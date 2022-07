«En zähe Choge»: Der Blau Schnee Gletscher am Säntis hält sich wacker - doch es kommt wohl dennoch jede Hilfe zu spät Benjamin Manser Der Blau Schnee ist der kleinste Gletscher der Ostschweiz, dennoch schmilzt er langsamer als viele seiner grösseren Kollegen. Ein Besuch auf dem Gletscher zeigt, wie er den steigenden Temperaturen bisher trotzen konnte – und warum es ihm wahrscheinlich trotzdem nicht reichen wird, um zu überleben. Enrico Kampmann 0 Kommentare 23.07.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Um 9 Uhr zeigt das Thermo­meter auf der Schwägalp bereits 23 Grad, auf dem Gipfel sind es 14. «Herzlich willkommen an diesem schönen, heissen Sommertag», ruft der Bahnbegleiter der Säntisbahn gut gelaunt den einsteigenden Passagieren zu. Im Südosten schimmern die gewaltigen Gletscher der Berninagruppe in der Morgensonne. Im Südwesten ragen die Churfirsten wie grüne Haifischzähne gegen den stahlblauen Himmel, den keine einzige Wolke trübt. Einzig ein bräunlicher Schleier über dem Bodensee erinnert an die Abgase, die mitverantwortlich sind für das traumhafte Wetter.

Einige Meter unterhalb des Gipfels sucht eine Herde Steinböcke im Schatten eines Felsen Schutz vor der Sonne. «Sie bewachen den Blau Schnee», sagt Hans Fitzi. Doch es ist fraglich, wie lange ihr Schützling noch Wächter braucht.

Eine Herde Steinböcke bewacht den Blauschnee am Säntis. Benjamin Manser

Hans Fitzi, Bergführer und ehemaliger Rettungschef der Alpinen Rettungsstation Schwägalp. Benjamin Manser

Fitzi, Jahrgang 1953, feiert nächstes Jahr sein 40-Jahr-Jubiläum als Bergführer. Seit 50 Jahren besteigt er die Berge des Alpsteins. 20 Jahre lang war er Rettungschef der Alpinen Rettungsstation Schwägalp. «Normalerweise hat es hier im Juli viel mehr Schnee als dieses Jahr», sagt Fitzi, während er uns trittsicher über die Schutthalde in Richtung der Felswand unterhalb des Berggasthauses Alter Säntis führt. Mit dem Eispickel zeigt er auf eine bräunliche Färbung auf der Schneedecke: «Saharastaub.» Diesen Frühling habe es ungewöhnlich viel gehabt.

So schlechter Zustand wie noch nie

Matthias Huss, Glaziologe an der ETH Zürich Bild: Andrea Soltermann

«Seit Beginn der Messungen standen die Gletscher Ende Juli noch nie schlechter da», sagt Matthias Huss. Der Glaziologe erforscht an der ETH Zürich die Reaktionen von Gletschern auf Klimaveränderungen. Der schlechte Zustand sei einer Kombination verschiedener Faktoren geschuldet.

«Einerseits fiel im vergangenen Winter sehr wenig Schnee, andererseits war es dieses Jahr früh sehr heiss.»

Dazu komme der erwähnte Saharastaub, der insbesondere im März von Süden über die Schweiz zog. «Der Staub lagert sich auf dem Schnee ab und absorbiert mehr Sonnenstrahlung. So schmilzt der Schnee schneller als gewöhnlich.»

Der Gletscher knistert, grollt und poltert, wie Hans Fitzi sich der Felswand nähert. Kleine Steinlawinen rauschen immer wieder über das Eis ins Tal. Über den Felsblöcken, die den Gletscher bedecken, flimmert die Luft vor Hitze wie über den Dünen der Sahara, deren Sand nun hier den Tod des kleinen Gletschers beschleunigt.

Mit einer Fläche von 0,025 Quadratkilometern ist der Blau Schnee der kleinste der fünf Ostschweizer Gletscher. Doch auch die anderen gehören mit einer Fläche von unter 0,5 Quadrat­kilometern zu den sogenannten Zwerggletschern. Über 1000 der 1400 Gletscher in der Schweiz gehören in diese Kategorie. Somit machen sie etwa 80 Prozent der Gletscher aus, ihre Fläche und ihr Volumen sind aber gering. 1973 zählte das Land noch 2100 Gletscher – ­viele Zwerge sind schon verschwunden.

2011 beschäftigte sich ein Team von Glaziologen, zu dem auch Matthias Huss zählte, erstmals ausführlich mit den Zwerggletschern und damit auch mit dem Blau Schnee am Säntis. «Beim ersten Mal war ich überrascht, wie gross der Blau Schnee tatsächlich ist», sagt Huss. Rund drei Viertel der Fläche sind durch Schutt bedeckt, was ihn eher wie eine Geröllhalde als wie einen Gletscher aussehen lässt. Doch ebendiese Geröllschicht sorgt dafür, dass der Blau Schnee sich bisher im Vergleich zu vielen seiner grösseren Kollegen gut behaupten konnte. Durch sie ist er von der Atmosphäre abgeschlossen und die Temperatur darunter bleibt mehr oder weniger konstant unter null.

Der Blauschnee Gletscher unterhalb des Säntis Gipfels. Benjamin Manser

Pizolgletscher vor drei Jahren für tot erklärt

Dieses Glück haben nicht alle Gletscher der Ostschweiz. Vor drei Jahren wurde der Pizolgletscher bei einer Trauerfeier offiziell zu Grabe getragen. Huss hielt eine Ansprache. Der Pizolgletscher war sein liebster Gletscher, hier hatte er 13 Jahre zuvor seine ersten Messungen durchgeführt. «Ich wusste von Anfang an, dass er keine Überlebenschance hatte», sagt er heute, «aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde.» Nach einigen schlechten Jahren habe der Pizolgletscher einen Kipppunkt überschritten und sei innerhalb eines Jahres «zusammengefallen».

«Das verbleibende Toteis ist so dünn und zerfallen, dass man nicht mehr von einem Gletscher sprechen kann.»

Im Schatten der Felswand am unteren Rand des Blau Schnees angekommen, hackt Hans Fitzi mit seinem Pickel auf etwas ein. In einer Mulde schimmert ein Fleck blankes blaues Eis unter dem Schutt hervor und erinnert daran, wie der Gletscher wohl einst seinen Namen bekam. Ein Stück weiter unten lässt eine Gletschermoräne erahnen, bis wohin sich seine Zunge in ­seiner Blütezeit zog.

Hans Fitzi schlägt mit seinem Pickel ins Gletschereis. Benjamin Manser

Huss erklärt, dass wir uns momentan in einer Zwischeneiszeit befinden und eigentlich innerhalb einiger 10'000 Jahre auf die nächste Eiszeit zubewegen sollten. Aber die globalen Temperaturen würden momentan durch den menschgemachten Treibhauseffekt bestimmt und immer wärmer. Zwischen der letzten Eiszeit und der ­Zwischeneiszeit schwankte die CO2-Konzentration in der Atmosphäre laut Huss über einen Zeitraum von etwa 20'000 Jahren zwischen 200 und 300 Parts per Million (ppm). Der Mensch brachte sie innerhalb weniger Jahrzehnte künstlich auf 420 ppm.

«Einen so schnellen Anstieg der CO2-Konzentration in der Luft hat es in den letzten Jahrmillionen nie gegeben.»

Besonderer Gletscher

Der Blau Schnee verhalte sich sehr speziell im Vergleich zu anderen Gletschern, sagt Huss. «Jahre, in denen andere Gletscher grosse Verluste verzeichnen, kann der Blau Schnee teils fast unversehrt überstehen, manchmal ist jedoch auch das Gegenteil der Fall.» Sowieso sei er einzigartig, insofern es in seiner Höhenlage eigentlich keine Gletscher gebe.

Normalerweise befinde sich die Firnlinie, also die Höhe, ab welcher der Schnee den Sommer übersteht, zwischen 2700 und 3200 Metern, sagt Huss. Der Blau Schnee erstreckt sich aber auf einer Höhe von 2200 bis 2400 Metern. Dass dieser überhaupt existiere, sei nur möglich, weil die Säntisregion die niederschlagreichste der Schweiz sei. Zusätzlich treibe der Wind noch mehr Schnee unter den Säntisgipfel und er sei durch den Schutt und die Felswand auf seiner Südseite sehr gut vor der Sonne geschützt.

Der Blau Schnee ist durch seine Lage nahe einer Felswand gut von der Sonne geschützt. Benjamin Manser

Wie dick sein Eis heute ist und wie gross er genau ist, weiss laut Huss niemand so genau. Der Blau Schnee sei wegen der dicken Geröllschicht schwer zu erfassen. Einerseits bringe man die Messstangen nicht durch den Schutt, andererseits könne man ihn auch nicht aus der Luft vermessen, da man nicht exakt wisse, wie viel seiner Fläche verdeckt sei. Das mache die Hochrechnungen ungenau, weswegen man das Messprogramm am Blau Schnee auch bald wieder einstelle.

Der Hydrogeologe Otto Langenegger führte zwischen 2007 und 2018 auf eigene Faust Messungen am Blau Schnee durch. Er beobachtete in diesem Zeitraum einen Rückgang der Gletscherzunge um zirka 35 Meter. Die Eisschicht wurde je nach Messpunkt dreieinhalb bis fast sechs Meter dünner.

Zwischenzeitlich wieder gewachsen

Hans Fitzi führt die Gruppe über Schutt und Schneefelder nach oben zum Nährgebiet des Gletschers. Dort glänzt das schmelzende Eis in der Sonne, während uns der Schweiss von der Stirn tropft. Unten im Tal lockt der türkise Seealpsee mit einem kühlen Bad. Den Blick wieder nach oben gerichtet, stossen wir einige Meter unterhalb der Blau-Schnee-Lücke am obersten Rand des Gletschers auf rote Markierungen auf dem Felsen.

Rote Markierungen eines alten Wanderwegs, die im Hitzesommer 2003 zum Vorschein kamen. Benjamin Manser

1850, gegen Ende der sogenannten «Kleinen Eiszeit», war die Hochstandsphase der Schweizer Gletscher. Seither befinden sie sich auf dem Rückzug, auch der Blau Schnee. Doch ist er wohl einer der einzigen Schweizer Gletscher, der zwischenzeitlich auch wieder gewachsen ist.

Der Kantonsschullehrer Hans Aeschlimann aus Trogen entdeckte im Hitzesommer 2003 die Markierungen und Sicherungshaken eines alten, nicht mehr benutzten Wanderwegs, die durch das schmelzende Eis wieder zum Vorschein gekommen waren. Das deutete darauf hin, dass der Gletscher offenbar bereits früher einmal geschrumpft, anschliessend aber wieder gewachsen sein musste. Dass die roten Markierungen des alten Wanderweges sich heute etwa drei bis vier Meter oberhalb der Eisdecke befinden, ist der traurige Beweis dafür.

Wie schnell der Blau Schnee tatsächlich dahinschmilzt und wie lange er noch leben wird, ist ebenfalls ungewiss. Gemäss den Berechnungen von Matthias Huss wird der Blau Schnee noch bis zirka 2040 durchhalten. Allerdings sollte der mittlerweile verstorbene Pizolgletscher bis 2030 überleben; Gemäss den Berechnungen schafft es der Sardonagletscher bis 2030, der Chligletscher bis 2035, der Glasergletscher bis 2040 (siehe Kasten).

Doch wie das Beispiel des Pizolgletschers zeigt, sind die Prognosen mit Vorsicht zu geniessen. Huss sagt:

«Wir haben ein Modell, das bei grossen Gletschern wie dem Aletsch recht verlässlich ist. Aber beim Blau Schnee wissen wir nicht genau, wie er sich verhalten wird.»

Man verstehe zu wenig von diesem kleinen, zähen Eisflecken. Die Daten seien zu ungenau, gewisse Prozesse seien deutlich anders als bei anderen Gletschern.

«Klar ist, er geht zurück, verliert auch an Masse», sagt Huss. Er geht davon aus, dass dieses Jahr auch für den Blau Schnee ein sehr schlechtes sein wird. Trotzdem: Dank seiner geschützten Lage und der hohen Niederschläge im Winter könnte er trotz seiner kleinen Grösse noch länger überleben als manch einer seiner grösseren Kollegen. Der Blau Schnee sei «en zähe Choge».

Prognosen Das Schweizerische Gletschermessnetz (GLAMOS) führt jährlich Messungen an über 100 Gletschern durch, unter anderem auch an fünf Gletschern in der Ostschweiz (siehe Grafiken). Messungen von Längenänderungen, Massenbilanz und Fliessgeschwindigkeit geben einen Überblick über langfristige Veränderungen. Matthias Huss, Glaziologe an der ETH Zürich, hat mit einem Modell berechnet, wie das Eis auf Klimaveränderungen reagiert, je nach Szenario, wie schnell die Welt ihre CO2-Emissionen reduziert. Hier abgebildet ist das sogenannte «mittlere» Szenario SSP2-4.5. Es prognostiziert einen teilweise erfolgreichen Klimaschutz, aber nur in gewissen Regionen der Erde. Insbesondere für kleine Gletscher wie jene in der Ostschweiz seien die Prognosen mit Vorsicht zu geniessen, sagt Huss. Viele Prozesse seien stark vereinfacht. (eka)

