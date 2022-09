AI und AR treten Energie-Allianz bei: So will man Strom sparen

Energiemangel Beide Appenzell treten der Energiespar-Allianz des Bundes bei: Diese Massnahmen werden auf kantonaler und kommunaler Ebene durchgesetzt Die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden unterstützen die Energiesparkampagne des Bundes. Damit hoffen sie auf eine positive Signalwirkung. Eine Übersicht der konkreten Massnahmen, die umgesetzt werden sollen. 21.09.2022, 15.05 Uhr

Beide Appenzell haben sich auf Massnahmen zur Reduktion des Stromverbrauchs auf der Verwaltung geeinigt. Sie hoffen auf Nachahmer in der Privatwirtschaft. Symbolbild: Keystone

Der Bundesrat hat Ende August zahlreiche Massnahmen beschlossen, damit die Schweiz ihre Energieversorgung für den Winter stärken kann. Die Kampagne mit dem Slogan «Energie ist knapp. Verschwenden wir sie nicht» zeigt, wie Bevölkerung und Wirtschaft mit einfach umsetzbaren Tipps Energie sparen können, schreibt die Ausserrhoder Kantonsregierung in einer Medienmitteilung. «Ziel ist, dass sich möglichst viele freiwillig daran beteiligen und so dazu beitragen, dass die Schweiz gar nicht in eine Mangellage gerät.»