«Kochlöffel»: Mahlzeitenlieferdienst für Senioren wird 25-jährig

«Das Gemüse muss schön weich sein – aber nicht flutschig»: Der St.Galler Mahlzeitendienst Kochlöffel beliefert seit 25 Jahren Seniorinnen und Senioren Die St.Galler Olena und Zsolt Ferenc Takacs liefern täglich rund 100 gutbürgerliche Mahlzeiten aus. Ein gefragter Service in einer Gesellschaft, die immer älter wird. Melissa Müller 26.04.2022

Das Ehepaar Olena und Zsolt Ferenc Takacs kocht für betagte Menschen und setzt sich nun auch für ukrainische Flüchtlinge ein. Bild: Belinda Schmid

Küchenchef Zsolt Ferenc Takacs pinnt das Menu für den nächsten Tag an die Wand: Schweinsgeschnetzeltes mit Mais, Gemüse, Salat und Kompott. Vor kurzem ist er mit seinem Mahlzeitendienst Kochlöffel von Muolen nach St.Gallen gezügelt – in ein Industriegebäude an der Haggenstrasse 45, in dem sich auch eine Yogaschule, Künstlerateliers, ein Brockenhaus und ein Fotostudio befinden.

Im ersten Stock kocht Takacs mit seiner Frau Olena und einem kleinen Team 80 bis 100 Mahlzeiten pro Tag – ein gefragter Service in einer Gesellschaft, die immer älter wird und in der immer mehr Singles leben. Beliebt sind etwa Bratwurst, Pangasiusfilet oder Fischragout an Rahm-Orangen-Sauce. Für Vegis hat Takacs spezielle Tofu- und Käseplätzli kreiert. «Wir garen das Gemüse langsam. Schön saftig und weich muss es für unsere Kundschaft sein – aber nicht flutschig.»

Mahlzeiten für Senioren, Schwangere und Kranke

Der Kochlöffel beliefert vor allem ältere Menschen mit gutbürgerlichen Mahlzeiten zu erschwinglichen Preisen. Selber kochen möchten oder können sie nicht mehr, weil sie sich etwa in Pflege oder in einer Übergangssituation befinden. Etwa eine Bauernfamilie aus Mörschwil, die verköstigt werden musste, weil die Bäuerin krank war. Oder Schwangere, die nichts Schweres mehr tragen dürfen. Gekocht wird auf Wunsch auch vegan, laktose- und salzfrei. Auch Spitex-Organisationen und Sozialdienste nehmen die Dienste des Kochlöffels in Anspruch.

Ein Menu mit Suppe, Salat und Dessert kostet 16.50 Franken, plus 5 Franken fürs Bringen. Geliefert wird nach St.Gallen, Herisau, Gossau, Gaiserwald, Andwil und Arnegg, Wittenbach, Berg SG, Freidorf, Häggenschwil, Roggwil und Mörschwil.

Es begann im Café Baettig

Diese Woche feiert das privat organisierte Unternehmen sein 25-Jahr-Jubiläum. Es nahm seinen Lauf 1997 im einstigen Café Baettig hinter dem St.Galler Hauptbahnhof. Die Mutter von Zsolt Ferenc Takacs bekochte betagte Stammgäste, die nicht mehr gut zu Fuss waren. Sie baten die Wirtin, das Essen nach Hause zu liefern. Anfangs kochte Eva Takacs 8 bis 20 Mittagessen täglich. Zur Kundschaft gehörten alle Schichten, vom Sozialhilfebezüger bis zum alt Bundesrat, der Älplermagronen liebte.

Sechs Jahre später stieg Zsolt Ferenc Takacs mit 39 Jahren ins mütterliche Geschäft ein. Er hatte zuvor als Lagerist bei einem Grossverteiler gearbeitet. 2002 erlitt er in Gossau einen Verkehrsunfall. In der Folge litt er unter einem Schleudertrauma und orientierte sich neu.

Einen Supermarkt in Kiew geführt

Er kocht, Olena Takacs-Molchanova managt den Betrieb. Die gebürtige Ukrainerin führte in Kiew einen Supermarkt und arbeitete in einer Versicherung, bevor sie auswanderte – und über das Internet ihren Mann kennen lernte. «Ich bin ein Eigenbrötler. Merkte aber, dass ich aufs Alter hin nicht allein sein will», sagt der Sohn eines ungarischen Flüchtlings und einer Schweizerin. Seine Frau sagt:

«Ich habe meine grosse Liebe gefunden.»

Kürzlich haben sie mit Kriegsflüchtlingen mehrere hundert ukrainische Osterkuchen gebacken. Ein Ukrainer zeigte Takacs Fotos von seinem Haus und Kaninchenstall. Die Russen hätten alles plattgemacht, die Kaninchen getötet. «Das tut weh.» Takacs wischt sich eine Träne aus dem Gesicht, fasst sich wieder, entschuldigt sich.

Verwandten zur Flucht verholfen

Gemeinsam helfen sie Verwandten von Olena auf der Flucht via Ungarn. Takacs rät ihnen, Geld und Pass mit Klebeband am Bauch zu befestigen – damit sie im Todesfall identifiziert werden können. «Das habe ich von meinem Vater gelernt, der 1956 in die Schweiz floh. Er war bei einer Studentenorganisation und musste in Ungarn fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Nach der Entlassung wog er 36 Kilo. Nach der Flucht wurde er in Braunwald aufgepäppelt.»

Es scheppert und dampft in der Küche. Die Boxen stehen schon bereit, in die sie am nächsten Tag die Speisen verstauen – zusammen mit Chriesisteinsäckli, damit das Essen warm bleibt. Vier Angestellte versorgen Geschirr, polieren Armaturen aus Chromstahl. «Ich bin ein Hygienefreak», sagt Takacs. Das Team erhalte oft gute Rückmeldungen. Etwa von einer abgemagerten Dame, die keinen Appetit mehr hatte. Dank des Kochlöffels entdeckte sie die Freude am Essen wieder, nahm zu und fand zu neuem Wohlbefinden.

