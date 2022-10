Energiemangellage: So rüsten sich die Ostschweizer Zoos

Energiekrise «Fehlende Wärme wäre bei rund der Hälfte unserer Tierarten ein Problem»: So reagieren die Ostschweizer Zoos auf die drohende Energiemangellage In Zoos sind hohe Temperaturen für viele Tiere lebenswichtig. Diese aufrechtzuerhalten, benötigt aber viel Strom – im kommenden Winter voraussichtlich ein knappes Gut. Die Ostschweizer Zoos haben sich entsprechend auf die Energiemangellage vorbereitet. Christopher Hamburger Jetzt kommentieren 27.10.2022, 17.00 Uhr

Im Walter Zoo in Gossau gibt es auch viele Tierarten, für die tiefe Temperaturen unproblematisch sind – rund die Hälfte wäre aber betroffen. Bild: Tobias Garcia

Der Winter nähert sich und mit ihm auch die drohende Energiekrise. Es ist an der Zeit, Energie zu sparen – nicht nur die Bevölkerung, sondern auch Betriebe müssen sich auf die kommenden Monate vorbereiten. Die Möglichkeiten der Ostschweizer Zoos sind jedoch beschränkt, denn die Leben vieler Tiere hängen von hohen Temperaturen ab.

Rund die Hälfte der Tiere betroffen

Fabienne Grawehr vom Walter Zoo in Gossau sagt, dass der Zoobetrieb bereits jetzt versucht, den Stromverbrauch zu reduzieren. Zudem eruiere und untersuche er verschiedene Geräte, die man bei einem Energieengpass abschalten könnte.

Energie zu sparen, sei aber nicht überall möglich. «Wir haben verschiedene Anlagen mit wärmeempfindlichen Tieren», so Grawehr. Nacktmulle oder Rüsselspringer seien beispielsweise Tiere, die empfindlich auf Temperaturschwankungen reagieren. Aber auch Reptilien, Amphibien und verschiedene Arten aus wärmeren Gefilden bekämen gesundheitliche Probleme oder könnten bei zu tiefen Temperaturen sogar sterben. Grawehr sagt:

«Fehlende Wärme wäre bei rund der Hälfte unserer Tierarten ein Problem.»

Im Walter Zoo gebe es aber auch viele Arten, die mit tiefen Temperaturen klarkommen, wie zum Beispiel die Sibirischen Tiger, die Trampeltiere oder die Zebras.

Notstromaggregat für den Ernstfall

Die Wärme sei aber nicht die einzige Herausforderung: Nebst der Heizung, den Wärmelampen und Filtern sei auch die Wasserversorgung ein wichtiger Faktor, der sichergestellt werden müsse.

«Wir haben im Sommer als Vorsichtsmassnahme ein Notstromaggregat gekauft, das bei einer Krise zum Einsatz kommen würde», sagt Grawehr. Mit diesem könne der Betrieb bei Stromunterbrüchen für eine gewisse Zeit aufrechterhalten und eine gute Tierhaltung gesichert werden. Die Gastronomie und andere Dienstleistungen müssten aber deutlich reduziert oder sogar eingestellt werden.

Ein winterharter Tierbestand

Anders sieht es dagegen im Plättli Zoo in Frauenfeld aus: Dieser habe aufgrund seines Tierbestandes einen eher tiefen Energieverbrauch, sagt Christoph Wüst, stellvertretender Zooleiter im Plättli Zoo. Der Betrieb halte keine Tierarten, die viel Energie verbrauchen. Weder müssten Gehege oder Anlagen gekühlt, noch stark geheizt werden.

«Unsere Schimpansen und Krallenaffen leben in gut isolierten Häusern und die Wärme kann gut gespeichert werden», so Wüst. Die meisten Tiere seien winterhart. Einzig Schildkröten als wechselwarme Tiere hätten einen Bedarf an Wärme – diese würden die kalte Jahreszeit aber unter der Erde in einer Winterstarre verbringen. Wüst sagt ausserdem:

«Der wirtschaftliche Umgang mit Energie und Licht war und ist uns stets ein Anliegen.»

Der Zoo habe bereits vor einiger Zeit komplett auf LED-Leuchtmittel umgerüstet. Zusätzlich seien die Mitarbeiter sensibilisiert, den Stromverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren und beim Neubau des Betriebsgebäudes werde eine Fotovoltaikanlage montiert.

Zurück zur analogen Bedienung?

Auch der Plättli Zoo habe Vorbereitungen für die drohende Energiemangellage getroffen: «Unsere Stromzäune sind mittels Stützbatterien doppelt abgesichert», sagt Wüst. Diese könnten den Betrieb während einer zeitweisen Abschaltung übernehmen.

Auf die Tierhaltung solle ein Stromausfall nach aktuellem Stand keine gravierenden Auswirkungen haben. «Allenfalls müssen sich unsere Besucher im Kassenbereich wieder auf eine analogere Bedienung einstellen», sagt Wüst. Im Gastronomiebereich des Zoos könnte eine zeitweise Abschaltung zu grösseren Einschränkungen führen.

Auf die Vernunft setzen

Knies Kinderzoo in Rapperswil habe ebenfalls bereits Energiesparmassnahmen umgesetzt, sagt Franco Knie junior, Verantwortlicher des Kinderzoos. So hat der Zoo sämtliche Wasserspielgeräte abgeschaltet oder die Tierhäuser und Gebäude ausserhalb der Öffnungszeiten nicht beleuchtet.

«Wir bleiben ruhig und positiv und gehen davon aus, dass sich in der Schweiz keine dramatische Energiemangellage einstellt», sagt Knie. «Wir bauen auf die Vernunft und die Mithilfe der ganzen Gesellschaft, so haben wir gute Chancen, diesen Winter heil zu überstehen.»

