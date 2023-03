Wasserstoff: St.Galler Firmen setzen auf Brennstoffzellen-Autos

Energiewende Wasserstoff-Hochburg St.Gallen: Warum erste Firmen auf Brennstoffzellen-Autos umsatteln Noch sind Wasserstoff-Fahrzeuge eine Seltenheit. Doch Wasserstoff könnte einst eine wichtige Säule in einer Verkehrslandschaft ohne CO 2 -Ausstoss werden. Im Kanton St.Gallen ist ein Wasserstoff-Netzwerk entstanden, das einer ganzen Branche als Vorbild dient. Jochen Tempelmann 1 Kommentar 06.03.2023, 12.30 Uhr

Wasserstoff wird wie Benzin getankt, ist aber ein erneuerbarer Rohstoff. Bild: Imago Images

Es ist das Schlagwort der Stunde: Dekarbonisierung. Um den Klimawandel und seine Folgen so weit wie möglich in Grenzen zu halten, will die Schweiz ihre Abhängigkeit von kohlenstoffbasierten fossilen Energieträgern verringern. Zentraler Bestandteil dessen ist der Verkehr: Laut Bundesamt für Statistik ist er für 32 Prozent der schweizweit verbrauchten Endenergie verantwortlich.

Die Antwort für die Dekarbonisierung des Verkehrs scheint auf der Hand zu liegen: Elektroautos finden immer breitere Verwendung. Doch wo batteriebetriebene Antriebe an ihre Grenzen stossen, sind andere kohlenstofffreie Lösungen gefragt. Hier kommt Wasserstoff ins Spiel – und die Ostschweiz: In der Region hat sich eine Infrastruktur entwickelt, die wegweisend für Europa ist.

So funktioniert ein Wasserstoff-Antrieb Wasserstoff ist keine abbaubare Energiequelle wie Erdöl, sondern vielmehr ein Energiespeicher: Wasserstoff wird gewonnen, indem Wasser – H 2 0 – mithilfe von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff getrennt wird. Der so gewonnene Wasserstoff wird gespeichert, bis er in einer Brennstoffzelle mit atmosphärischem Sauerstoff wieder zu Wasser reagiert. Bei dieser Reaktion entsteht wiederum Strom. Damit funktioniert ein Wasserstoff-Fahrzeug ähnlich wie ein Hybridauto: Die Brennstoffzelle erzeugt (wie der Benzinmotor im Hybridauto) Strom, mit dem ein Elektromotor betrieben wird. Mit dieser Funktionsweise sind Vor- und Nachteile verbunden: Bei der Umwandlung von Strom in Wasserstoff und zurück geht Energie verloren – dafür lässt sich ein Wasserstoffauto wie jeder Verbrenner in wenigen Minuten volltanken.

Nische mit Wachstumspotenzial

Bislang sind Wasserstoffautos ein Nischenprodukt – schweizweit wurden erst 268 Personenwagen mit Wasserstoffantrieb zugelassen. Dennoch entsteht allmählich eine Nachfrage für Wasserstoffautos. So beispielsweise beim Zentrum für Labormedizin St.Gallen. Für das Unternehmen gehört der Transport von Proben zwischen den Spitälern, Privatkliniken und Arztpraxen und dem Labor in St.Gallen zum täglichen Geschäft.

Zwei Brennstoffzellen-Autos ergänzen seit kurzem die Flotte des Zentrums für Labormedizin St. Gallen. Bild: PD

«Als Laborunternehmen halten wir unsere Technik auf dem neuesten Stand», sagt die Kommunikationsverantwortliche Diana Schönenberger. «Wir wollen aber nicht nur bei der Infrastruktur eine Vorreiterrolle einnehmen, sondern auch in der Logistik.» Daher hat das Unternehmen seine Flotte im Rahmen des anstehenden Ersatzes älterer Dieselfahrzeuge mit zwei Toyota Mirai ergänzt. Die Limousine ist neben dem SUV Hyundai Nexo bislang das einzige Wasserstofffahrzeug auf dem Schweizer Markt.

«Auf unseren Touren haben wir keine Zeit für längere Ladestopps», führt Schönenberger aus. Daher kamen Elektroautos nach einer gründlichen Evaluation nicht in Frage: «Ein Wasserstoffauto ist in der Tagesleistung eher mit konventionellen Antriebskonzepten vergleichbar, jedoch ohne den CO 2 -Ausstoss.» Damit füllt das Wasserstoff-Auto eine wichtige Lücke.

Vorteile für den Schwerverkehr

Während das Zentrum für Labormedizin eines der ersten Unternehmen ist, welches Personenfahrzeuge einsetzt, rollen bereits 47 Wasserstoff-Lastwagen von Hyundai über Schweizer Strassen. Sie wurden in den vergangenen Jahren auf Initiative des Vereins «H2 Produktion Schweiz» bestellt und sind für verschiedene Logistikunternehmen im Einsatz. Einige davon sind in Gossau stationiert. Hier betreibt die Spar Handels AG gemeinsam mit dem Mineralölhändler Osterwalder unter dem Markennamen Avia eine Lastwagen-Tankstelle.

An der Wasserstoff-Tankstelle von Spar in Gossau betanken verschiedene Logistikunternehmen und Detailhändler ihre Wasserstoff-Flotte. Bild: PD

In Gossau liegen Verteilzentren von Coop, Migros und Spar unmittelbar beieinander. «Das ist eine ausserordentliche Ausgangssituation», sagt Beat Huber, Logistikleiter bei Spar. Auch wenn Spar selbst nicht Teil des Wasserstoff-Vereins ist, lobt aber den Einsatz des Netzwerks, dem unter anderem Coop und Migros angehören. «Anstelle einer finanziellen Unterstützung des Vereins haben wir uns dazu entschieden, die Flächen für die Tankstelle zur Verfügung zu stellen», sagt Huber.

Daher gehen von Gossau aus nun gleich mehrere Hybrid-Lastwagen für verschiedene Anbieter auf Tour. Huber ist mit der Leistung des neuen Lastwagens zufrieden. Für Spar fährt das Fahrzeug Touren in die ganze Schweiz:

«Wir sind alle überrascht, wie gut diese erste Serie bereits ist. Die Werkstattaufenthalte sind nicht länger als bei einem herkömmlichen Diesel.»

St.Gallen in weltweiter Vorreiterrolle

Auch wenn ein paar hundert Wasserstoffautos und knapp 50 Lastwagen noch keine Revolution sind: Die Schweizer Wasserstoffinitiative findet international Beachtung – und die Ostschweiz ist ganz vorne mit dabei. Hyundai rühmt sich weltweit mit seinem Lastwagen-Pilotprojekt in der Schweiz, St. Gallen wird in der Fachpresse regelmässig in einem Atemzug mit dem Wasserstoff-Kreislauf genannt.

«Die Schweiz nimmt europaweit eine Vorreiterrolle ein», lobt Philippe Cauderay, Direktor für Produktmanagement bei Toyota Schweiz. Man könnte sogar von einem weltweiten Leuchtturmprojekt sprechen:

«Im St. Galler Wasserstoffcluster kommen Tankstellen, Kunden und nun auch die Wasserstoffproduktion zusammen. Das ist der Kreislauf, den die Wasserstoffwirtschaft weltweit anstrebt.»

Und noch etwas sei besonders, sagt Cauderay: «All das ist auf Initiative des Fördervereins entstanden. Dabei hat sich der Verein nicht auf staatliche Fördergelder verlassen, was eine bewusste Entscheidung der Investoren war.» Dank diesem Ansatz könne von Anfang an ein Marktsystem entstehen, welches wachsen kann, ohne auf Subventionen angewiesen zu sein.

«Nicht eine Initiative des Bundes stand am Anfang, sondern Tankstellenbetreiber, Transportunternehmen, Detailhändler: Unternehmen, die eigentlich Konkurrenten sind», ergänzt Spar-Logistikleiter Huber. Dass die Wasserstofflastwagen von der Schwerverkehrsabgabe befreit werden, sei jedoch hilfreich und ein wichtiger Beitrag des Bundes.

Die Balance muss sich noch einstellen

Trotz der erfolgreichen Pilotphase bleibt noch viel zu tun. So muss das Tankstellennetz wachsen – und auch die Wasserstoffproduktion. Denn je kürzer die Wege des Wasserstoffs sind, desto ökologischer ist die Produktion. Einen wichtigen Beitrag dazu soll bald das Kraftwerk Kubel leisten: Im Sittertobel produzieren der Mineralölhändler Osterwalder, die St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke SAK und SN Energie seit November im Probebetrieb Wasserstoff – in unmittelbarer Nähe zum klimaneutralen Wasserkraftwerk und den ersten Ostschweizer Tankstellen. Huber sagt:

«Nun muss die Balance zwischen Produktion, Distribution und Bedarf gefunden werden.»

Im vergangenen November eröffnete Regierungsrätin Susanne Hartmann (Mitte) mit Vertretern von Kanton und Wasserstoffwirtschaft die Pilotanlage zur Wasserstoffproduktion beim Kraftwerk Kubel im Sittertobel. Bild: PD

Diese Balance muss auf dem Fahrzeugmarkt erst noch gefunden werden. «Wenn sich ein Wettbewerb zwischen verschiedenen Herstellern einstellt, wird sich der Anschaffungspreis regulieren», sagt der Logistikexperte. Zahlreiche Lastwagenhersteller stehen kurz vor der Markteinführung erster Wasserstoff-LKW. Dass man bislang die Flotte noch nicht weiter aufstockt, liegt allerdings auch an den aktuellen Strompreisen. Da der Wasserstoffpreis vom Strompreis abhängt, hat der jüngste Preisanstieg Wasserstoff für die preisbewusste Logistikbranche unattraktiv gemacht – vorerst.

Toyota-Produktmanager Cauderay denkt heute schon an übermorgen. Je weiter die Dekarbonisierung voranschreitet, desto wichtiger werde die Rolle des Wasserstoffs, sagt er. Denn der gewaltige Verbrauch an Lithium stellt die stetig wachsende Batterieproduktion bereits heute vor Herausforderungen: «Der Lithiumpreis hat sich in den vergangenen Jahren versiebenfacht», gibt Cauderay zu bedenken. Zudem stelle das Gewicht der Batterie ein Problem dar:

«Für Transportunternehmen ist die Nutzlast essenziell. Ein Elektrolastwagen braucht schnell eine mehrere Tonnen schwere Batterie, während ein Wasserstofflastwagen nur wenige Prozent schwerer ist als ein Diesel.»

Und Wasserstoff hat noch einen Vorteil: Je weiter der Anteil erneuerbarer Energien steigt, desto unregelmässiger wird die Energieproduktion. Wind und Sonne liefern im Vergleich zu herkömmlichen Kraftwerken sehr unregelmässig Energie. Der benötigte Wasserstoff könnte genau dann produziert werden, wenn am meisten Strom vorhanden ist, und so zu einer gleichmässigeren Energieversorgung beitragen. Das ist heute noch Zukunftsmusik – doch die Prozesse sind angestossen. Und die Ostschweiz ist auf den Wandel bestens vorbereitet.

1 Kommentar Thomas Kleger vor etwa 5 Stunden 2 Empfehlungen Elektrolastwagen boomen genauso, wenn nicht sogar noch mehr. Und zum Teil mit ähnlichen Reichweiten, wie Wasserstofflastwagen. Z.B. von Designwerk, Tesla (vorerst nur in den USA), … 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen