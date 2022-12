Weihnachtsbeleuchtung in Höchst während der Energiekrise

Dekoration «Also wenn hier nicht der Weihnachtsmann wohnt, weiss ich auch nicht»: Wie ein Ostschweizer sein Haus trotz Energiekrise mit Zehntausenden Lichtern beleuchtet Der gebürtige Rorschacher Remo Tobler wohnt im vorarlbergischen Höchst. Er ist bekannt für seine extravagante Weihnachtsbeleuchtung. Tobler sagt, wie er seine Beleuchtung an die Energiekrise angepasst hat und wieso er damit einem guten Zweck dient. Malena Widmer Jetzt kommentieren 02.12.2022, 12.00 Uhr

Ein Teil der Weihnachtsbeleuchtung von Remo Toblers Haus in Höchst. Die Nachbarn würden sich nicht daran stören, sondern freuen, sagt der Rentner. Bild: Marius Eckert

Eins nach dem anderen gehen die Lichter an, bis das ganze Quartier von den abertausenden von Lämpchen erhellt wird. Remo Tobler steht vor seiner Einfahrt und schaut freudig auf die Weihnachtsbeleuchtung. Nicht nur sein Haus, sondern auch das des Nachbars, den Baum davor und den gesamten Garten hat er damit eingekleidet. Seit rund 30 Jahren beleuchtet er sein Haus im vorarlbergischen Höchst, gleich bei der schweizerisch-österreichischen Grenze. Wie viele Lichter es insgesamt sind, kann er nicht sagen. Er schätzt aber, dass es mehrere Zehntausend sind. «Jedes Jahr kommen mehr dazu», sagt der gebürtige Rorschacher.

Extravagante Beleuchtung trotz Energiekrise

Remo Tobler kommt ursprünglich aus Rorschach, wohnt jetzt aber im österreichischen Höchst, gleich an der Grenze. Bild: Marius Eckert

Auch dieses Jahr leuchten die Lämpchen in Höchst – trotz Energiekrise. Tobler sagt: «Wir haben lange überlegt, wie wir es dieses Jahr machen und ob wir nur einen Teil der Beleuchtung installieren sollen.» Schlussendlich haben sich er und seine Ehefrau dann aber gegen diese Idee entschieden und einen anderen Weg gefunden: Zum einen hat Tobler die Beleuchtung dieses Jahr neu programmiert. Sie erstrahlt täglich nur noch von 17 bis 21 Uhr, während sie früher bis tief in die Nacht hinein und auch morgens leuchtete. Zum anderen hat er einen Grossteil der konventionellen Lämpchen durch LED-Lichter ersetzt. Tobler sagt stolz:

«Durch diese zwei Massnahmen haben wir den Stromverbrauch um fast 50 Prozent reduziert.»

Die LED-Lichter anzuschaffen, sei zwar teuer gewesen, konventionelle Lämpchen würden deutlich weniger kosten, so Tobler: «Aber für mich lohnt sich das. Es ist gewaltig, wie viel weniger Energie LEDs brauchen.»

Mit diesen Massnahmen konnte Tobler seine Stromausgaben zwar senken. Die Beleuchtung wird ihn während der Adventszeit voraussichtlich aber trotzdem noch 500 Euro kosten. Er rechtfertigt das achselzuckend: Viele Leute hätten ein kostspieliges Hobby, die Weihnachtsbeleuchtung seines Hauses sei nun mal seines.

Lichter für einen guten Zweck

Für ihn sei ein Verzichten auf die Beleuchtung nicht zur Debatte gestanden, ergänzt Tobler. Denn mit dem Weihnachtsspektakel sammeln Tobler und seine Frau seit zwei Jahren für die Organisation «Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich». Vor dem Haus steht ein Kässeli, in das die vielen Schaulustigen einen Beitrag geben können. Tobler sagt:

«Letztes Jahr haben wir dadurch rund 24’000 Euro spenden können.»

Er ist überzeugt, dass das mit einem unbeleuchteten Haus nicht möglich wäre. Zudem sei die Weihnachtsbeleuchtung in Höchst für viele ein Highlight während der Adventszeit. Als er dieses Jahr die Lichter zum ersten Mal eingeschalten habe, seien an die 100 Menschen gekommen, um bei der Einweihung dabei zu sein, so der Rentner.

So kommen auch an diesem kalten Novemberabend mehrer Familien mit ihren Kindern beim hellsten Haus in Höchst vorbei, um die leuchtenden Rentiere und Sterne zu bestaunen. Eine Besucherin findet: «Also wenn hier nicht der Weihnachtsmann wohnt, weiss ich auch nicht.» Tobler freut sich über die vielen Leute vor seinem Haus:

«Das ist doch das Schöne daran, dass ich damit so vielen Leuten eine Freude bereiten kann.»

Unterstützung von den Nachbaren

Und tatsächlich scheinend sich auch die Nachbaren an der ausgefallenen Beleuchtung und den vielen Schaulustigen nicht zu stören. Im Gegenteil: «Ich bedanke mich jedes Jahr nach Weihnachten bei allen Anwohnenden für ihr Verständnis und erhalte dabei nur positive Rückmeldungen», sagt Tobler. Die Nachbaren würden ihm helfen, die Lichterinstallation auf- und abzubauen, den Besucherrummel gelassen nehmen und die Lichter geniessen.

Eine Mutter, die nebenan wohnt, steht mit ihren Kindern unter dem mit leuchtenden Sternen und Weihnachtskugeln behängten Baum. Sie bestätigt Toblers Aussage und schwärmt von dem schönen Gesamtbild. Ihr Sohn verkündet stolz, dass er jedes Jahr komme, um die leuchtenden Rentiere zu sehen.

Und schlussendlich hat auch Remo Tobler selbst grosse Freude an den Weihnachtslichtern. Schon als Kind habe er eine Faszination dafür gehabt. Diese sei bis jetzt geblieben, erzählt er. Wichtig sei ihm aber, dass die Lichter in einer warmen Farbe und nicht blinkend leuchten. «Es soll schliesslich stimmungsvoll sein», sagt er. Jedes Jahr stecke er viel Überlegung in die Anordnung der immer zahlreicher werdenderen Bestandteile. Diese funkeln dann vom ersten Advent bis zum sechsten Januar in dem Wohnquartier.

