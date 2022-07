Entschädigungen «Das deckt vielleicht die Fahrkosten»: So viel Geld erhalten die St.Galler Parteipräsidenten pro Jahr Ehrenamt hin oder oder her: Die Präsidentinnen und Präsidenten der St.Galler Kantonalparteien erhalten fast alle eine finanzielle Entschädigung. Hier sind die Zahlen. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 12.07.2022, 05.00 Uhr

«Für bezahlte Ämter hat unsere Partei gar keine Mittel»: SVP-Präsident Walter Gartmann. Bild: Benjamin Manser

Politik als Beruf? Bloss nicht, das geht auch nebenbei: Die Schweiz ist stolz auf ihr Milizsystem. Dieses hat aber seine Tücken, wie ein aktueller Fall im Kanton Zürich zeigt. Benjamin Fischer, Präsident der SVP-Kantonalpartei, hatte stets betont, Parteiarbeit müsse ehrenamtlich bleiben. Gemäss Recherchen der «NZZ am Sonntag» soll er im Hintergrund jedoch mehrere zehntausend Franken von Spendern für sein politisches Engagement erhalten haben.

Es ist kein Geheimnis, dass es für die Parteien oft nicht einfach ist, solche Ämter zu besetzen. Gerade, weil der Aufwand beträchtlich und die Verantwortung gross, die Entschädigung aber bescheiden ist. Wie steht es mit finanziellen Vergütungen für die St.Galler Parteipräsidentinnen und -präsidenten?

Ein paar Tausend Franken Spesen

Von einem «Lohn» für das Präsidium will - mit Ausnahme der SP - keine Partei sprechen. Pauschale jährliche Spesenentschädigungen sind die Regel. Den grössten Betrag nennt die grösste Partei: SVP-Präsident Walter Gartmann erhält 6000 Franken Spesenvergütung pro Jahr - «für Auslagen und Reisen in Zusammenhang mit der Parteitätigkeit», wie er auf Anfrage festhält. Gartmann ist beruflich Unternehmer, sein Arbeitspensum als Parteipräsident betrage im Schnitt etwa 20 Prozent. In der Parteileitung und im Kantonalvorstand werde ehrenamtlich gearbeitet, eine Professionalisierung stehe nicht zur Debatte - für bezahlte Ämter habe die SVP St.Gallen gar keine Mittel. Einen Lohn erhalten lediglich die Mitarbeiter auf dem Sekretariat.

Patrick Dürr, St.Galler Mitte-Präsident. Bild: Regina Kühne

Halb so gross sind die Spesenpauschalen bei FDP und Mitte, beide Parteien zahlen jährlich 3000 Franken. Mitte-Präsident Patrick Dürr – er gibt das Amt an der kommenden Delegiertenversammlung am 31. August ab – ist im Kader einer Grossbank tätig, seinen Aufwand für die Partei schätzt er auf etwa 10 Prozent.

Raphael Frei, St.Galler FDP-Präsident. Bild: Benjamin Manser

Bei FDP-Präsident Raphael Frei sind es 10 bis 15 Prozent. Die Parteiarbeit leistet Frei in der Freizeit, nebst einen Vollpensum als Schulleiter. Zur 3000-Franken-Pauschale des FDP-Präsidenten sagt Parteisekretär Christoph Graf: «Das deckt vielleicht die Fahrkosten im Ringkanton ab – darüber hinaus aber nicht viel mehr.»

Sowohl FDP als auch die Mitte verfügen über Personal in den Parteisekretariaten, Pläne für weitere bezahlte Stellen gibt es momentan nicht.

SP würde gern mehr bezahlen, doch das Geld fehlt

Andrea Scheck, St.Galler SP-Präsidentin. Bild: Andrea Tina Stalder

SP-Präsidentin Andrea Scheck hat eine 80-Prozent-Stelle als technische Redaktorin in der Privatwirtschaft und erledigt den grössten Teil der Parteiarbeit am Abend oder am Wochenende. Der Aufwand schwanke zwischen 20 und 50 Prozent pro Woche, abhängig von den aktuellen politischen Geschehnissen. «Die Arbeit als SP-Präsidentin wird Ende des Jahres pauschal mit 5’000 Franken - abzüglich Sozialversicherungsbeiträge- entlöhnt.» Für Vizepräsidentinnen oder -präsidenten gibt es 1000 Franken Spesenentschädigung. Scheck plädiert für eine aufwandgerechte Entschädigung aller politischen Ämter:

«Nur so kann garantiert werden, dass Politik für alle möglich ist – nicht nur für diejenigen, die es sich leisten können, unentgeltlich zu arbeiten und ihre Lohnarbeit dafür zu reduzieren.»

Die SP sei überzeugt, dass alle Mitglieder auch bei Bezahlung die Parteiarbeit immer noch aus Überzeugung erledigen würden, sagt Scheck. Für die Umsetzung dieses Ideals fehlt es jedoch an Geld, weshalb die grosse Mehrheit der Arbeit nach wie vor ehrenamtlich geleistet wird. Die SP verfügt über ein Parteisekretariat mit 120 Stellenprozenten, zudem wurde vor kurzem eine neue Stelle für Social-Media-Arbeit geschaffen.

Grüne: «Ohne Sekretär ginge es nicht»

Daniel Bosshard, St.Galler Grünen-Präsident. Bild: Benjamin Manser

Grünen-Präsident Daniel Bosshard sagt: «Ich persönlich habe bei meinem Amtsantritt keine Sekunde daran gedacht, einen Lohn zu fordern.» Der Zeitaufwand - schätzungsweise 20 Prozent - sei relativ hoch, aber mit einem ehrenamtlichen Engagement gerade noch vereinbar. Bosshard erhält keine Spesenpauschale, lässt sich aber einzelne Aufwände vergüten - dies bei höheren Beträgen ab circa 50 Franken, beispielsweise für das Zugticket nach Bern zur Vorstandssitzung der Grünen Schweiz. Entschädigt wird Bosshard ausserdem für die Betreuung der Mitgliederzeitschrift «Ostgrün», das sei aber keine Präsidialaufgabe, sondern eine Facharbeit, die er bereits vor seinem Amtsantritt ausgeführt habe. Beruflich ist Bosshard Umweltnaturwissenschafter mit eigener Firma.

Seit zwei Jahren verfügen auch die Grünen über ein professionelles Sekretariat mit einer 50-Prozent-Stelle. Bosshard: «Ohne die Mitarbeit von Sekretär Sebastian Koller fiele der Arbeitsaufwand für mich als Kantonalpräsident deutlich höher aus, was neben Familie und Beruf nicht zu stemmen wäre.»

Ramon Waser, St.Galler GLP-Präsident. Bild: Gert Bruderer

Auch die Grünliberalen wünschen sich ein solches Sekretariat, wie Präsident Ramon Waser sagt. «Dies ist aber in unserer momentan Lage noch nicht möglich, da wir unsere Finanzen sehr gezielt einsetzen müssen und im Gegensatz zu den anderen Parteien im Kanton zum Beispiel keine Fraktionsvergütung erhalten.» Auch Spesenvergütungen gebe es keine, die Parteiarbeit sei rein ehrenamtlich, sagt Waser, der sein Pensum ebenfalls auf 10 bis 20 Prozent schätzt. Er macht die politische Arbeit nebst einem Vollpensum als Marketingfachmann.

Die Entschädigungen für die Präsidentinnen und Präsidenten variieren von Kanton zu Kanton. So ist im Thurgau der Pauschalbetrag bei der SP deutlich höher als in St.Gallen, bei SVP und FDP hingegen deutlich tiefer.

