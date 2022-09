Kantonsrat St.Gallen Tourismushilfe einstimmig angenommen, öffentliche Spitäler werden selbstständig und Fussball geht vor – der zweite Sessionstag des St.Galler Kantonsrats Der Nachtrag zum Tourismusgesetz, der eine 2,2 Millionen schwere Finanzspritze vorsieht, wird zwar einstimmig angenommen, jedoch gleichzeitig scharf kritisiert. Ausserdem wird am ersten Tag der kommenden Novembersession etwas früher Schluss gemacht – die Schweiz spielt an jenem Tag an der WM in Katar gegen Brasilien. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 20.09.2022, 20.00 Uhr

Verselbstständigung der öffentlichen Spitäler : Die Motion der Mitte-EVP-Fraktion sieht vor, einen Entwurf für die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, «damit eine klare Entflechtung zwischen der Politik und den öffentlichen Spitälern erfolgt». Ziel sei mehr Handlungsfreiraum für die Spitäler und weniger finanzielle Risiken für den Kanton. Der Kantonsrat tritt mit überwiegender Mehrheit auf die Motion ein.

Nachtrag zum Tourismusgesetz: Da die Tourismusbranche stark unter der Pandemie gelitten hat, soll die Tourismusrechnung mit einer Einmaleinlage von 2,2 Millionen Franken stabilisiert werden. Die Vorlage wird unbestritten angenommen.

Da die Tourismusbranche stark unter der Pandemie gelitten hat, soll die Tourismusrechnung mit einer Einmaleinlage von 2,2 Millionen Franken stabilisiert werden. Die Vorlage wird unbestritten angenommen. Langfristige Sicherstellung der Wasserressourcen: Der Hitzesommer 2018 hat zu Engpässen bei der öffentlichen und privaten Trink- und Brauchwasserversorgung geführt. Daraufhin fragte die CVP-GLP-Fraktion die Regierung nach der Sicherstellung der Wasserversorgung, und diese legte im Frühling einen Bericht vor. Für Diskussionen sorgt insbesondere die Gewichtung der landwirtschaftlichen und ökologischen Interessen. Am Ende tritt der Kantonsrat dennoch einstimmig auf den entstandenen Bericht ein, wobei aus dem links-grünen Lager kritisiert wird, dass die Massnahmen für den Umweltschutz nicht weit genug gingen.

Niemand bestreitet, dass es die St.Galler Tourismusbranche in den letzten Jahren schwer hatte. Die Konkurrenz im nahen Ausland werde stärker, und Corona habe ein grosses Loch in die Tourismuskasse gefressen, fasst es Michael Götte, Kantonsrat der SVP St.Gallen zusammen.

Gemäss der Regierung ist der Bestand des Tourismusfonds seit Jahren rückläufig und wird ab dem Jahr 2024 nicht mehr ausreichen, um die Tourismusförderung im heutigen Umfang aufrechtzuhalten. Deswegen soll das durch die Pandemie entstandene Defizit mit einer Einmaleinlage von 2,2 Mio. Franken ausgeglichen werden. Finanziert wird dies aus dem besonderen Eigenkapital des Kantons im Jahr 2023 und mit einer Neuzuteilung der Kursaalabgabe des Casinos Bad Ragaz. Neu soll die Kursaalabgabe vollständig der Tourismusrechnung und nicht mehr je zur Hälfte der Tourismusrechnung und dem allgemeinen Staatshaushalt zugewiesen werden.

Die Motion wird unbestritten angenommen und erhält von links bis rechts durchgehend Unterstützung – allerdings auch viel Kritik. So bezweifelt FDP-Kantonsrat Martin Stöckli die Wirksamkeit der Massnahme und vergleicht die Situation mit der eines schwerkranken Patienten, der beatmet wird. «Ob der Sauerstoff dem Patienten am Ende das Leben rettet, bleibt unklar.»

Zu reden geben in diesem Zusammenhang auch digitale Hotellerie-Portale wie Airbnb. So lobt EVP-Kantonsrätin Heidi Romer-Jud, dass mit der Vorlage die «ungerechten Wettbewerbsvorteile» dieser Portale reduziert würden. Schliesslich zahlten diese keine Tourismusabgaben. Doch in eben diesem Punkt gibt es von Grünen-Kantonsrat Michael Sarbach Kritik. Denn er hätte es für sinnvoller gehalten, eine entsprechende Abgabepflicht für die digitalen Anbieter in der Vorlage zu verankern, was jedoch nicht der Fall ist.

Sarbach erhält Unterstützung von rechts. SVP-Kantonsrat Linus Thalmann, selbst Gastronom, lässt sich ausführlich aus über die zunehmende «Parahotellerie», wie er die digitale Konkurrenz nennt. Es sei an der Zeit, Massnahmen gegen diese zu ergreifen. Am Ende seiner Rede zeigt sich jedoch auch Thalmann insgesamt zufrieden mit dem neuen Nachtrag zum Tourismusgesetz.

«Notstand in den St.Galler Sonderschulen»: In den Sonderschulen im Kanton St.Gallen herrscht akuter Platzmangel. Die Interpellanten wollen von der Regierung wissen, wie diese das Problem zu beheben gedenkt. – Unbestritten für dringlich erklärt

«Sonderkredit Wil West: Fehlende Transparenz im Abstimmungsbüchlein»: Die Informationen zum Landbedarf, der für die Umsetzung der Pläne für das geplante Gewerbegebiet Wil West benötigt wird, seien im Abstimmungsbüchlein unvollständig, bemängelt SVP-Kantonsrates Damian Gahlinger. – U nbestritten für dringlich erklärt.

«Stromversorgung im Kanton St.Gallen»: Die Mitte-EVP-Fraktion fordert in ihrer Interpellation eine detaillierte Auskunft über die aktuelle Situation der Stromversorgung im Kanton. – U nbestritten für dringlich erklärt.

«Strommangellage abwenden – was tut der Kanton St.Gallen?»: Die SVP-Fraktion will wissen, welche Sofortmassnahmen die Regierung vorsieht, um die Stromproduktion im Kanton St.Gallen bereits für den kommenden Winter ausbauen zu können. – U nbestritten für dringlich erklärt.

«Hilfe für Einzelpersonen und Familien, die unter steigenden (Energie-)Kosten leiden»: Die SP-Fraktion will von der Regierung wissen, was diese von zeitlich befristeten Unterstützungsbeiträgen an bedürftige Einzelpersonen und Familien hält, die aufgrund der steigenden Preise die Lebenshaltungskosten nicht mehr decken können. – N icht für dringlich erklärt

«Verbesserungen in der Pflege jetzt – nicht erst 2025»: Trotz Annahme der Pflege-Initiative verschlechtere sich die Situation im Gesundheitswesen rasant. SP und Grüne wollen von der Regierung wissen, wann für das Pflegepersonal spürbare Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen umgesetzt werden. – Nicht für dringlich erklärt

«Wichtige Themen werden stets adressiert, mögliche Lösungen stets aufgezeigt, aber griffige Massnahmen bleiben stets aus», fasst GLP-Kantonsrat Andrin Monstein seine bisherigen Erfahrungen im Kantonsrat in der kantonalen Klimapolitik zusammen.

seine bisherigen Erfahrungen im Kantonsrat in der kantonalen Klimapolitik zusammen. «Das ist, als würden neun Füchse und ein Hase darüber abstimmen, was es zum Abendessen gibt», sagt SVP-Kantonsrat Bruno Dudli, der die «Entmachtung souveräner Staaten» seitens der Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürchtet. Der Hintergrund: Die WHO plant derzeit ein Abkommen zur Prüfung und Bekämpfung von Pandemien, welches für Mitgliedstaaten verbindliche Massnahmen enthalten könnte.

Kantonsratspräsident Jens Jäger eröffnet den Sessionstag mit einer organisatorischen Ansage. Am ersten Tag der kommenden Novembersession werde die Kantonsratssitzung früher anfangen, dafür aber auch etwas früher als gewöhnlich aufhören. Grund für die Verschiebung ist die Fussball-WM 2022 in Katar . An jenem Montag spielt nämlich um 17 Uhr die Schweiz gegen den fünffachen Fussballweltmeister Brasilien. Nach dezentem Gelächter – bei den einen eher spöttisch klingend, bei den anderen erfreut – fügt Jäger schmunzelnd hinzu: «Ich habe mir schon gedacht, dass das noch zu Diskussionen führen wird.»

eröffnet den Sessionstag mit einer organisatorischen Ansage. Am ersten Tag der kommenden Novembersession werde die Kantonsratssitzung früher anfangen, dafür aber auch etwas früher als gewöhnlich aufhören. Grund für die Verschiebung ist die . An jenem Montag spielt nämlich um 17 Uhr die Schweiz gegen den fünffachen Fussballweltmeister Brasilien. Nach dezentem Gelächter – bei den einen eher spöttisch klingend, bei den anderen erfreut – fügt Jäger schmunzelnd hinzu: «Ich habe mir schon gedacht, dass das noch zu Diskussionen führen wird.» Der Sessionstag endet heute ungewöhnlich früh. Um 14.00 Uhr verlassen die Parlamentarier den Saal. Denn um 14.25 fährt der Zug ins Sarganserland, wo der diesjährige Kantonsratsausflug hinführt. Zum Anlass hat Jens Jäger allen Parlamentarierinnen und Parlamentariern ein Lunchpaket überreicht. Sozusagen als Zehrung für die Zugfahrt.

Nachträge zum Volksschulgesetz: Gleich drei Nachträge zum Volksschulgesetz stehen am dritten Tag der Septembersession auf dem Programm. Es geht um die Ausweitung der Betreuungsangebote, bezahlte Stillzeit und die Anpassung des Beginns der Amtsdauer der Rekursstellen.

Gleich drei Nachträge zum Volksschulgesetz stehen am dritten Tag der Septembersession auf dem Programm. Es geht um die Ausweitung der Betreuungsangebote, bezahlte Stillzeit und die Anpassung des Beginns der Amtsdauer der Rekursstellen. Waldgesetzgebung: Der zweite Nachtrag zum Einführungsgesetz zur eidgenössischen Waldgesetzgebung hat in erster Linie zum Zweck, «Massnahmen zur zielgerichteten und nachhaltigen Entwicklung des St.Galler Waldes» umzusetzen und zusätzliche Bestände zu schaffen.

Der zweite Nachtrag zum Einführungsgesetz zur eidgenössischen Waldgesetzgebung hat in erster Linie zum Zweck, «Massnahmen zur zielgerichteten und nachhaltigen Entwicklung des St.Galler Waldes» umzusetzen und zusätzliche Bestände zu schaffen. Bericht zur Alterspolitik: Der Bericht «Gestaltungsprinzipien der Alterspolitik: Gutes Alter(n) gemeinsam aktiv gestalten» löst das Altersleitbild des Kantons aus dem Jahr 1996 ab. Er befasst sich mit den unterschiedlichen Bedürfnissen, Herausforderungen und Rahmenbedingungen, die gutes Altern im Kanton St.Gallen ermöglichen sollen, und dient dem Kanton und den Gemeinden als Grundlage für die Weiterentwicklung der Alterspolitik.

