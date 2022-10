Energiemangellage Im Zug wird es zwei Grad kälter: So bereiten sich Ostschweizer ÖV-Unternehmen auf die drohende Stromknappheit vor Mit dem Winter werden nicht nur die Tage kälter, sondern auch die Fahrgasträume. Die Reduktion von Temperaturen in Zügen ist eine Massnahme, die der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) im September empfohlen hat. Nun machen sich auch Ostschweizer Unternehmen an die Umsetzung. Christopher Hamburger Jetzt kommentieren 20.10.2022, 20.50 Uhr

Um Energie zu sparen, senken die ÖV-Unternehmen diesen Winter die Temperatur oder reduzieren Beleuchtungen. Bild: Gaëtan Bally / Key

ÖV-Unternehmen wollen Energie sparen. Die Südostbahn (SOB) ergreift deshalb Massnahmen, schreibt sie in einer Medienmitteilung: Dabei steht vor allem die Temperatursenkung im Fahrgastraum der Züge im Vordergrund. Die SOB wird das Thermometer diesen Winter rund zwei Grad weniger hochdrehen.

Mit jedem eingesparten Grad Heizwärme sinke der Energiebedarf pro Fahrgastabteil – ähnlich wie in einer Wohnung – um sechs Prozent. Wie viel Sparpotenzial sich die gesamte SOB-Flotte mit dieser Massnahme erhofft? Die Ersparnis entspreche dem Jahresverbrauch von mehr als 100 durchschnittlichen Haushalten.

«Im Winter sind die Leute ohnehin mit Jacke unterwegs»

«Es gilt sowieso der Appell, zu Hause und in den Büros die Temperaturen zu senken», sagt Conradin Knabenhans, Mediensprecher der SOB. Das Bahnunternehmen erwarte deshalb keine Kritik seitens der Pendlerinnen und Pendler. Die Temperatur im Fahrgastraum werde von 21 auf 19 Grad gesenkt, also in ähnlichem Rahmen wie in Büro- und Betriebsgebäuden. «Im Winter sind die Leute ohnehin mit Jacke unterwegs», ergänzt Knabenhans.

Wie warm es letztlich in den Zügen sein wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die SOB zählt auf: «Die Aussentemperaturen, die Auslastung eines Zuges – mehr Menschen tragen mehr Wärme herein – oder die Frequenz der Türöffnung dürften eine wichtige Rolle spielen.»

Ausserdem habe die SOB entschieden, die Temperatur auch in ihren Büro- und Betriebsgebäuden zu reduzieren. Nebst der Anpassung der Heizung treffe die Südostbahn weitere Massnahmen, um Energie zu sparen. Dabei orientieren sie sich an den Empfehlungen des VöV und der SBB. Auch die Appenzeller Bahnen würden die Empfehlungen umsetzen, sagt Mediensprecherin Erika Egger-Fässler.

Tiefere Geschwindigkeit im Gotthardtunnel

Die SBB haben am Donnerstag ebenfalls Energiesparmassnahmen kommuniziert. Sie werden ab Ende Oktober die Temperatur im Fahrgastraum um bis zu zwei Grad senken, heisst es neu auf der Website. Die Reduktion werde kaum spürbare Auswirkungen auf die Fahrgäste und die Mitarbeitenden haben. Von November bis Februar könnten so jedoch 5000 bis 8000 Megawattstunden eingespart werden.

Als weitere Massnahme möchten die SBB in den 30 grössten Bahnhöfen dekoratives Licht wie beispielsweise Fassaden- oder Weihnachtsbeleuchtung reduzieren.

Ausserdem sind die SBB der Energiespar-Alliance beigetreten. Diese vereint Organisationen, die durch freiwillige Massnahmen zur effizienteren und sparsameren Energienutzung beitragen. Zusätzlich senken die SBB – ebenfalls ab Ende Oktober – die Geschwindigkeit im Gotthard-Basistunnel.

Dies allerdings nur, wenn ein Zug pünktlich unterwegs sei. «Mit dieser Massnahme können rund 2000 Megawattstunden Strom pro Jahr eingespart werden, das entspricht dem Strombedarf von gut 500 Haushalten», schreiben die SBB.

Keine Temperatursenkung im Bus

«Bei der Postauto AG ist Energiesparen ebenfalls ein Thema», sagt deren Mediensprecher Urs Bloch. Das Unternehmen geht das auf zwei Ebenen an: «Einerseits sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu aufgefordert, sparsam mit der Energie zu haushalten, andererseits bereitet sich das Unternehmen auf den Fall einer Energiemangellage vor.»

«Bei den Fahrzeugen ist der Effekt einer Temperatursenkung nicht gleich wie bei den Eisenbahnen, weil die meisten Heizungen über die Abwärme der Dieselmotoren betrieben werden», sagt Bloch. Eine bedeutende Energieeinsparung durch Temperatursenkung sei in den Bussen deshalb nicht möglich.

Im Winter stellt die Postauto AG die Temperatur in den Fahrzeugen jeweils zwischen 18 und 20 Grad ein. «Das hängt aber auch von der Anzahl Fahrgäste und Haltestellen ab», sagt Bloch. Und auch die Fahrzeit spiele eine Rolle: Bei kurzen Fahrten in der Stadt würden die Fahrgäste die Jacke im Fahrzeug eher anbehalten; wenn es länger dauert, sei es umgekehrt. Energiemangellage hin oder her: Die Postauto AG erhalte ohnehin Rückmeldungen von den Fahrgästen. Bloch sagt:

«Den einen ist es zu kalt, die anderen empfinden es als zu warm.»

Heizung, Lüftung und Klimatisierung als grösste Stromfresser

Auch die Thurbo AG folge den Branchenempfehlungen des VöV, sagt Mediensprecher Christian Baumgartner. «Wir haben bereits mit der Umsetzung der Temperatursenkung um zwei Grad im Fahrgastraum begonnen.» Ausserdem fordere Thurbo seine Mitarbeitenden dazu auf, beispielsweise die Helligkeit oder die Raumtemperatur nach Möglichkeit zu reduzieren. Auch Thurbo ist Mitglied der Energiespar-Alliance. Baumgartner sagt:

«Heizung, Lüftung und Klimatisierung sind die grössten Stromverbraucher bei einer Zugfahrt.»

Doch Thurbo gibt zu bedenken, dass der Energieverbrauch in diesen Bereichen stark von den Witterungsbedingungen und der Auslastung des Fahrzeugs abhängt. Deshalb sei derzeit noch keine Aussage über die voraussichtlichen Einsparungen möglich.

