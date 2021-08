In der Ostschweiz harzt der Ausbau der erneuerbaren Energien

Energiewende Sonne und Wind kommt bei der Energiewende eine Schlüsselrolle zu: Doch die Ostschweiz steht beim Ausbau erst am Anfang Die Wasserkraft ist ausgeschöpft, im Kanton St.Gallen dreht sich ein einziges Kleinst-Windrad bei Sargans und dennoch holt die Windenergie zaghaft auf. Immerhin: In den Ostschweizer Kantonen wächst die Solarstromproduktion. Christoph Zweili 21.08.2021, 05.00 Uhr

In der Ostschweiz kommt der Ausbau der Solarstromproduktion einigermassen voran. Bild: Urs Flüeler/KEYSTONE

Versorgungslücke? Strommangel? Für den HSG-Professor Rolf Wüstenhagen ist dieses Szenario, das in Politik und Öffentlichkeit herumgeistert, mehr Schreckgespenst denn Realität: «Zu einem Blackout kommt es nicht über Nacht.» Die Warnungen vor Stromlücken tauchten immer wieder auf. Trotz abgelehntem CO 2 -Gesetz, trotz gescheitertem Stromabkommen mit der EU: «Natürlich wäre es hilfreicher gewesen, wenn man sich beim grenzüberschreitenden Stromhandel geeinigt hätte. Aber es wird nicht so sein, dass Brüssel bei einer akuten Unterversorgung in der Schweiz den Schalter umlegt und hier gehen dann die Lichter aus», sagt der St.Galler, der sich seit Jahren mit dem Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die Wirtschaft beschäftigt.

Rolf Wüstenhagen, Lehrstuhl für Management erneuerbarer Energien der Universität St.Gallen. Bild: Daniel Ammann

Genauso intensiv forscht der 51-Jährige im Bereich des Managements und der gesellschaftlichen Akzeptanz erneuerbarer Energien. Auf diese setzt nun Energieministerin Simonetta Sommaruga mit der Revision des Energiegesetzes. Solar- und Windenergie sollen bis zum Jahr 2035 17 Terawattstunden Strom pro Jahr liefern, sechsmal mehr als heute; bis 2050 sollen es dann 39 Terawattstunden sein. Für Wüstenhagen ist das der richtige Weg. Die Schweiz steht quasi vor einer doppelten Energiewende: Sie muss mit der Stilllegung der Atomkraftwerke – «ein Klumpenrisiko» – einen Drittel der Stromproduktion ersetzen. Darüber hinaus peilt der Bundesrat bis 2050 das Netto-Null-Ziel beim Treibhausgasausstoss an.

Wüstenhagen sagt:

«Gerade wenn man Bedenken hat wegen eines Strommangels in den nächsten zwei Jahrzehnten, ist ein Atomkraftwerk schon wegen der langen Bauzeit keine Lösung.»

«Stattdessen müssen wir die erneuerbare Energie ausbauen und gleichzeitig so effizient wie möglich mit der Energie umgehen.» Für den Experten ist klar: Sonne und Wind ergänzen sich komplementär – und haben die gleichen Karten, wie der Trend weltweit zeige:

«Das sind die zwei günstigsten Energieformen, die wir ausschöpfen müssen. Viel günstiger als ein neues Atomkraftwerk, aber auch günstiger als ein Gaskraftwerk oder andere Formen von erneuerbarer Energie wie Biomasse oder Geothermie.»

Wo stehen die Ostschweizer Kantone bei den Erneuerbaren?

Andrea Paoli. Leiter Abteilung Energie im Departement für Inneres und Volkswirtschaft im Kanton Thurgau. Bild: Andrea Stalder

In der Ostschweiz geht der Ausbau der erneuerbaren Energien schleppend voran. Die Kantone stehen auf dem Weg zur Energiewende erst am Anfang. Eine Aufbruchstimmung ist einzig beim Kanton Thurgau auszumachen. «Die Erhöhung der Winterstromproduktion spielt eine entscheidende Rolle, da wir durch den Ersatz von fossilen Heizungen durch Wärmepumpen künftig im Winter mehr Strom benötigen werden», sagt Andrea Paoli, Leiter der Abteilung Energie im Departement für Inneres und Volkswirtschaft. Beim Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion liegt die Priorität beim Solarstrom. Und bei der Windenergie – dafür wurden im Richtplan sechs Korridore ausgeschieden. Der Anteil des im Thurgau produzierten erneuerbaren Stroms betrug 2019 rund 15 Prozent. Die Wasserkraft spielt nur eine kleine Rolle: Insgesamt sind 35 Kleinwasserkraftwerke in Betrieb, die 20 Prozent zur erneuerbaren Stromerzeugung beitragen.

Im Kanton St.Gallen beträgt der Anteil Strom aus Fotovoltaikanlagen derzeit rund sechs Prozent, die der Kanton im Rahmen des Energiekonzepts 2021–2030 ausbauen will. Aktuell sind 15 Anlagen auf kantonalen Hochbauten in Betrieb – mit dem Budget 2021 hat der Kantonsrat einen zusätzlichen Sonderkredit für weitere Anlagen bewilligt. Im grössten Ostschweizer Kanton gibt es nur ein einziges Kleinst-Windrad bei Sargans, das Strom für drei Haushalte produziert. Das Potenzial für neue Wasserkraftwerke sei klein, sagt Marco Paganoni namens des Baudepartements.

Dölf Biasotto, Landammann Kanton Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Die Ausserrhoder Regierung hat vorgegeben, dass bis 2030 ein Fünftel des Strombedarfs durch selbst produzierte, neue erneuerbare Energie gedeckt werden soll. Errechnet wurde ein theoretisches Potenzial von 280 Gigawattstunden: Landammann Dölf Biasotto sagt:

«Damit liessen sich 85 Prozent des heutigen Strombedarfs decken.»

Die Realität ist weitaus bescheidener: Im Jahr 2019 stammten erst 28 Gigawattstunden aus eigenen erneuerbaren Energiequellen. Mit 190 Gigawattstunden weist die Fotovoltaik das grösste Potenzial aus, gefolgt von Wind, Biogas und Wasser. Die Regierung will ab 2023 «erhebliche zusätzliche Mittel» für die Förderung von Fotovoltaikanlagen einsetzen; entlang der Umfahrungsstrasse Teufen wird eine Fotovoltaik-Grossanlage auf der bergseitigen Stützmauer geprüft.

Ein Entscheid mit Strahlkraft: Im Mai 2021 hat Appenzell Innerrhoden der Revision des Energiegesetzes deutlich zugestimmt. Nicht nur, dass das Gesetz ein minimales Ausbauziel von 10 Gigawattstunden pro Jahr an Windstrom vorgibt, auch die Zustimmung zur geplanten Windpark-Anlage im Bezirk Oberegg belief sich auf 65 Prozent. Damit hat sich erstmals der Souverän in einem Schweizer Kanton und in der Standortgemeinde eines Projekts für die Windkraft ausgesprochen. Die Initianten gehen davon aus, dass die beiden Anlagen 2026 in Betrieb gehen könnten.

SAK setzt neu auf Fotovoltaik Durch die Stromleitungen des grössten Energieversorgungsunternehmens der Ostschweiz, der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK), fliessen rund fünf Prozent des schweizerischen Stromumsatzes. «Der aktuelle Kernenergieanteil unseres Strom-Mixes beträgt noch rund 26 Prozent, Tendenz sinkend», sagt Sprecher Roman Griesser. «Der Rest stammt vor allem aus Wasserkraft.» Der Anteil Fotovoltaik betrage 3,6 Prozent, der Anteil Windenergie 0,02 Prozent. Aktuell setze die SAK bei den Grosskunden auf den freiwilligen Umstieg von Kernenergie auf Wasserkraft. «Es ist extrem schwierig – fast schon unrealistisch – neue Windprojekte zu realisieren», sagt Griesser mit Blick auf das SAK-Projekt Linthwind. Der Fokus der SAK liege daher eher auf dem Ausbau der Fotovoltaik. (cz)

Fast alle grossen Projekte sind in den letzten 50 Jahren gescheitert

AKW, Sonnenkraftwerk, Geothermieprojekt, Windparks: In der Ostschweiz gab und gibt es Pläne für grosse Energieprojekte. Die meisten sind gescheitert – am Widerstand der Öffentlichkeit, an Bürgerbewegungen und aus wirtschaftlichen Gründen.

Das AKW in Rüthi

Es ist lange her, aber unvergessen: 1972 plante die Nordostschweizerische Kraftwerke AG den Bau eines Druckwasserreaktors im Rheintal. Gegen das Atomkraftwerk in Rüthi nahe am Rhein gab es breiten Widerstand seitens der aufkommenden Anti-Atomkraft-Bewegung in St.Gallen und des benachbarten Bundeslandes Vorarlberg sowie der Umweltverbände. Im Jahr 1980 wurden die Pläne fallen gelassen.

Das grösste Sonnenkraftwerk

2011 wollten die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich zusammen mit der St.Gallisch-Apenzellischen Kraftwerke AG in einem stillgelegten Steinbruch bei Quinten für 30 Millionen Franken das grösste Sonnenkraftwerk der Schweiz mit einer Leistung von 15 bis 20 Megawatt bauen: Im Endausbau wäre auf einer Fläche von elf Fussballfeldern Solarstrom für rund 3000 Haushalte produziert worden. Der Start des Projekts hatte sich wegen Einsprachen von Pro Natura und der Stiftung für Landschaftsschutz verzögert, weil es ein Schutzgebiet von nationaler Bedeutung tangierte. Im Frühling 2017 wurde die Testanlage auf die Totalp bei Davos auf 2500 Metern über Meer gezügelt.

Das grösste Geothermieprojekt

Auch das Geothermieprojekt in St.Gallen war angedacht als das grösste der Schweiz. Es galt als international bedeutendes Pilotprojekt für die Geothermienutzung im nichtvulkanischen Untergrund und sollte die Stadt St.Gallen mit Wärme versorgen. 2010 hiess der Souverän einen Rahmenkredit von 159 Millionen Franken für Bohrungen auf eine Tiefe von 4500 Metern, den Bau eines Geothermie-Heizkraftwerkes und den Ausbau des Fernwärmenetzes gut. Im März 2013 wurde mit den Bohrungen begonnen, bis mehrere Erdstösse in 4000 Metern Tiefe registriert wurden. Das war der Anfang vom Ende des Pionierprojekts: Im Mai 2014 wurde das Projekt eingestellt, 2016 verzichtete der Stadtrat auf eine Erdgasförderung.

Windparks im Gegenwind

Der Thurgauer Grosse Rat genehmigte 2020 mit Blick auf die Energiewende den Ausbau der Windenergie im Richtplan, nachdem er zuvor sechs Windenergiegebiete definiert hatte – in Wuppenau hatte es zuvor Widerstand gegen vier Windkraft-Turbinen gegeben. Im Kanton St.Gallen, wo die Windenergie bisher keine Rolle spielt, sind Windparks oberhalb von Krinau und Libingen (drei Grossanlagen, Baubeginn frühestens 2022), Sargans, Mels und Vilters-Wangs (bis zu sechs Windräder) umstritten. Das SAK-Projekt Linthwind zwischen Schänis und Bilten wurde 2019 gestoppt, nachdem Bürgerbewegungen mit harten Bandagen dagegen gekämpft hatten und der Glarner Landrat den Standort Linthebene für Windkraftanlagen aus der Richtplanung des Kantons Glarus gestrichen hatte. (cz)