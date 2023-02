St.Gallen und Appenzell präsentieren Standorte für Windräder

Energiewende Die Windkraft kommt in die Ostschweiz: St.Gallen und Appenzell präsentieren rund 30 Standorte, an denen künftig Windräder entstehen könnten Rund 30 Standorte für Windräder wollen die Kantone St.Gallen und beide Appenzell in den Richtplänen festhalten. Damit kommen sie den Forderungen des Bundes nach und verankern die Windenergie als Stütze der Energiewende auch in der Ostschweiz. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 16.02.2023, 19.40 Uhr

Bislang steht ein einziges kleines Windrad auf dem Kürstein. Bald sollen es in der ganzen Ostschweiz mehr werden. Bild: Franz Häusler

«Wir alle haben in den letzten Monaten erfahren, wie schnell die Energiesicherheit gefährdet ist.» Zu Beginn der Medienkonferenz am Mittwochmittag fand die St.Galler Regierungsrätin Susanne Hartmann, Vorsteherin des Bau- und Umweltdepartements, deutliche Worte. Gemeinsam mit ihren Amtskollegen aus beiden Appenzell machte sie klar, dass Windenergie bei der Energieversorgung in Zukunft eine wichtige Rolle spielen soll.

Susanne Hartmann, Regierungsrätin und Vorsteherin des Bau- und Umweltdepartements im Kanton St.Gallen. Bild: Belinda Schmid

Möglichst bald sollen die nötigen Richtpläne ausgearbeitet sein, um auch kantonsübergreifende Windparks möglich zu machen. Hierfür haben alle drei Kantone Eignungsgebiete für Windenergie ermittelt.

Bundesbern gibt die Richtung vor

In den vergangenen Jahren hat sich politisch bezüglich Windenergie viel bewegt. Windparks, die mehr als 20 Gigawattstunden im Jahr erzeugen, wurden als nationales Interesse definiert. Sie stehen damit beispielsweise auf gleicher Ebene wie schützenswerte Landschaften von nationaler Bedeutung – entsprechend muss künftig zwischen beiden Interessen abgewogen werden.

Im August sorgte eine neue Studie des Bundesamts für Energie für Aufsehen: Demnach könnten schweizweit knapp 30 Terawattstunden jährlich produziert werden, ungeeignete Orte wie besonders geschützte Zonen oder Gebiete in Siedlungsnähe ausgeschlossen. Selbst wenn nur ein Drittel des Potenzials abgerufen würde – dies entspräche schweizweit 1000 Windrädern – würden diese mehr Energie erzeugen als das Kernkraftwerk Gösgen. In der Ostschweiz steht bislang aber keine einzige grosse Anlage.

Ausserrhoden könnte seinen Strombedarf decken

Um den Vorgaben aus Bern zum Ausbau der erneuerbaren Energien nachzukommen, müssen die Kantone ihre Richtpläne anpassen. In einem ersten Schritt hat St.Gallen hierfür 17 geeignete Zonen definiert, Appenzell Ausserrhoden definierte mit der gleichen Methodik 11 Zonen. Dabei haben die Kantone die Abwägung zwischen Schutzinteresse und Nutzwert bereits vollzogen.

Dölf Biasotto, Landammann und Vorsteher des Bau- und Volkswirtschaftsdepartements in Appenzell Ausserrhoden. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

In Ausserrhoden eignen sich demnach 7,5 Prozent der Kantonsfläche für Windparks. Darin besteht ein Potenzial für die Erzeugung von rund 360 GWh pro Jahr. Derzeit verbraucht der gesamte Kanton rund 320 GWh jährlich. Dölf Biasotto, Landammann und Vorsteher des Bau- und Volkswirtschaftsdepartements, sagt:

«Zu unserem Erstaunen haben wir festgestellt, dass theoretisch der gesamte Strombedarf von Appenzell Ausserrhoden mit Windkraft gedeckt werden könnte.»

So weit wolle der Regierungsrat vorerst aber nicht gehen, betont Biasotto. Aufgrund der zahlreichen Landschafts- und Naturschutzgebiete möchte sich der Kanton vorerst auf wenige der elf möglichen Standorte konzentrieren. Auch mit den drei höchst priorisierten Standorten Waldegg, Honegg und Gstalden besteht ein Potenzial von knapp 90 GWh jährlich – sofern an den drei Standorten rund ein Dutzend Windräder entstehen. Damit würde der Kanton im Orientierungsrahmen des Bundes im Mittelfeld liegen, der für den Kanton 40 bis 180 GWh beträgt, so Biasotto.

Beim Thema Windkraft sei die Zusammenarbeit zwischen den Kantonen besonders wichtig, sagt Hartmann: «Die Kantonsgrenzen verlaufen oft entlang von Höhenzügen.» Genau dort weht der Wind oft besonders kräftig, entsprechend befinden sich viele der ausgewiesenen Gebiete entlang der Kantonsgrenzen. Ein Beispiel hierfür ist das Gebiet Waldegg zwischen Teufen und St.Gallen. «Diese Gebiete können als Windpark zusammengefasst werden», so Hartmann.

Innerrhoden ist einen Schritt voraus

In St.Gallen gehen die Richtpläne voraussichtlich im Mai in die Vernehmlassung und werden dann bis Ende Oktober 2023 erlassen, in Ausserrhoden wird der Kantonsrat die Plananpassungen Anfang 2024 behandeln. Appenzell Innerrhoden hat den Richtplan bereits angepasst. Dort hat sich ein Investor für ein Windkraftwerk bei Oberegg gefunden – und es hat sich bereits Widerstand dagegen formiert.

Es bleibt also die Frage, wie Gemeinden und die lokale Bevölkerung auf die Pläne reagieren. «Wichtig sind Transparenz und Ehrlichkeit», sagt Susanne Hartmann, «auch wenn wir die Gemeindebehörden vielleicht noch nicht ganz im Boot haben.» Hierfür plant der Kanton mehrere Informationsveranstaltungen und hat unter windenergie-sg.ch eine neue Plattform aufgeschaltet. Hartmann sagt:

«Wichtig ist, dass wir die Menschen von Betroffenen zu Beteiligten machen.»

«Im Sommer haben wir dank Solaranlagen genügend Strom», sagt Dölf Biasotto – zahlreiche Photovoltaikprojekte werden derzeit umgesetzt. Windräder liefern hingegen zwei Drittel ihres Stroms im Winter. «Wenn die Dächer verschneit sind, dann brauchen wir einen Ausgleich.» Solar- und Windenergie würden sich optimal ergänzen. «Nebst Wasserenergie sind diese beiden Energierformen daher entscheidend. Das müssen wir der Bevölkerung vermitteln.»

Ruedi Ulmann, Vorsteher des Bau- und Umweltdepartements in Appenzell Innerrhoden. Bild: Selina Schmid

Ruedi Ulmann, Vorsteher des Bau- und Umweltdepartements in Appenzell Innerrhoden, spricht aus Erfahrung über die Gegenwehr. «Wir haben den Prozess bereits durchgemacht.» Dort war 2017 ein erster Versuch der Richtplanänderung gescheitert. Doch seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs und der darauf folgenden Krise am Gas- und Energiemarkt sei die Welt eine andere. «Zusammen mit der Definition als nationales Interesse hat in der Bevölkerung ein Umdenken stattgefunden – das stelle ich selbst im kleinen Appenzell Innerrhoden fest.»