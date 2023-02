HSG-Plagiatsaffäre: Freistellung von Professor Stölzle widerrufen

Entscheid HSG-Plagiatsaffäre: Freistellung von Wolfgang Stölzle widerrufen – Weisungen und ein Beistand für den beschuldigten Professor Stefan Kölliker, Präsident des Universitätsrates, widerruft die Freistellung, die er gegenüber Professor Wolfgang Stölzle ausgesprochen hatte. Die Arbeit der Untersuchungskommission zu Stölzles Institut im Rahmen der Plagiatsvorwürfe ist davon nicht betroffen und wird plangemäss zu Ende geführt. Aktualisiert 20.02.2023, 18.06 Uhr

Die Universität St. Gallen. Bild Lisa Jenny

Im HSG-Plagiatsskandal wird ein neues Kapitel geschrieben: Im vergangenen Dezember hatte die Universitäts St.Gallen zwei Professoren, die gemäss den Vorwürfen in die Affäre verwickelt sein sollen, freigestellt. Einer von ihnen, Wolfgang Stölzle, ging in der Folge an die Öffentlichkeit und wehrte sich gegen die Freistellung.

Regierungsrat und Präsident des Universitätsrates: Stefan Kölliker. Bild: Ralph Ribi

Am 14. Februar hat der Abteilungspräsident des St.Galler Verwaltungsgerichtes nun entschieden, dass der Beschwerde von Stölzle gegen die Freistellung die aufschiebende Wirkung wiedererteilt werde. Das teilt die HSG in einem Communiqué mit. Damit werde in einer umstrittenen Frage der Rechtsmittelgewährung Klarheit geschaffen, heisst es in der Mitteilung.

Gericht sieht keine akute Verdunkelungsgefahr

Im Gegensatz zur ursprünglichen Einschätzung der Universitätsleitung sieht das Gericht gemäss der HSG-Mitteilung keine akute Verdunklungsgefahr gegeben. Diese Beurteilung habe jedoch keine Konsequenzen für den Fortgang der laufenden Untersuchung zu den in den Medien erhobenen Vorwürfen gegen Wolfgang Stölzle als Direktor des ISCM-HSG. Das Ergebnis der am 26. Oktober vergangenen Jahres eingesetzten Untersuchungskommission sei abzuwarten, bevor über abschliessende Massnahmen entschieden werde.

Die Argumentation der HSG – und der Entscheid des Gerichts

Im Zusammenhang mit der Plagiatsaffäre hatte die Universität St.Gallen ab dem 16. Dezember vergangenen Jahres eine Freistellung gegenüber Wolfgang Stölzle ausgesprochen. Dabei entzog die HSG Wolfgang Stölzle die aufschiebende Wirkung von Rechtsmitteln gegen die Freistellung, wie sie mitteilt. Dies begründete sie damals mit der Gefahr, dass Stölzle Verdunklungsversuche seines unter Plagiatsverdacht stehenden Kollegen unterstützen könne.

Dieser Argumentation ist das Gericht nun nicht gefolgt, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. In der Begründung seines Entscheides gibt das Gericht gemäss der HSG zu erkennen, dass mit der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung faktisch der Schlussentscheid über die Freistellung vorweggenommen werde.

Freistellung des zweiten Professors bleibt bestehen

Deshalb hat Stefan Kölliker, Präsident des Universitätsrates, die Freistellung inklusive Rayonverbot nun aufgehoben, die er gegenüber Wolfgang Stölzle zunächst am 16. Dezember 2022 vorläufig und am 9. Januar 2023 dann definitiv ausgesprochen hatte. Wolfgang Stölzle hat gemäss dem Communiqué nun wieder Zutritt zum Institut und kann seiner Tätigkeit in Lehre und Forschung weiter nachgehen.

Stefan Kölliker habe Stölzle jedoch angewiesen, alles zu unterlassen, was die laufenden Untersuchungen in seinem Institut oder in der Plagiatsaffäre seines Institutskollegen beeinträchtigen könnte, teilt die HSG weiter mit. Des Weiteren habe Kölliker aufsichtsrechtlich entschieden, dass Wolfgang Stölzle bis zum Abschluss der Untersuchungen am Institut die Leitung nur in Abstimmung mit Professor Thomas Friedli als Beistand wahrnehmen könne.

Die Freistellung des zweiten Professors, der sich Plagiatsvorwürfen ausgesetzt sieht, bleibt gemäss der HSG bestehen. (pd/dwa)