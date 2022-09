Stromtarife 2023 in den Ostschweizer Gemeinden

Energieversorgung Gaiserwalder zahlen am meisten, Wuppenauerinnen am wenigsten: So teuer wird der Strom 2023 in der Ostschweiz Die Stromtarife für nächstes Jahr stehen fest. Nicht überall in der Ostschweiz steigen die Preise jedoch gleich stark an. In einigen Thurgauer Gemeinden zahlen Kundinnen und Kunden beispielsweise deutlich weniger als in Gaiserwald oder Niederhelfenschwil. Judith Schönenberger, Silvan Meile Jetzt kommentieren 07.09.2022, 05.00 Uhr

Zwei Ostschweizer Gemeinden haben schweizweit den höchsten Stromtarif. Bild: Benjamin Manser

Wer in Gaiserwald wohnt, muss nächstes Jahr besonders tief ins Portemonnaie greifen, um die Stromrechnung zu bezahlen. Die Gemeinde hat 2023 den schweizweit höchsten Strompreis pro Kilowattstunde, er beträgt 58,76 Rappen. Das bedeute für die Kundinnen und Kunden des lokalen Stromversorgers, Elektra Gaiserwald, einen Preisaufschlag von bis zu 200 Prozent, teilt die Gemeinde auf ihrer Website mit.

«Wegen des Stromtarifs habe ich schon einige Anrufe und Reaktionen aus der Bevölkerung erhalten», sagt der Gaiserwalder Gemeindepräsident Boris Tschirky. Die Leute seien teilweise schockiert und nicht gerade erfreut.

«Das kann ich verstehen. Die Situation ist auch für uns äusserst unbefriedigend.»

Der hohe Stromtarif sei zu Stande gekommen, weil man in Gaiserwald aufgrund eines auslaufenden Vertrages in diesem Jahr Strom beschaffen musste, sagt Tschirky. «Wir haben letztes Jahr begonnen, den Markt zu sondieren. Mit Ausbruch des Ukraine-Krieges ist der bereits dazumal hohe Strompreis explodiert.» Zuletzt habe man bei der Gemeinde gehofft, dass sich die Lage und der Strompreis wieder stabilisieren würden.

«Das ist leider nicht passiert und irgendwann mussten wir handeln, damit wir im Sinne der Versorgungssicherheit im nächsten Jahr überhaupt Strom haben.»

Taskforce prüft in Gaiserwald Massnahmen

Um auf den hohen Stromtarif zu reagieren, hat die Gemeinde Gaiserwald laut Tschirky bereits eine Taskforce eingerichtet. «Diese wird prüfen, ob und allenfalls welche Massnahmen gegen die Strompreiserhöhung ergriffen werden können.» Noch seien diese nicht spruchreif. Die Bevölkerung werde jedoch rechtzeitig darüber informiert.

Boris Tschirky, Gemeindepräsident von Gaiserwald. Bild: Jil Lohse

Für 2024 werde die Gemeinde ihre Stromeinkaufspolitik überdenken. Tschirky sagt:

«Aufgrund der Situation, in die wir bedauerlicherweise wegen des überhitzten Strommarktes hineingeraten sind, müssen wir neue Wege gehen.»

Ziel sei es, für 2024 wieder günstigere Tarife anzubieten.

Gemäss einer Mitteilung auf der Gemeindewebsite senkt die Elektra Gaiserwald die Gebühren für die Nutzung ihres Netzes für Kundinnen und Kunden. Trotzdem ist der Stromtarif der höchste der Schweiz. In der Mitteilung der Gemeinde Gaiserwald heisst es: «Der Strommarkt spielt verrückt.»

Strategie der Gemeinde ist entscheidend

Weshalb der Strommarkt «verrückt spielt», erklärt die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom), welche die Stromtarife für 2023 veröffentlicht: Aufgrund des Krieges in der Ukraine seien die Gaspreise gestiegen, ausserdem seien die Kohle- und CO 2 -Preise hoch. «Auch die unterdurchschnittliche Produktionsfähigkeit der französischen Kraftwerke wirkte preistreibend.» Diese Faktoren führten dazu, dass der Stromtarif in der Schweiz für nächstes Jahr im Mittelwert um 27 Prozent steigt.

Dass die Stromtarife in den einzelnen Gemeinden stark variieren, hängt auch mit der Beschaffungsstrategie und dem Produktionsportfolio des jeweiligen Energieversorgers zusammen, schreibt die Elcom.

«Stromversorger, die einen grossen Anteil ihres Stroms selbst produzieren, sind weniger vom Preisanstieg am Grosshandelsmarkt betroffen. Ebenfalls jene Stromversorger, die ihren Strom bereits früher längerfristig am Markt eingekauft hatten.»

Stromversorger mit keiner oder wenig Eigenproduktion und einer eher kurzfristig ausgerichteten Beschaffungsstrategie seien von den aktuell hohen Marktpreisen hingegen stärker betroffen.

Wie hoch der Preisanstieg in Ihrer Gemeinde ist, sehen Sie in der folgenden Grafik:

Appenzellerland ohne Preis-Ausreisser

Den zweit- und dritthöchsten Stromtarif in der Ostschweiz haben die Gemeinden Niederhelfenschwil und Ermatingen. Erstere hat mit einem Kilowattstundenpreis von 57,11 Rappen sogar den zweithöchsten Strompreis der Schweiz. Stromversorger ist das Elektrizitätswerk Niederhelfenschwil, ein Unternehmen der Gemeinde.

Peter Zuberbühler, Gemeindepräsident von Niederhelfenschwil. Bild: PD

Peter Zuberbühler, Gemeindepräsident von Niederhelfenschwil, nennt ähnliche Gründe wie in Gaiserwald für den hohen Stromtarif. Der Stromvertrag der Gemeinde sei im Frühjahr 2022 ausgelaufen und so habe das Elektrizitätswerk zu einem ungünstigen Zeitpunkt Strom kaufen müssen. Zuberbühler sagt:

«Im Gegensatz zu anderen Gemeinden haben wir jedoch 92 Prozent unseres Strombedarfs für das nächste Jahr bereits gedeckt.»

Die Gemeinde versuche, die Strombeschaffung weiter zu optimieren und sei mit der Betriebsleitung des Elektrizitätswerks in regem Austausch.

Niederhelfenschwil hat ostschweizweit mit Abstand den stärksten Preisanstieg bezüglich Stromtarif zu verkraften. Die Stromkosten steigen um 211 Prozent. Hinter Niederhelfenschwil folgt die Gemeinde Müllheim mit einem Preissprung von 187 Prozent, gleich dahinter Ermatingen mit einem Preisanstieg von 185 Prozent. Die Gemeinde am Untersee macht ausserdem das Podest der teuersten Stromtarife in der Ostschweiz komplett. Schweizweit schafft es die Gemeinde mit einem Strompreis von 51,36 Rappen pro Kilowattstunde auf den zehnten Rang.

Die Gemeinden in den beiden Appenzell bewegen sich mit ihren Stromtarifen im Mittelfeld. Am höchsten ist der Tarif im ausserrhodischen Reute mit rund 48 Rappen pro Kilowattstunde. Dahinter folgen Oberegg (45 Rappen) und Grub (44 Rappen). Am wenigsten bezahlen die Walzenhauser mit 25 Rappen pro Kilowattstunde, gefolgt von den Einwohnerinnen von Schwende und Schlatt-Haslen (26 Rappen). Damit bleiben diese Appenzeller Gemeinden unter dem durchschnittlichen Schweizer Stromtarif von 27 Rappen.

Die Wuppenauer bezahlen den tiefsten Stromtarif

Vom tiefsten Strompreis in der Ostschweiz profitieren 2023 die Einwohnerinnen und Einwohner der Thurgauer Gemeinde Wuppenau. 18,43 Rappen kostet dort gemäss Elcom eine Kilowattstunde. Das ist nur ein Drittel des Preises, den die Einwohnerinnen und Einwohner von Gaiserwald bezahlen müssen.

Martin Imboden, Gemeindepräsident von Wuppenau. Bild: Reto Martin

Er sei dankbar für die Wuppenauerinnen und Wuppenauer, sagt Gemeindepräsident Martin Imboden. Ein Grund, um sich deswegen auf die Schultern zu klopfen, sei das aber nicht. Seine Gemeinde habe Glück gehabt, dass mit der EKT AG, dem ehemaligen Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau, laufende Lieferverträge bestehen. Imhof sagt:

«Wir mussten keinen Strom beschaffen.»

Anders sehe es im kommenden Jahr aus, dann könnte sich für Wuppenau allenfalls das Blatt wenden.

In Bussnang bleiben die Strompreise unverändert

Grosses Aufatmen auch in Bussnang. Gemeindepräsident Ruedi Zbinden sagt:

«Wir gehören zu den Glücklichen.»

In seiner Gemeinde bleiben die Energiepreise inklusive Netznutzung beinahe unverändert tief. Gemäss Elcom fallen für einen durchschnittlichen Familienhaushalt im kommenden Jahr 19,08 Rappen pro Kilowattstunde an. Dadurch wird sich die Stromrechnung für die Bussnangerinnen und Bussnanger nur ganz leicht verteuern.

Ruedi Zbinden sagt, dass sich seine Gemeinde in der Vergangenheit nicht von vermeintlich guten Angeboten verlocken liess. Oft sei man zwar von Stromanbietern umworben worden.

«Wir haben unseren Strom aber immer bei der EKT gekauft und erhielten dort faire Konditionen.»

Ruedi Zbinden, Gemeindepräsident von Bussnang. Bild: PD

Ausserdem habe man mit Vize-Gemeindepräsident Martin Hochreutener einen Elektroingenieur im Gremium, «der was von der Materie versteht». Der aktuell tiefe Tarif sei sogar noch für das Jahr 2024 gesichert.

Nebst den Privathaushalten lässt sich auch der Grossteil der Industrie Bussnangs von der Gemeinde mit Elektrizität beliefern. So habe man etwa mit der Grossfirma Stadler Rail Energielieferverträge, sagt Zbinden. Stadler ist für beinahe die Hälfte des Stromverbrauchs auf dem Gemeindegebiet verantwortlich. Dadurch liessen sich die Spitzen des Verbrauchs gut analysieren. Auch das mache seine Gemeinde zu einem interessanten Kunden für Stromlieferanten.

