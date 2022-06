Open Air St.Gallen: Der Liveticker zum Festival im Sittertobel

08:52 Uhr Donnerstag, 30. Juni

Die ersten kamen schon am Dienstag

Der Grossteil der Open-Air-Fans trudelt erst seit Donnerstagmorgen in St.Gallen beziehungsweise beim Festivalareal ein. Dem einen oder anderen konnte es allerdings nicht schnell genug gehen: Bereits am Dienstag fanden sich die ersten Festivalgänger im Anstehbereich im Sittertobel ein. Einige frühe Vögel haben wir am Mittwoch getroffen – so beispielsweise diese Gruppe hier:

Bild: Valentina Thurnherr (St.Gallen, 29. Juni 2022)

In ausgelassener, vorfreudiger Stimmung erklärten uns die Open-Air-Fans, warum das lange Warten auf den Einlass für sie überhaupt kein Problem, sondern vielmehr Teil eines liebgewonnenen Rituals ist.

