich musste mich neu orientieren. Dann kam mir die Idee, einige erfolgreiche Leute zu fragen, was das Geheimnis ihres Erfolgs ist.»

Keller nahm also den Telefonhörer in die Hand und rief bei prominenten Persönlichkeiten an. Bei Bundesrätinnen, Unternehmern, Astronauten, Moderatorinnen und Stars aus dem Showbusiness klingelte das Telefon und Keller war am anderen Ende. Er, der sonst die Leute mit lustigen Geschichten an der Nase herumführte, musste ernst bleiben. Dass er normalerweise die Leute am Telefon veräppelt, habe ihm sogar geholfen: «Einige erkannten mich und freuten sich auf ein Treffen.» Der Entertainer Keller verfasste aus den Antworten von 21 erfolgreichen Menschen in der Schweiz schliesslich ein rund 170-seitiges Buch: «Der Schweizer Weg zum Erfolg».

Bundesräte und Stars bekamen Anrufe von Keller

Ein Buch über persönliche Tipps der Menschen, die ihren Weg zum Erfolg gemacht haben. Keller hat etwa dem Starkoch Andreas Caminada, Christa Rigozzi, Michael Hilti oder Toni Brunner auf den Zahn gefühlt. Besonders überrascht hat Keller, wie einfach es ist, mit diesen Menschen in Kontakt zu treten. Etwa mit der Alt-Bundesrätin Doris Leuthard:

«Ich konnte anrufen und dann haben die Leute aus ihrem Nähkästchen geplaudert. Ich war ehrlich gesagt etwas baff über die Offenheit.»

Vielleicht eines der Geheimnisse des Schweizer Erfolgs? «Wahrscheinlich schon. Wer in der Schweiz erfolgreich sein will, muss ein gutes Netzwerk haben», sagt Keller und linst kurz auf sein Smartphone, wo das Emblem seines Familienwappens als Hintergrund kurz aufleuchtet.

Wirklich beeindruckt war Keller von Begegnungen wie jener mit dem Schweizer Astronauten und Luftfahrtpionier Bertrand Piccard: «Dieser Mann hat wirklich eine ganz besondere Art zu denken und hat mich in vielerlei Hinsicht sehr inspiriert.» Kellers Buch liegt in Buchhandlungen neben «Spiegel»-Bestsellern anderer Beratungsautoren. Dass er, der Comedian, nun ausgerechnet ein Buch darüber verfasst hat, wie man erfolgreich wird, war nur Zufall, wie er sagt. «Ich war einfach neugierig, wie man sich selber verwirklichen kann und welche Tipps andere Schweizerinnen und Schweizer haben – mehr nicht.»

Macht lieber Radio und ein lustiges Bühnenprogramm statt Bücher: Yves Keller. Bild: Raphael Rohner

Wer im Buch lustige Anekdoten oder gar Witze von «Chäller» sucht, wird enttäuscht: «Ich habe keinen einzigen Witz geschrieben. Hier geht es bewusst um ein ernsthaftes Thema.» Auch fehlen persönliche Tipps und Tricks des erfolgreichen Komikers. Er übt sich in Zurückhaltung: «Neben Vreni Schneiders, Martin Juckers oder Julia Onkens Erfahrungen wären meine eigenen Erfahrungen uninteressant.» Er habe bewusst darauf verzichtet, sich selbst in den Vordergrund zu stellen.

«Chäller» als Autor bleibt Ausnahme

Auch das Thema der «Hater» beleuchtet Keller. Menschen, die einander den Erfolg vergönnen und die über andere herziehen. Genau das hat er persönlich zu Beginn seiner Karriere erlebt. «Wenn man seinen Kopf aus einem fahrenden Auto hält, bekommt man Gegenwind zu spüren. Das darf aber niemanden davon abhalten, Aussergewöhnliches zu versuchen.»

Der Neid der Gesellschaft habe auch anderen Erfolgreichen schon früh zugesetzt. Es sei eines der grossen Probleme für alle, die etwas auf die Beine stellen wollen. Wer früh diesen Gegenwind erlebe und mitbekomme, wie schlecht geredet wird, erlebe einen Dämpfer, sagt Keller und ergänzt: «Als ich als Comedian anfing, haben sich einige Leute auch das Maul zerrissen. Das lernt man aber irgendwann einfach zu ignorieren – nur so kommt man weiter.»

Dass jetzt sein Name auf einem Buch in den Auslagen einiger Buchhandlungen liegt, erfüllt Keller zwar mit Freude, jedoch glaubt er, als Schriftsteller keine Zukunft zu haben: «Ich bin auf der Bühne zu Hause und fühle mich da pudelwohl.» Ein weiteres Buch will der Comedian Keller vorerst nicht schreiben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen