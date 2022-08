Energiekrise «Die Leute sind panisch»: Auch in der Ostschweiz kaufen die Menschen Holz, um im Winter nicht zu frieren Wegen des Ukraine-Krieges wird befürchtet, dass das Gas im Winter knapp wird. Wer sich umhört, erfährt: Auch im Osten der Schweiz wollen viele auf Holz umsteigen. Doch das dauert. Renato Schatz Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch in der Ostschweiz ein beliebtes Gut: Holz. Bild: Getty

«Die Leute sind panisch», sagt einer der Verkäufer in einem Geschäft irgendwo in der Ostschweiz. Er erzählt von einem Kunden, der einen mit Strom betriebenen Generator kaufen wollte – für den Fall, dass der Strom ausfällt. «Die kaufen alles Mögliche», sagt er. Auch Holz: Pellets hat es gerade keine mehr, sie mussten nachbestellt werden.

Blumer Lehmann Holzbau in Gossau produziert Pellets. Man habe noch an Lager, sagt das Unternehmen, «aber wir spüren eine starke Zunahme der Nachfrage». Die Migros Ostschweiz, die hinter dem Obi-Baumarkt in St.Gallen steht, berichtet Ähnliches: «Wir haben über die Monate Juni und Juli eine deutliche Zunahme bei der Nachfrage nach Brennmaterial, also Brennholz, Pellets und Briketts, festgestellt.» Und der Ofenbauer Tiro in St.Gallen schreibt: «Die Nachfrage nach Heizen mit Holz nimmt gemäss unseren Erfahrungen in den letzten Monaten tatsächlich kontinuierlich zu.»

Deutlich mehr Energieberatungen

Die Menschen bereiten sich vor. Auf Stunden ohne Gas und somit ohne Wärme. Die Unsicherheit ist gross. «Seit Beginn des Ukraine-Krieges», schreibt die Stadt St.Gallen, «spüren wir einen deutlichen Anstieg der Anfragen für eine Energieberatung, speziell zum Thema Heizungsersatz».

Ob diese Stunden ohne Gas und ohne Wärme kommen, weiss niemand so recht. Der Kanton Thurgau hält Erdgasversorgung für «besonders kritisch». Fakt ist: Gemäss des Verbandes der Schweizerischen Gasindustrie machte das Gas aus Russland 47 Prozent vom Gesamtimport hierzulande aus. Und Fakt ist auch, dass 2017 über 20 Prozent der Gebäude in der Schweiz mit Gas beheizt wurden. Nun also Holz?

Drei Möglichkeiten, mit Holz zu heizen: Stückholzheizung: Der Stückholzkessel wird wie ein Kamin mit Holzscheiten befüllt. Im Gegensatz zum Kamin kann man mit dieser Maschine aber zum Beispiel ein gesamtes Einfamilienhaus heizen. Die Rohre machen es möglich. Hackschnitzelfeuerung: Fast jedes Holz kann mittels Hackschnitzelfeuerung verbrannt werden, nicht nur Stückholz oder Pellets. Sie ist deshalb beliebt als Heizung für grössere Wärmeverbunde. Und entsprechend verbreitet. Auch bei Landwirten und Forstbesitzern, weil sie bereits über das nötige Holz verfügen. Pelletheizung: Verbrannt werden kleine, zylinderförmige Stücke, die aus Holzabfällen bestehen. Oft aus Sägespänen. Weil sie genormt sind, muss die Pelletheizung nicht von Hand nachgefüllt werden. Das passiert automatisch.

Lorenz Neher arbeitet als Teamleiter bei der Energieagentur St.Gallen, dem Kompetenzzentrum für erneuerbare Energie. Neher sagt: «Man kann nicht ohne Weiteres auf eine Holzheizung umstellen, in einer Wohnung ist es noch schwieriger als in einem Eigenheim.» Der einfachste Weg ist ein Cheminée. 460'000 davon gibt es laut Holzenergie Schweiz, viele davon sind ungenutzt. Um sie verwenden zu können, müssen sie nicht gross umgerüstet werden.

Viele Holzkäufe dürften deshalb auf Cheminéebesitzerinnen und -besitzer zurückzuführen sein. Weil sich die Mehrheit der Cheminées auf dem Land befinden. überrascht es nicht, dass in der Stadt St.Gallen 2021 nur gerade zwei Prozent des Wärmebedarfs mit Holz gedeckt wurde.

Volle Auftragsbücher, zu wenig Fachkräfte

Es dürfte dauern, bis diese Zahl merklich steigt, denn: «Jetzt nach einer Installation für eine Holzheizung für den nächsten Winter zu fragen: absolut unmöglich», sagt Neher. Die Auftragsbücher der Installateure seien voll, «teilweise für ein Jahr». Dazu gebe es Lieferengpässe für gewisse Bestandteile der Heizungsanlagen, «Leitungen und Steuerungen beispielsweise». Ausserdem mangele es auch an Fachkräften, die solche Geräte einbauen könnten. Die Tiro Ofenbau AG teilt mit: «Es ist tatsächlich eine Herausforderung, in kurzer Zeit liefern oder bauen zu können.»

Der Boom dürfte sich dementsprechend erst in den nächsten Jahren in den Auswertungen niederschlagen. Der Kanton Thurgau schreibt folglich auf Anfrage:

«Der Anteil der Holzfeuerungen als Hauptheizsystem hat seit 2015 leicht abgenommen, nämlich von zwölf auf elf Prozent.»

Im Vergleich zum Vorjahr sei aktuell aber eine «leicht erhöhte Nachfrage» festzustellen. Appenzell Innerrhoden lässt derweil verlauten: «Heizen mit Holz macht einen Anteil von 13 Prozent aus. Der Trend bei den Holzheizungen ist gleichbleibend.» Leicht tiefer ist der Wert beim Schwesterkanton Innerrhoden, er liegt bei gut zehn Prozent. Das Bundesamt für Statistik veröffentlicht die neuesten Zahlen Anfang Oktober.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen