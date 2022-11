St.Galler Grüne starten Initiative für Solarpflicht an Altbauten

Energiepolitik «Es braucht eine Solaroffensive»: St.Galler Grüne lancieren Volksinitiative für Pflichtanlagen auch bei Altbauten Nach der abgeschmetterten Motion im Kantonsrat versuchen es die Grünen nun auf dem Initiativweg. Unterstützung versprechen SP und GLP, derweil Regierung und bürgerliche Parteien vom «Solarzwang» nichts halten. Marcel Elsener Jetzt kommentieren Aktualisiert 22.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Solaranlage auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses bei Wittenbach. Bild: Benjamin Manser

Die vom Bund und den meisten Kantonen beschlossene Solarpflicht für Neubauten geht den St.Galler Grünen zu wenig weit: Nach ihrer Meinung braucht es eine «Solaroffensive», um künftige Strommangellagen zu vermeiden und die Energiewende zu schaffen. Ende August sprachen sich ihre Mitglieder deshalb einstimmig für eine kantonale Volksinitiative aus, die eine Solarpflicht auch auf bestehenden Bauten einführen will. Am Montagabend nun ist die Initiative an der ausserordentlichen Mitgliederversammlung lanciert worden.

Verlangt wird gemäss Initiativtext ein kantonales Gesetz, damit «geeignete Dach- und Fassadenflächen bestehender Gebäude bei einer umfassenden Sanierung, spätestens jedoch bis 2035 mit Photovoltaik oder Solarthermie ausgerüstet werden». Ausnahme- oder Sonderregelungen gälten für Kulturdenkmäler und Ortsbildschutzgebiete sowie für Dach- und Fassadenbegrünungen; schliesslich sollen begrünte Gebäudeflächen nicht einer Solaranlage zum Opfer fallen, wie es in den Erläuterungen heisst.

Härtefallklausel und Ersatzabgabe

Weitere Ausnahmeregelungen gelten für Bauten, wo «die Installation technisch nicht machbar oder unwirtschaftlich ist», etwa abgelegene landwirtschaftliche Bauten ohne Anschluss ans Stromnetz. Dies gilt auch für Härtefälle: Finanzierungsinstrumente sollen jenen zu Gute kommen, die nicht über die nötigen Eigenmittel verfügen, um die Solarpflicht zu erfüllen. Mittel verspricht da auch eine Ersatzabgabe, mit der sich Eigentümerinnen und Eigentümer von der Solarpflicht befreien können. Die St.Galler Solarpflicht soll dabei nicht nur sozialverträglich sein, sondern auch international nachhaltig. Eine hohe und berechenbare Nachfrage nach Solarpanels helfe dem Aufbau einer Produktion in Europa (zurzeit werden grösstenteils Solarpanels aus China verbaut) und der Ausbildung von Fachkräften. Die Grünen schreiben:

«Der Fachkräftemangel stellt aktuell das grösste Hindernis für den Ausbau der Solarenergie dar.»

Im Gegensatz zu Wasserkraft- und Windenergieanlagen hätten Solaranlagen auf bestehenden Bauten kaum negative Auswirkungen auf Biodiversität und Landschaft, heisst es in der Begründung der Initiative. Die Offensive für die umweltverträglichste der erneuerbaren Energien sei damit die «Antwort auf aktuelle Bestrebungen von Mitte-rechts, die Produktion erneuerbarer Energien gegen den Naturschutz auszuspielen».

Linke Unterstützung, bürgerlicher Gegenwind

Die Solarenergie verspüre im Kanton derzeit «einen guten Schub», doch bleibe zweifelhaft, ob er nachhaltig sei, sagt Kantonsrat und Grünen-Präsident Daniel Bosshard. «Wir wollen mit der Initiative sicherstellen, dass der Anreiz für einen schnellstmöglichen Solarausbau bestehen bleibt, auch wenn die Energiepreise wieder sinken sollten.» Dass eine Einheits- statt einer Gesetzesinitiative gewählt wurde, also ein Auftrag an den Kantonsrat, sei pragmatisch begründet. Einerseits wolle man die Formulierungen dem Gesetzgeber überlassen, andererseits sei die Hürde von 4000 Unterschriften (statt 6000) schon «ambitioniert» genug.

Mit Unterstützung können die Grünen seitens der SP und der Grünliberalen rechnen. Die beiden Fraktionen hatten im April bereits die Motion ähnlichen Inhalts im Kantonsrat begrüsst. Die SP hat ihrerseits im April eine Volksinitiative eingereicht, die einen Klimafonds von 100 Millionen Franken namentlich für den Ersatz von Öl- und Gasheizungen fordert. Die Regierung wird laut Auskunft der Staatskanzlei dazu noch im November ihre Botschaft unterbreiten, allenfalls mit einem Gegenvorschlag.

«Zwängerei aus der grünen Ecke»

Die Motion der Grünen für eine erweiterte Solarpflicht hatte die Regierung mit Verweis auf die Massnahmen im St.Galler Energiekonzept 2021–2030 abgelehnt. Man setze «wohlüberlegt auf Freiwilligkeit, Solidarität und Kooperation», meinte sie und wollte trotz der zugespitzten Situation in der Energieversorgung den «verhaltensökonomischen Ansatz bei der Produktion von Strom auf oder an bestehenden Bauten» nicht aufgeben.

Gar kein Gehör für den Vorstoss hatten die bürgerlichen Fraktionen, allen voran die SVP, deren Sprecher von «Zwängerei aus der grünen Ecke» und sogar von einer «Enteignungsmotion» sprachen, die «Kommunismus in Reinkultur» bedeute. Die Motion wurde mit 78 Nein zu 36 Ja abgelehnt. Ein halbes Jahr später dürfte sich an der Haltung der Bürgerlichen nicht viel verändert haben, wenn es auch da und dort einige Abweichler geben dürfte. Sympathien hegt am ehesten noch die Mitte-EVP, die laut Fraktionschef Boris Tschirky aber trotzdem weiter auf «Eigenverantwortlichkeit» setzt.

Nach Bern und vor Thurgau zweite kantonale Initiative

Die St.Galler Initiative ist die zweite für eine Solarpflicht auf bestehenden Bauten in der Schweiz. Im Kanton Bern war im November 2021 eine Solarinitiative eingereicht worden, nachdem der Grosse Rat die vorgesehene Solarpflicht aus dem kantonalen Energiegesetz gestrichen hatte. Nun will die Regierung einen Gegenvorschlag vorlegen. Eine dritte Solarinitiative ist Anfang 2023 im Kanton Thurgau geplant, soeben haben die Grünliberalen die Mitwirkung beschlossen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen