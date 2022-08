Die Bürgerlichen in St.Gallen fordern mehr Wasserkraft

Energiekrise Die St.Galler FDP fordert mehr Wasserkraft und verweist auf einen bürgerlichen Schulterschluss – die SP antwortet: «Mit welchem Wasser?» Die kalte Jahreszeit und mit ihr eine mögliche Strommangellage kommen immer näher. Nun häufen sich die Forderungen. Der Kanton hat derweil eine Art Krisenstab eingesetzt. Renato Schatz Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Gigerwald-Stausee im Taminatal. Er gehört zu den Sagranserländer Kraftwerken, welche die Grössten im Kanton St.Gallen sind. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Schaltet im Winter wirklich jemand den Strom aus? Knips, und alles ist auf einmal dunkel und kalt? Drohen, wie die kantonale SVP in einem Communiqué am Dienstag schrieb, «die noch warmen Stuben der St.Gallerinnen und St.Galler zu einem Kühlschrank zu verkommen», wenn der Kanton keine Massnahmen ergreift?

Nicht nur die SVP macht Druck auf die Regierung. Die St.Galler FDP hat gestern zusammen mit anderen FDP-Kantonalparteien eine Medienmitteilung veröffentlicht, im Titel heisst es: «Wasserkraft endlich ausbauen!» Ausrufezeichen!

Dies will die FDP, indem 15 Wasserkraftwerke entweder neu gebaut oder erweitert werden. Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr und Energie hatte jene Anlagen im vergangenen Jahr ausgesucht, weil sie über Ausbaupotenzial verfügen und effizienter genutzt werden können. Nun drängt die FDP auf eine «sofortige Umsetzung» dieser Projekte, die «weitgehend unberührt in der Schublade» lägen. Mit dem Kanton St.Gallen haben die 15 Anlagen nur indirekt etwas zu tun, denn keine befindet sich innerhalb des Kantonsgebietes.

Wasserkraftprojekte in St.Gallen

Allerdings macht sich die kantonale FDP auch für Projekte auf St.Galler Boden stark, daran erinnerte sie gestern nochmals. Im Anhang der Medienmitteilung war nämlich auch der Wortlaut eines Vorstosses, den sie Mitte Juni zusammen mit der SVP- und der Mitte-CVP-Fraktion einreichte. In diesem wollen die drei bürgerlichen Parteien von der Regierung zum einen wissen, welche bestehenden Wasserkraftwerke modernisiert beziehungsweise erweitert werden könnten. Und zum anderen, welche Standorte für neue Anlagen in Frage kommen. Das erklärte Ziel: «Die Stromproduktion im Kanton St.Gallen zu erhöhen.»

Ob dieses Ziel erreicht wird, ist unklar. Das hängt davon ab, ob die regionalen Wasserkraftwerke auch wirklich optimiert werden können. Sofern dem so wäre, müssten auch noch die notwendigen Bewilligungen für die Umbauarbeiten eingeholt werden.

Wasserkraft, das hört sich vorderhand gut an, klimafreundlich. Die St.Galler SP zweifelt aber an der Sinnhaftigkeit von Strom mittels Wasserkraft, sie lässt verlauten:

«Mehr Wasserkraft? Man fragt sich angesichts der aktuellen Situation: Mit welchem Wasser? Bäche und Flüsse führen kaum noch Wasser. Das Wetter spielt verrückt, Hitze, kein Wasser.»

Das seien Folgen des Klimawandels, und den Kampf gegen diesen Wandel hätte gerade die SVP verweigert.

«Ideologie darf keinen Platz haben»

Christoph Gull, Fraktionspräsident der SVP. Bild: Ralph Ribi

In der gegenwärtigen Lage ist der SVP aber ohnehin zweitrangig, woher der Strom kommt: Im besagten Communiqué am Dienstag schrieb sie, die Stromproduktion im Kanton habe «mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und ohne ideologischen Scheuklappen» gefördert zu werden. Fraktionspräsident Christoph Gull sagt am Telefon: «Biogaskraftwerke sind ein Beispiel. Ich bin der Meinung, man muss solche Ideen mit einer gewissen Flexibilität prüfen.» Die FDP schreibt:

«Wir sind ebenfalls der Meinung, dass Ideologie hierbei keinen Platz haben darf.»

Neben dem Verzicht auf ideologische Scheuklappen verlangt die SVP auch, dass von der Kantonsregierung «ein Energienotstand ausgerufen und ein Krisenstab eingesetzt» wird. Letzteres, wie ihn der Kanton Graubünden inzwischen hat. In St.Gallen gibt es auch einen, er heisst nur nicht so, sondern: «Fachstab Energiemangel». Man achtet auf die Worte, die man wählt, Krise, keine Krise.

Der Kanton schreibt auf Anfrage: «Der Fachstab bereitet derzeit Szenarien und die entsprechende Kommunikation dazu vor.» Am vergangenen Montag hat er seine Arbeit aufgenommen, am Tisch sitzen verschiedenste Stellen, auch Stromversorger.

Die andere Forderung der SVP, jene nach einem «Energienotstand», wird der Kanton nicht umsetzen, das steht fest. Weil er nach eigener Aussage gar nicht kann. Schon während der Coronakrise sei es der Bund gewesen, der den Notstand habe ausrufen müssen.

«Handlungsspielraum ist klein»

Was kann der Kanton denn überhaupt tun gegen den Strommangel? Er verweist auf den Bundesrat, er sei es, der entsprechende Verordnungen in Kraft setze. «Die Rolle der Kantone ist dabei auf rein vollziehende und kommunikative Aufgaben beschränkt.» Dem ist sich auch die FDP bewusst, die mitteilt: «Der kantonale Handlungsspielraum ist nicht riesig.»

Sie erwartet aber, dass sich die Regierung und die kantonalen National- und Ständerate «dezidiert für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit einsetzen». Die Grünen dagegen schlagen eine Solarpflicht für alle geeigneten Dachflächen vor, «wie wir sie mit unserer Motion ‹St.Galler Solaroffensive› gefordert haben». Die konservative Mehrheit im Kantonsrat habe sie aber in der Aprilsession abgelehnt.

Es gibt derzeit viele Schuldzuweisungen. Dazu passt, dass die SVP des Kantons St.Gallen im allerersten Satz ihres Communiqués schreibt: «Aufgrund der gescheiterten links-grünen Energiepolitik wird eine Strommangellage in der Schweiz immer wahrscheinlicher.» Die kantonale SP findet den Vorwurf «unhaltbar und geradezu grotesk».

Es geht derzeit nicht nur um den Strom, um die Sache, sondern auch um andere Dinge. Die Gunst der Stunde zu nutzen etwa, um politisches Kapital zu schlagen. Vielleicht auch ein wenig um Wahlkampf?

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen