Energiekrise: Skigebiete wehren sich gegen Schneekanonen-Verbot

Energiekrise Droht ein Schneekanonen-Verbot? St.Galler Skigebiete wehren sich gegen die Forderung von Naturschützern Wen trifft es zuerst in einer Strommangellage? Umweltschützerinnen und Umweltschützer verlangen, dass Freizeiteinrichtungen und Skigebiete im Falle einer Energiekrise Strom sparen sollen. Die St.Galler Skigebiete äussern sich zu möglichen Sparmassnahmen. Christopher Hamburger Jetzt kommentieren 25.08.2022, 13.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bergbahnen sollen bei Energiemangel im Winter ihre Schneekanonen abstellen, fordern Umweltschützerinnen und Umweltschützer. Bild: Benjamin Manser

Am Mittwochabend hat der Bundesrat bekanntgegeben, dass er sich dem freiwilligen Gas-Sparziel der EU von 15 Prozent anschliessen will. Mit einer Kampagne wird der Bund Ende August zum Sparen aufrufen. Wer im Extremfall verzichten muss, hat der Bundesrat noch nicht entschieden. Umweltschützerinnen und Umweltschützer fordern bereits jetzt, dass die Skigebiete im Falle einer Energiekrise Strom sparen sollen. Dabei soll es speziell die Schneekanonen treffen, wie «20 Minuten» berichtet. So spricht sich etwa die Naturschutzorganisation Pro Natura dafür aus, im Notfall die Beschneiungsanlagen auszuschalten.

Klaus Nussbaumer, Geschäftsführer der Pizolbahnen, lehnt diese Idee ab. «Wenn wir nicht beschneien können, ist es nicht möglich, den Betrieb sicherzustellen», sagt er. Man erwarte eine mögliche Strommangellage im ersten Quartal des neuen Jahres. Die Beschneiungszeit sei dann aber schon grossteils vorbei, fügt er hinzu.

Zudem seien die Schneelanzen auf dem Pizol sehr energieeffizient und nachhaltig, sagt Nussbaumer. «Die Beschneiungsanlagen können auch sehr positiv für die Natur sein», erklärt er. Aufgrund der längeren Abtauzeit im Frühjahr kann der Natur länger Wasser zufliessen. Dies helfe gegen die Trockenheit. Naturschützerin Stella Jegher betont gegenüber «20 Minuten» allerdings, dass Kunstschnee schädlich für das empfindliche alpine Ökosystem sei und die betroffenen Regionen naturverträglichere Geschäftsmodelle entwickeln sollen.

«Natürlich befassen wir uns mit dem Thema, was in einer Strommangellage zu tun wäre», sagt der Geschäftsführer. Das Unternehmen hätte schon länger Massnahmen ergriffen, um Energie zu sparen: «Wir produzieren eigenen Strom mit einer Windturbine an der Talstation Bad Ragaz und setzen beispielsweise auf LEDs», sagt Nussbaumer. Die Pizolbahnen würden in einer Energiekrise sicherlich ihren Teil zur Lösung des Problems beitragen, fährt er fort.

Die Pizolbahnen sehen es nicht als richtige Lösung, im Stromnotfall die Beschneiungsanlagen abzustellen. Bild: Michel Canonica

Es brauche jedoch die Mitarbeit aller Branchen, um zum Ziel zu gelangen. Der Stromverbrauch der Schweizer Bergbahnen betrage nämlich nur 0,3 Prozent des jährlichen Strombedarfs in der Schweiz, erklärt er. Ausserdem hätten die Pizolbahnen eine Zubringerfunktion für die Ferienwohnungen.

«Auch Hotels und Ferienwohnungen wären betroffen.»

«Trotzdem bereiten wir uns auf gewisse Szenarien vor, die spezifischen Massnahmen werden jedoch vom Bund abhängen», sagt Nussbaumer. Möglich wäre eine Einschränkung der Betriebszeiten oder gewisser Anlagen.

Energieverbrauch mit wenig Aufwand optimieren

Auch die Bergbahnen Flumserberg AG zieht bevorzugt andere Massnahmen, um Strom zu sparen. Bild: Michel Canonica

Auch die Bergbahnen Flumserberg erachten es als nicht sinnvoll, die Schneekanonen abzuschalten. «Wir erkennen grösseres Sparpotenzial in anderen Bereichen», sagt Mario Bislin, CEO der Flumserberg Bergbahnen AG.

Man bearbeite das Thema Strommangellage bereits seit April 2022, sagt Bislin. Er verweist dabei darauf, dass der Verband Seilbahnen Schweiz in Strategieverhandlungen mit dem Bund sei. Ausserdem sei das Unternehmen intern so organisiert, dass es alle Eventualitäten in einem Plan mit kurzfristigen sowie mittel- und langfristige Massnahmen zusammengefasst habe.

«Auf kurzfristiger Ebene wollen wir den Energieverbrauch mit wenig Aufwand optimieren», sagt Bislin. Man könne zum Beispiel die Beleuchtung einschränken oder teilweise ganz auf sie verzichten. Die Betriebszeiten der Situation anzupassen, sei auch eine Möglichkeit. «Wir werden möglichst schnell auf die Vorgaben des Bundes reagieren und Massnahmen treffen», führt er fort.

Mittel- und langfristig seien ein Kleinwasserkraftwerk, eine Windkraftwerkanlage oder eine Solaranlage für die Stromproduktion am Berg mögliche Optionen.

Auch Bislin verweist darauf, dass der Stromverbrauch der Schweizer Bergbahnen 0,3 Prozent des jährlichen Strombedarfs in der Schweiz ausmache, die Bergbahnen aber rund sechs Milliarden Franken Wertschöpfung in den Wintermonaten generierten. Zudem sei die Luftseilbahn zwischen Unterterzen, Oberterzen und Tannenboden auch ein öffentliches Verkehrsmittel.

Keine konkrete Antwort

Die Bergbahnen Wildhaus AG und die Toggenburg Bergbahnen AG wollen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht konkret zum drohenden Energiemangel äussern. Bild: Urs Bucher

Die Bergbahnen Wildhaus AG wie auch die Toggenburg Bergbahnen AG zeigen sich zurückhaltend und wollen sich nicht konkret äussern.

«Jede Aussage zum jetzigen Zeitpunkt ist rein spekulativ und damit mit grosser Wahrscheinlichkeit auch falsch.»

Zum jetzigen Zeitpunkt lägen noch zu wenig erhärtete Fakten vor, betont Gantenbein, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Bergbahnen Wildhaus AG. «Selbstverständlich ist es ein wichtiges Thema und wir verfolgen es laufend.» Wie die Bergbahnen Wildhaus AG setzt auch die Toggenburg Bergbahnen AG im Chäserrugg-Gebiet auf einen stetigen Austausch mit dem Verband Seilbahnen Schweiz und wird sich an mögliche Vorgaben vom Bund halten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen