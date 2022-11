St.Galler Bürgerliche wollen Verbandsbeschwerderecht beschneiden

Energieprojekte «Das Verbandsbeschwerderecht darf nicht geschwächt werden»: St.Galler Grüne und Grünliberale sind empört – Mitte, FDP und SVP fordern Anpassungen Das Verbandsbeschwerderecht erschwere den Ausbau erneuerbarer Energien, sind die Fraktionen von Mitte/EVP, FDP und SVP im St.Galler Kantonsparlament überzeugt. Es soll deshalb, wenn es um Energieprojekte geht, angepasst werden. Grüne und Grünliberale laufen Sturm. Regula Weik Jetzt kommentieren 21.11.2022, 05.00 Uhr

Ein häufiger Streitpunkt: Sind Windenergieanlagen verträglich oder unverträglich mit der Natur? Bild: wak

Können die erneuerbaren Energien ausgebaut, die Stromversorgung gewährleistet werden, ohne Abstriche beim Natur- und Umweltschutz zu machen? Oder sind diese unvermeidlich? Darüber ist im Kanton St.Gallen gerade eine heftige Debatte ausgebrochen.

Daniel Bosshard, Präsident der St.Galler Grünen und Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

«Die Mitte-Rechts-Parteien scheinen die Gunst der Stunde nutzen zu wollen, um Naturschutz und erneuerbare Energien gegeneinander auszuspielen», sagt Daniel Bosshard, Präsident der St.Galler Grünen und Kantonsrat. «Sie wollen faktisch das Verbandsbeschwerderecht bei Energieprojekten abschaffen.»

Was ist geschehen? Auslöser für Bosshards Verärgerung ist ein Vorstoss der Fraktionen von Mitte/EVP, FDP und SVP im Kantonsparlament. St.Gallen soll in Bern mit einer Standesinitiative vorstellig werden. Ihr Inhalt: eine Anpassung des Verbandsbeschwerderechts.

«Wir wollen es keinesfalls abschaffen»

Die drei bürgerlichen Fraktionen sind überzeugt: Die Umsetzung der Energiestrategie 2050 ist mit der aktuellen Praxis des Verbandsbeschwerderechts nicht möglich. Zu viele Projekte seien in den letzten Jahren verhindert worden, würden aktuell behindert oder durch übermässige Auflagen unrealisierbar gemacht. Doch ohne einschneidende Massnahmen sei die Energiewende nicht möglich. Und dass sich Landschaftsschutz und Klimaschutz nicht immer vereinbaren liessen, sei inzwischen auch Umweltverbänden klar.

Deshalb fordern die drei Fraktionen, das Verbandsbeschwerderecht müsse angepasst werden - bei Energieprojekten, wie sie betonen. Und das unterstreichen sie gleich nochmals: «Dieser Vorstoss will das Verbandsbeschwerderecht keinesfalls abschaffen.»

Und was hält die Regierung davon?

Für den Präsidenten der Grünen ist das Vorgehen unverständlich: «Anstelle einer Interessenabwägung sollen künftig von vornherein die erneuerbaren Energien stärker gewichtet werden als der Naturschutz.» Die Mitte-Rechts-Parteien wollten nichts anderes, als «die Stimme der Natur faktisch zum Verstummen bringen». Dass die Regierung diesen Angriffsversuch unterstütze, sei für die Grünen nicht nachvollziehbar.

In der Tat: Die Regierung stellt sich hinter das Anliegen von Mitte, FDP und SVP. Der angestrebte Ausbau erneuerbarer Energien sei unter den aktuellen Bedingungen nur schwer zu realisieren. Insbesondere bei Windenergieanlagen, aber auch bei der Wasserkraft könne das Ziel nur «mit einer Vereinfachung und Beschleunigung der Bewilligungsverfahren» erreicht werden. In diesem Punkt geht Bosshard mit der Regierung einig: «Niemand hat ein Interesse an langwierigen und aufwendigen Bewilligungsverfahren.» Doch der Schluss der Regierung - «eine Anpassung des Verbandsbeschwerderechts ist dabei eine wesentliche und verhältnismässige Massnahme» - löst bei Bossard nur Kopfschütteln aus.

Auch die Grünliberalen haben kein Verständnis, dass «dieses demokratische Mittel zum Schutz von Natur und Umwelt für Energieprojekte beschnitten werden soll». Zielkonflikte zwischen Nutzung und Schutz lägen oft in der Natur der Projekte. «Umso mehr bleibt eine sorgfältige Güterabwägung wichtig.»

Die Grünliberalen sind auch überzeugt: Die Zahl bewilligter Bauprojekte für erneuerbare Energien wird nicht ansteigen, wenn das Verbandsbeschwerderecht beschnitten würde. Doch mangelhafte Projekte, welche die Umwelt langfristig schädigen, liessen sich dann nicht mehr verhindern. Und so halten sie fest: «Es gilt die Energiekrise zu bekämpfen, ohne dabei die Biodiversitätskrise zu verschärfen.»

Das Kantonsparlament hat noch nicht darüber beraten. Doch Mitte, FDP und SVP dürften sich durchsetzen, sie verfügen über eine klare Mehrheit.

