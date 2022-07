Energieknappheit: So bereitet sich der Kanton St.Gallen vor

Energie «Ab Januar könnte es eng werden»: Wie bereitet sich der Kanton St.Gallen auf den drohenden Strom- und Gasmangel vor? Stabschef Jörg Köhler im Interview Die Warnungen vor einer Gas- und Stromknappheit im Winter häufen sich: Was kommt auf die Bevölkerung im Kanton St.Gallen zu? Jörg Köhler, Chef des Kantonalen Führungsstabs, nimmt Stellung. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 22.07.2022, 17.00 Uhr

«Teile des Kantons St.Gallen beziehen ihr Gas direkt aus Deutschland»: Jörg Köhler, Leiter des Kantonalen Führungsstabs. Bild: Benjamin Manser

In der aktuellen Hitzewelle ist es schwer vorstellbar, dass es der Schweiz schon bald an Wärme mangeln könnte. Dennoch: Was ist der Plan des Kantons St.Gallen, falls im nächsten Winter Gas und Strom knapp werden? Wer bei der St.Galler Regierung für ein Zeitungsinterview anklopft, wird an Jörg Köhler verwiesen, den Chef des Kantonalen Führungsstabs. Bei ihm laufen die Fäden zusammen, wenn es um die Bewältigung von Krisenlagen geht.

Wir hören es von allen Seiten: Im Winter könnte es an Strom und Gas mangeln. Halten Sie das für realistisch?

Jörg Köhler: Ja. Schon in normalen Zeiten sind wir im Winter auf Stromimporte angewiesen – beispielsweise aus Deutschland, wo viel Energie mit Gaskraftwerken produziert wird. Beim Gas zeichnet sich ein Mangel ab, ausserdem sind in Frankreich einige Atomkraftwerke nicht in Betrieb.

Auch die Kantone müssten sich jetzt vorbereiten, heisst es in Bern. Wo stehen Sie mit den Arbeiten?

Eigentlich ist der Bund in der Führungsrolle, zusammen mit den Energieversorgern und der Wirtschaft. Sie müssen im Ernstfall den Massnahmenplan umsetzen, der von Sparappellen über Kontingentierungen – das sind Sparvorschriften – bis hin zu vorübergehenden Netzabschaltungen reicht. Die Kantone haben eher unterstützende Aufgaben, für die wir uns jetzt bereit machen.

Welche Aufgaben sind das?

Es sind vor allem fünf Bereiche. Erstens schauen wir, wie der Kanton selber als Verbraucher eine Einschränkung bei Gas und Strom umsetzen würde. Welche Massnahmen treffen wir, schicken wir beispielsweise die Mitarbeitenden wieder vermehrt ins Homeoffice? Zweiter Punkt ist die Kommunikation mit der Bevölkerung, etwa in Form von Verhaltensempfehlungen. Dritter Punkt: Die kritischen Infrastrukturen, die wichtig sind für das Überleben und Funktionieren im Alltag, wie beispielsweise das Kantonsspital. Da schauen wir: Sind sie genügend ausgerüstet? Reicht die Notstromversorgung aus oder braucht es zusätzliche Mittel?

Wie lange muss denn das Kantonsspital aus eigener Kraft durchhalten können?

Dazu kann ich aus Sicherheitsgründen nichts sagen. Wir können Ausnahmen beantragen, beispielsweise das Kantonsspital von einer Kontingentierung auszunehmen, aber eigentlich gilt der Grundsatz: keine Ausnahmen. Sonst hat eine Kontingentierung keinen Zweck. Wenn es zu Netzabschaltungen kommt und der Treibstoff für die Notversorgung bei kritischen Infrastrukturen wie Spitälern oder der Abfallentsorgung knapp wird, schaut unser Führungsstab, dass sie genügend Nachschub bekommen.

Welche weiteren Punkte bereiten Sie vor?

Die Rechtssetzung ist der vierte Punkt. Während der Pandemie kam es vor, dass der Bund am Freitag ein neues Regime verkündete, für das wir dann bis am Montag eine Verordnung aus dem Boden stampfen mussten. Wie das bei einem Energiemangel laufen würde, dazu haben wir bis jetzt noch wenig Informationen. Wir müssen auch klären: Wie gehen wir bei Rechtsbrüchen vor, was machen wir, wenn jemand gegen eine Sparvorschrift verstösst? Und fünftens: Wenn die Energiepreise weiter so massiv steigen wie jetzt, müssen wir damit rechnen, dass sich einkommensschwache Haushalte das nicht mehr leisten können. Wie kommen diese Leute durch den Winter? Braucht es einen «Energiebatzen»? Auch da arbeiten wir Lösungsvarianten für die Regierung aus.

Wird bei einem Gasmangel auf jeden Fall auch der Strom knapp?

Das ist momentan schwierig zu sagen. Falls es in den nächsten Monaten viel regnet, die Stauseen voll sind und der Winter nicht allzu kalt wird, kommen wir möglicherweise sogar ohne Stromimporte durch. So oder so werden wir aber im Herbst ziemlich sicher noch kein Problem haben. In den Monaten Januar bis März könnte es eng werden. Wenn dann ein Energiemangel eintritt, darf man nicht überrascht sein.

... und wenn das heisse, trockene Sommerwetter noch lange anhält, ist das auch nicht hilfreich.

Nein, weil die Stauseen dann natürlich eher leer sind.

Was soll die Bevölkerung jetzt tun? Soll sie bereits Strom sparen?

Das ist immer sinnvoll. Es ist jedoch vor allem gut, wenn man sich mental vorbereitet und sich bewusst ist, dass im Winter ein Energiemangel eintreten kann. Da gibt es auch praktische Fragen: Habe ich Batterien für die Taschenlampe? Und einen kleinen Notvorrat? Es besteht aber kein Grund zur Panik. Selbst wenn der Strom wirklich knapp wird, ist ja vorgesehen, dass das Netz höchstens für vier Stunden abgeschaltet wird und der Strom danach wieder fliesst.

Und beim Gas? Gerade in städtischen Gebieten des Kantons St.Gallen ist fast die Hälfte der Haushalte zum Heizen darauf angewiesen.

Es kann sein, dass der Bundesrat eine maximale Heiztemperatur vorschreibt oder zum Beispiel den Betrieb von Saunen verbietet. Von einer Kontingentierung wäre aber nur die Wirtschaft betroffen, die Privathaushalte sind ausgenommen. Bevor es daheim kalt würde, würde man Büros und Firmengebäude nicht mehr heizen. Allerdings beziehen gerade im Kanton St.Gallen einige Regionen ihr Gas unmittelbar aus dem Ausland. Das Gas für die Stadt St.Gallen und Teile des Rheintals zum Beispiel kommt direkt aus Deutschland, über eine Transitleitung. Das bedeutet: Diese Regionen werden mit dem Regime umgehen müssen, das Deutschland einführt.

Der Bund bemüht sich, solche Lieferungen aus dem Ausland über Verträge zu sichern. Kann man sich darauf verlassen?

Da hat der Bund eine etwas romantische Vorstellung. Ich will jenen deutschen Politiker sehen, der seinen Wählerinnen und Wählern sagt: «Du musst jetzt die Heizung zwei Grad runterdrehen, weil wir ein Abkommen mit der Schweiz haben.» Das wird ziemlich sicher nicht geschehen. Das hat auch die Erfahrung während der Pandemie gezeigt, als Schutzmateriallieferungen für die Schweiz blockiert wurden. Solche Verträge stehen auf dünnem Eis.

Es gibt Stimmen aus der Wirtschaft, die fordern, man dürfe nicht die Haushalte noch heizen und gleichzeitig Firmen stilllegen. Wie schätzen Sie das ein?

Wir nehmen das sehr ernst. Wenn eine Giesserei wegen Gasmangels ihre Öfen nicht heiss genug behalten kann, dann bedeutet das für diese Firma: Lockdown. Hier wird sich die Politik eine Lösung überlegen müssen. Vielleicht greift man wieder auf Kurzarbeit zurück wie während der Coronapandemie.

Wenn die Mangellage tatsächlich eintritt, wird die Bevölkerung unzählige Fragen haben. Was planen Sie in der Kommunikation?

Während Corona haben wir gelernt: Der Bund hatte zwar die Führung, aber die Masse der Bedürfnisse wurde durch die Kantone abgedeckt. Wir sehen vor, wieder eine Infoline einzurichten. Wenn es zu Abschaltrhythmen beim Strom kommt, werden diese je nach Region zeitlich verschoben sein. Da wollen wir die Bevölkerung informieren: Wann hat das Rheintal keinen Strom, wann Werdenberg? Auch Verhaltensempfehlungen können dazu gehören, wie wir das schon während der Pandemie gemacht haben.

Ein gravierender Energiemangel kann diverse Auswirkungen haben. Hat der Kanton genügend personelle Ressourcen, um eine solche Krise zu bewältigen?

Beim Führungsstab sind wir tatsächlich gut ausgelastet – ein Ereignis folgt aufs andere: Trockenheitsperioden, Corona, Ukraine-Flüchtlinge, jetzt eine drohende Energieknappheit. Andere Aufgaben in meinem Amt, zum Beispiel die Bevölkerungsschutzreform, bleiben deshalb liegen. Es zahlt sich aber aus, dass wir den Zivilschutz im Kanton bereits ab 2015 reformiert haben. Unter anderem sind die Einheiten in den Regionen heute mobiler als früher und wurden teils neu ausgerüstet.

Das heisst, auch Zivilschützer könnten im nächsten Winter eingesetzt werden. Für welche Aufgaben?

Ich denke jetzt mal laut: Wenn Beleuchtungen abgeschaltet werden und deshalb Einbrüche zunehmen, könnten Zivilschützer zur Unterstützung der Polizei unterwegs sein – als Beobachter. Wenn wegen kälterer Wohnungen mehr Krankheiten auftreten und das Gesundheitswesen belasten, könnte der Zivilschutz in der Betreuung aushelfen. Oder beim Transport von Treibstoff für Notstromanlagen. Es ist auch denkbar, dass man mit Hilfe des Zivilschutzes geheizte Infrastrukturen einrichtet für Personen, die sich die Heizung daheim nicht mehr leisten können. Das ist jetzt aber eher ein Worst-Case-Szenario.

Zur Person Jörg Köhler, Jahrgang 1966, wuchs in Buchs ZH auf und studierte Staatswissenschaften an der Universität St.Gallen. Danach war er Chef der Globalen Rüstungskontrolle und Abrüstung beim Bund und wechselte später in die Fischerei- und Jagdverwaltung des Kantons Zürich. 2006 entsandte ihn der Bund als Verteidigungsattaché nach Berlin. Seit 2011 ist er Leiter des St.Galler Amts für Militär und Zivilschutz sowie Chef des Kantonalen Führungsstabs. Köhler ist Vater von zwei Töchtern, er lebt mit seiner Familie in Schwarzenbach. (av)

