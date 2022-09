Emotionen und Fakten Ukrainehilfe der Regierung versenkt, ein wilder Wil-West-Vorstoss und Attraktivität, die kostet – so verlief der erste Sessionstag des St.Galler Kantonsrats Das Parlament lässt bei der Ukrainehilfe ein Hintertürchen offen, im November wird entschieden. SVP-Kantonsrat Damian Gahlinger reicht einen Notfallvorstoss zu Wil West ein und Parteikollege Sascha Schmid will von der Regierung wissen, wie sie die Geschäfte der Axpo überwacht. Regula Weik, Michael Genova, Renato Schatz Jetzt kommentieren 19.09.2022, 21.11 Uhr

Gesetz zur Ukraine-Hilfe: Das Gesetz zur Ukraine-Hilfe sieht vor, die vom Krieg geplagte Ukraine zwischen 2022 und 2025 jährlich mit bis zu zwei Millionen Franken über Hilfswerke zu unterstützen. Zunächst tritt der Kantonsrat knapp ein. Schliesslich wird die Vorlage aber zurückgewiesen und ein anderer Antrag angenommen: Die Regierung wird beauftragt, zugunsten der Ukraine Beiträge aus dem Lotteriefonds zu sprechen. Ob wirklich Geld fliesst, wird sich im Rahmen der Novembersession weisen.

Erste Lesung zur Standortförderung: Der Kantonsratsbeschluss zum Mehrjahresprogramm der Standortförderung für die Jahre 2023 bis 2027 umfasst unter anderem einen Sonderkredit von 11,8 Millionen Franken. Mit dieser Summe soll der Wirtschaftsstandort St.Gallen attraktiver werden. Der Kantonsrat tritt auf den Antrag der vorberatenden Kommission ein.

Zerstörte Wohnhäuser nach einem russischen Angriff in der Gegend der Stadt Isjum in der Ostukraine. Bild:

Evgeniy Maloletka/AP

Die acht Millionen Ukrainehilfe sind vom Tisch: Das St.Galler Kantonsparlament versenkt den Vorschlag der Regierung – ob dennoch Geld fliesst, entscheidet sich im November.

Die St.Galler Regierung wollte die Ukraine mit maximal acht Millionen Franken bis 2025 finanziell unterstützen. Das Parlament will nichts davon wissen – lässt aber eine Hintertür offen: Die Regierung darf Gelder aus dem Lotteriefonds verwenden. Wie viel ist allerdings noch unklar.

So verlief die zweistündige Debatte , die teils chaotische und groteske Züge annahm.

Der Kantonsrat verliert sich in Ausflüchten

Michael Genova, Leiter Ressort Ostschweiz. Bild: Ralph Ribi

In Europa tobt ein Krieg. Und der St. Galler Kantonsrat leistet unbürokratisch Hilfe? Nein, er streitet über Präzedenzfälle, philosophiert über Stufengerechtigkeit und die richtige Staatsebene. Und nach stundenlanger Diskussion ist mehr als unklar, wie viel der ursprünglich geplanten acht Millionen Franken überhaupt in die Ukraine fliessen werden.

Natürlich ist die Hilfe im Ausland in der Regel Aufgabe des Bundes. Staatspolitisch würde der Kantonsrat hier eine Ausnahme machen. Warum auch nicht? Er würde auf eine historische Krise mit einer aussergewöhnlichen Geste reagieren. Das hat nichts mit «wirrem Aktivismus» oder Symbolpolitik zu tun, wie im Rat auch zu hören war. Es geht um konkrete Hilfe für notleidende Menschen und für den wichtigen Wiederaufbau.

Die Gegner des kantonalen Hilfspakets verwiesen während der Debatte auf das grosse Engagement der Gemeinden und die Spendenfreudigkeit der St.Gallerinnen und St.Galler. Das stellt niemand in Frage. Die kantonalen Hilfsgelder wären eine Ergänzung. Weil sie zusätzlich dabei helfen würden, dass die Geflüchteten möglichst schnell in ihre zerstörte Heimat zurückkehren können.

Es stimmt, dass der Kanton mit einem solchen Schritt nicht alle Krisenherde gleich behandeln würde. Das ist auch nicht nötig. So arbeitete er nach dem Umbruch in Osteuropa in den frühen 2000er-Jahren unter anderem eng mit der tschechischen Region Liberec zusammen – und setzte mit diesem aussenpolitischen Engagement einen Schwerpunkt.

Vor der Novembersession sollte sich der Kantonsrat allerdings fragen, was er überhaupt will. Sollte vom jetzt schon arg zerzausten Hilfspaket wenig übrig bleiben, wäre es ehrlicher, die Übung ganz abzubrechen.

SVP-Gahlinger fordert Transparenz bei Wil-West-Abstimmung

Irgendwann im Laufe des Nachmittags flattert sie rein, die Interpellation des SVP-Kantonsrates Damian Gahlinger. Darin kritisiert er die «fehlende Transparenz im Abstimmungsbüchlein». Und meint damit die Informationen zum 35-Millionen-Sonderkredit für das Projekt Wil West. Gahlinger schreibt in seinem Vorstoss: «Die Informationen zum Landbedarf, der für die Umsetzung der Pläne benötigt wird, sind unvollständig.» Will heissen: Die Angaben zur Grösse der Fläche und deren Qualität würden im Abstimmungsbüchlein gar nicht oder nicht adäquat thematisiert. Eine seiner Fragen an die Regierung lautet denn auch: «Wie gross ist die gesamthaft wegfallende Kulturlandfläche nach Vollendung des Projekts Wil West, die nicht kompensiert werden wird?» Der 48-Jährige hat sich in der Vergangenheit mehrfach gegen das Projekt ausgesprochen.

Die rot umrandeten Gebiete gehören zum geplanten Areal von Wil West. Bild: PD

Am Dienstagmorgen entscheidet sich, ob die Interpellation als «dringlich» eingestuft und deshalb noch in der laufenden Septembersession im Rat besprochen wird. Warten kann das Ansinnen Gahlingers nicht, am Sonntag schon befindet das Stimmvolk über den Sonderkredit. Sicher ist: Gahlingers Vorstoss zeigt einmal mehr, wie gespalten die SVP in der Wil-West-Frage ist. Die SVP der Stadt Wil empfiehlt, die Vorlage anzunehmen. Die Kantonalpartei sprach sich indes an der Delegiertenversammlung Anfang September dagegen aus.

Für die beiden FDP-Kantonsräte Imelda Stadler und Arno Noger sind es die letzten Tage im Ratssaal. Sie treten mit dem Ende der Septembersession zurück, das schreibt die kantonale FDP in einer Medienmitteilung am frühen Montagabend.

Ruben Schuler rückt für die FDP in den Kantonsrat nach. Bild_ pd

Ruth Keller-Gätzi, neue FDP -Kantonsrätin. Bild: PD

Stadler sass für den Wahlkreis Toggenburg 16 Jahre lang im Kantonsrat, 2018/19 präsidierte sie ebendiesen. Die ehemalige Lehrerin und spätere Gemeindepräsidentin von Lütisburg war überdies bis zuletzt Vize-Präsidentin der FDP-Fraktion. Noger wurde 2008 in den Kantonsrat gewählt, engagierte sich als einstiger Mittelschullehrer und Rektor vor allem im Bildungsbereich. Die beiden Plätze im Kantonsrat übernehmen ab der Novembersession Ruth Keller-Gätzi und Ruben Schuler.

SVP-Kantonsrat Sascha Schmid. Bild: Benjamin Manser

Die Axpo treibt Bundesbern um. Nicht nur. Die Debatte ist längst auch in den Kantonen angekommen. So will SVP-Kantonsrat Sascha Schmid in einem am Montag eingereichten Vorstoss erfahren, ob die SAK - der Kanton ist über sie indirekt an der Axpo beteiligt - «regelmässig und ausreichend» über die Herausforderungen und Risiken des internationalen Stromhandels informiert war. Ob die Regierung Handlungsbedarf beim Risiko- und Liquiditätsmanagement der Axpo ortet und ob sie sich für eine gründliche Prüfung der Geschäfte der Axpo einsetzt. Überschrieben ist der Vorstoss mit: «Axpo-Zocker: War die Regierung auf dem Laufenden?» Für die Zocker holt sich Schmid unsern montäglichen Kreations-Oskar!

«Wäre die Schiedsrichterleistung ähnlich gut gewesen wie jene des FC Kantonsrat, wäre ein Platz auf dem Podium möglich gewesen», sagt Ratspräsident Jens Jäger zu Beginn der Session zum vierten Platz beim Parlamentarierturnier im Tessin. Erst gibt es Gelächter, dann Applaus.

zu Beginn der Session zum vierten Platz beim Parlamentarierturnier im Tessin. Erst gibt es Gelächter, dann Applaus. «Ich weiss nicht, wie viele von Ihnen wissen, wie viel eine Bratwurst und ein Bürli kosten, Mike Egger, unser ehemaliger Kantonsrat, wüsste das», sagt Thomas Schwager von den Grünen, um die Pro-Kopf-Kosten der Ukraine-Hilfe zu erklären.

Auf einmal schrecken alle hoch. Irgendetwas ist zu Boden gefallen. Als sich Michael Sarbach , Kantonsrat der Grünen, bückt, steht fest, woher der Knall kam. Und als er die rechte Armlehne seines Holzstuhles in die Luft hält, ist auch klar, was den Knall verursachte. Als zwei Weibel den kaputten Stuhl auswechseln, sagt Ratspräsident Jäger : «Jetzt haben wir wieder Brennholz für den Winter.»

, Kantonsrat der Grünen, bückt, steht fest, woher der Knall kam. Und als er die rechte Armlehne seines Holzstuhles in die Luft hält, ist auch klar, was den Knall verursachte. Als zwei Weibel den kaputten Stuhl auswechseln, sagt Ratspräsident : «Jetzt haben wir wieder Brennholz für den Winter.» Susann Helbling von der SP, Sabina Revoli von der SVP sowie Peter Nüesch von der FDP sind neu dabei im Kantonsrat. Und leisteten zu Beginn der Septembersession den Schwur. Maria Pappa, SP-Stadtpräsidentin in St.Gallen, zückt das Handy und hält den Moment fotografisch fest. Als sei sie eine Touristin.

Dringliche Vorstösse: Eventuell auch die Interpellation von SVP-Kantonsrat Gahlinger, wonach die Informationen im Abstimmungsbüchlein zum Wil-West-Sonderkredit unvollständig seien.

Eventuell auch die Interpellation von SVP-Kantonsrat Gahlinger, wonach die Informationen im Abstimmungsbüchlein zum Wil-West-Sonderkredit unvollständig seien. Finanzgeschäfte: Gleich drei Finanzgeschäfte stehen am zweiten Tag der Septembersession auf dem Programm: der Nachtrag zum Krankenversicherungsgesetz, das Gesetz zur Aufhebung der Kantonshilfskasse sowie der Kantonsratsbeschluss über einen Nachtragskredit zur Durchführung von Effizienzanalysen in der Staatsverwaltung.

Gleich drei Finanzgeschäfte stehen am zweiten Tag der Septembersession auf dem Programm: der Nachtrag zum Krankenversicherungsgesetz, das Gesetz zur Aufhebung der Kantonshilfskasse sowie der Kantonsratsbeschluss über einen Nachtragskredit zur Durchführung von Effizienzanalysen in der Staatsverwaltung. Nachtrag zum Tourismusgesetz: Die Vorlage sieht vor, mit mehreren Massnahmen die Tourismusrechnung zu stabilisieren.

Die Vorlage sieht vor, mit mehreren Massnahmen die Tourismusrechnung zu stabilisieren. Bericht zu den Wasserressourcen im Kanton: Im April 2019 fragte die CVP-GLP-Fraktion die Regierung nach der Sicherstellung der Wasserversorgung. In diesem Frühling wurde dann der Bericht vorgelegt. Er dürfte debattiert werden, gerade vor dem Hintergrund der diesjährigen Trockenheit. Es geht auch um die Abwägung zwischen landwirtschaftlichen und ökologischen Aspekten.

Im April 2019 fragte die CVP-GLP-Fraktion die Regierung nach der Sicherstellung der Wasserversorgung. In diesem Frühling wurde dann der Bericht vorgelegt. Er dürfte debattiert werden, gerade vor dem Hintergrund der diesjährigen Trockenheit. Es geht auch um die Abwägung zwischen landwirtschaftlichen und ökologischen Aspekten. Ausflug: Die Sitzung am Dienstag dauert nur bis 14 Uhr. Anschliessend machen sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier auf zum traditionellen Kantonsratsausflug. Es geht ins Sarganserland. Dorthin also, wo Kantonsratspräsident Jäger herkommt.

