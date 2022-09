Kanton St.Gallen: «Wir müssen jetzt anfangen, Energie zu sparen.»

Energiemangel «Sollte es zu Blackouts kommen, wird es keine Ausnahmen geben»: Der Kanton St.Gallen appelliert an die Bevölkerung, bereits jetzt Energie zu sparen Die St.Galler Kantonsregierung hält eine Energiemangellage im Winter für «wahrscheinlich». An einer Medienorientierung appelliert sie gemeinsam mit Vertretern der Gemeinden, der Wirtschaft sowie der Energieversorger an die Bevölkerung, ab sofort Energie zu sparen. Sollte es im Winter zu Mangellagen kommen, seien alle davon betroffen – auch für Betriebe sind keine Ausnahmen vorgesehen. Enrico Kampmann 1 Kommentar 21.09.2022, 19.15 Uhr

Hochkarätige Besetzung im Pfalzkeller: Medienorientierung zur Vorbereitung einer möglichen Energiemangellage im Kanton St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Der Kanton St.Gallen macht Ernst in Sachen Energie sparen. In der Mittagspause des dritten Sessionstags des Kantonsrats fährt die Regierung im Pfalzkeller in St.Gallen grosse Geschütze auf. Vor Ort sind Regierungspräsident Fredy Fässler, die Regierungsräte Susanne Hartmann und Beat Tinner, der Präsident der Vereinigung der St.Galler Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten Rolf Huber, der Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell Markus Bänziger sowie Leiter Netz der SAK Jürg Solenthaler und Geschäftsleiter von Erdgas Ostschweiz Andreas Bolliger.

In seiner Eröffnungsrede erklärt Regierungspräsident Fredy Fässler sogleich das Grossaufgebot. Man wolle ein klares Signal senden:

«Wir müssen jetzt anfangen, Energie zu sparen.»

Was man jetzt verbrauche, werde im kommenden Winter an Vorrat fehlen. Alle seien aufgefordert, ihren Beitrag dazu zu leisten.

Mangellage «wahrscheinlich»

Regierungspräsident Fredy Fässler, Vorsteher Sicherheits- und Justizdepartement. Bild: Benjamin Manser

Diesen Winter könnte es aufgrund der geopolitischen Lage zu einer Energiemangellage kommen. Die Kantonsregierung hält dieses Szenario zumindest für «wahrscheinlich». Wenn der Strom und das Gas knapp sind, drohen Ausfälle. Im schlimmsten Fall sei gemäss der Regierung mit mehrstündigen Stromunterbrüchen oder Gasliefereinschränkungen zu rechnen.

Das Ziel des Kantons, der Gemeinden und der Wirtschaft sowie der Energieversorger sei klar, so Fässler: «Wir müssen eine Energiemangellage um jeden Preis verhindern.»

Der Regierungspräsident übergibt das Wort an seine Ratskollegin Susanne Hartmann, Vorsteherin des Bau- und Umweltdepartements. Mit viel Pathos appelliert auch sie an die Bevölkerung:

«Jedes Grad und jede Kilowattstunde zählen.»

Einerseits gelte es, den Energieverbrauch jetzt sofort zu senken, sagt Hartmann. Doch die aktuelle Situation zeige, dass dies auch mittel- und langfristig unumgänglich sei.

Regierungsrätin Susanne Hartmann, Vorsteherin Bau- und Umweltdepartement. Bild: Benjamin Manser

Hartmann zählt die empfohlenen Sparmassnahmen auf, die sich an der Kampagne des Bundes und den Vorschlägen der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (ENDK) orientieren:

Beschränkung der Raumtemperatur auf höchstens 19 bis 20 Grad

Aussenbeleuchtung wo möglich abschalten; Leuchtreklamen und Schaufenster von 22 bis 6 Uhr nicht beleuchten

Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung in Innenräumen – auch in der Adventszeit

Apparate wie Lampen, Drucker und Router nach Gebrauch ausschalten

Umrüsten auf energiesparende Leuchten und Leuchten mit Bewegungsmeldern.

Von den Massnahmen sei niemand ausgeschlossen, so Hartmann. Die Bevölkerung könne diese ebenso gut umsetzen wie der Kanton. So gehe dieser mit gutem Beispiel voran und senke in seinen Gebäuden unter anderem die Raumtemperatur, verzichte auf eine Weihnachtsbeleuchtung und treibe den Ausbau von Beleuchtungen mit Bewegungsmeldern voran. In einem zweiten Schritt halte man sich auch die Abschaltung des Warmwassers in Verwaltungsgebäuden als Option offen. Der Kanton trete ausserdem der Energiesparallianz des Bundes bei.

Mit diesem ersten Paket sollen insgesamt «mindestens 5 Prozent an Strom und 15 Prozent an Gas» eingespart werden, so wie es der Bund mit seinen Sparappellen vorsieht.

Gemeinden stehen hinter Regierung

Regierungsrat Beat Tinner, Vorsteher Volkswirtschaftsdepartement. Bild: Benjamin Manser

«Der Kanton nimmt seine Verantwortung beim Energiesparen wahr. Zudem sind wir bereit, sollte uns der Bund weitere Aufgaben zuteilen», sagt Beat Tinner, Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements. In einer potenziellen «Krisenlage» liege die Zuständigkeit für das Erlassen von verbindlichen Massnahmen jedoch ganz klar beim Bund. In aller Deutlichkeit sagt Tinner:

«Wir wollen keinen Flickenteppich.»

Rolf Huber, Präsident der Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten. Bild: Benjamin Manser

Alle 77 Gemeinden stünden hinter den Sparapellen des Kantons, versichert Rolf Huber, Präsident der Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten. Auch in jeglichen Gemeindegebäuden würden dieselben Massnahmen ergriffen wie in den kantonalen Verwaltungsgebäuden. Nur der Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchtung gehe einigen Gemeinden zu weit, so Huber. «Sollte es tatsächlich zu einem Mangel kommen, wäre das ein Thema, das man nochmals anschauen müsste», so Huber.

Doch wenn es so weit komme, sei es bereits zu spät, sagt Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer (IHK) St.Gallen-Appenzell.

«Es darf nicht zu Strom- und Gaskontingentierungen kommen, geschweige denn zu kontrollierten Stromabschaltungen.»

Markus Bänziger, Direktor Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell. Bild: Benjamin Manser

Diese würden für die Betriebe in der Ostschweiz weitreichende Folgen haben, für einen Teil wären sie gar existenzbedrohend. «Das müssen wir verhindern.»

Auch die Betriebe seien daher gefragt, die oben genannten Massnahmen umzusetzen und ab sofort wo immer möglich Energie zu sparen. Zudem seien die Unternehmen in der Pflicht, von nun an Notfallpläne zur Hand zu haben, und sich jetzt schon Gedanken zu machen, welche Schritte man in einer Strommangellage ergreifen könnte.

Keine Ausnahmen

Auch Regierungspräsident Fredy Fässler betont diesen Punkt vehement:

«Wenn es zu Stromausfällen kommt, wird es alle treffen.»

Kurz nachdem der Bundesrat bekanntgegeben hatte, dass es im Winter zu einer Strommangellage kommen könnte, betonte eine Vielzahl an Branchen in Medienmitteilungen ihre Unverzichtbarkeit. Von den Nahrungsmittelproduzenten über den öffentlichen Verkehr bis hin zum Verband der Hallenbäder. Auch beim Kanton St.Gallen seien in den letzten Wochen viele Nachrichten von Betrieben und Verbänden eingegangen, die für sich beanspruchten, systemrelevant zu sein, sagt Fässler.

Im Pfalzkeller stellt er nun unmissverständlich klar: «Niemand kann darauf zählen, von uns als systemrelevant eingestuft zu werden. Sollte es zu Blackouts kommen, wird es keine Ausnahmen geben.» Lediglich eine kleine Anzahl kritischer Infrastrukturen werde am Netz angeschlossen bleiben.

Zum Ende der Pressekonferenz appelliert Fässler nochmals an die gesamte Bevölkerung. Die Regierung wisse, dass viele nach Corona «krisenmüde» seien. Doch sie sei auch überzeugt, dass man diese Energiekrise gemeinsam meistern könne. «Wir können Energie sparen. Dies wird aber nur funktionieren, wenn wir uns alle am Riemen reissen.»

