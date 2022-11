Emotionen und Fakten Steuern runter, Personal an die kurze Leine, Ukraine-Hilfe durch die Hintertür: So verlief der zweite Sessionstag des St.Galler Kantonsparlaments Geld dominierte den zweiten Tag der Novembersession des St.Galler Kantonsparlaments. Und dieses war grosszügig eingestellt: So wurden die Steuern gesenkt, die Mittel für die Verbilligung der Krankenkassenprämien erhöht – beim Staatspersonal hörte die Spendierlaune auf. Rossella Blattmann, Marcel Elsener und Regula Weik Jetzt kommentieren 29.11.2022, 19.01 Uhr

Am zweiten Tag der Novembersession im St.Galler Kantonsrat stand das Budget auf dem Programm. Bild: Benjamin Manser

Budget 2023: Der St.Galler Kantonsrat hat am Dienstag eine erneute Steuersenkung um 5 Prozentpunkte auf 105 Prozente beschlossen. Die bürgerliche Mehrheit setzte sich auch mit Kürzungen beim Stellenbedarf und bei Lohnanpassungen fürs Staatspersonal durch. Erhöht werden hingegen die Mittel für individuelle Prämienverbilligungen.

Nachtragskredit Theater St.Gallen: Das Theater St.Gallen kann die Audio-, Video- und Kommunikationsanlagen sowie die Theaterscheinwerfer erneuern. Das Kantonsparlament hat einen Nachtragskredit deutlich angenommen. Ein Antrag der SVP, der vorsah, den Nachtragskredit über den Lotteriefonds abzuwickeln, wurde klar abgelehnt.

Ukraine-Hilfe: Das Parlament beschliesst, die vom Krieg betroffene Bevölkerung in der Ukraine mit 500'000 Franken aus dem Lotteriefonds zu unterstützen.

Das Parlament beschliesst, die vom Krieg betroffene Bevölkerung in der Ukraine mit 500'000 Franken aus dem Lotteriefonds zu unterstützen. Dringliche Vorstösse: Die SVP-Interpellation zur «dramatischen Lage an der Ostgrenze» wurde für dringlich erklärt. Jene zur «effizienteren Organisation bei der St.Galler Kantonspolizei», ebenfalls von der SVP eingereicht, hingegen nicht.

Wusste nicht, wie ihm geschah: Finanzchef Marc Mächler. Bild: Benjamin Manser

Die Finanzkommission des Kantonsrates hatte wie schon im Vorjahr eine Steuersenkung um 5 Prozentpunkte beantragt. Der Kanton könne sich dies dank des um gut 200 Millionen Franken positiveren Rechnungsergebnisses 2022 und eines robusten Eigenkapitals von gegen 1,5 Milliarden Franken «nachhaltig leisten». Dieser Meinung waren auch SVP, FDP, Mitte-EVP sowie GLP. Die Regierung könne mit dieser Steuersenkung «leben, wenn damit die Folgen der kalten Progression ausgeglichen werden können», sagte Finanzchef Marc Mächler (FDP). Allerdings sei diese Massnahme «höchst mutig» und entspreche einer «Partylaune», die hoffentlich nicht in einem grossen Kater ende.

Heftig umstritten waren die Lohnanpassungen fürs Staatspersonal. Die Finanzkommission wollte den Teuerungsausgleich für das Personal entgegen dem Vorschlag im Voranschlag von 1,7 auf 1,5 Prozent reduzieren und dafür die Mittel für individuelle Lohnmassnahmen leicht erhöhen (von 0,4 auf 0,6 Prozent). Dabei fanden SP und Grüne bereits den Regierungsantrag enttäuschend und knausrig im Vergleich zu den meisten Nachbarkantonen.

Nur mehr ein Trostpflaster für die sonst durchwegs unterlegene Linke waren die Verbesserungen bei der Krankenkassenprämienvergünstigung, um in Zeiten steigender Prämien, Stromrechnungen und allgemeiner Lebenskosten Menschen mit tiefen Einkommen zu unterstützen.

Der Kantonsrat beschloss schliesslich das Budget 2023 mit einem Defizit von nunmehr 44 Millionen Franken.

Die Regierung darf nun doch noch Geld für die humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau in der Ukraine ausgeben. Und zwar 500'000 Franken aus dem Lotteriefonds. Ursprünglich wollte sie die vom Krieg betroffene Bevölkerung weit grosszügiger unterstützen – und zwar mit acht Millionen Franken in den nächsten Jahren. Doch davon wollte das Parlament nichts wissen. Es pfiff die Regierung in der Septembersession zurück. Nun wird die Ukraine doch noch unterstützt – quasi durch die Hintertür und weit bescheidener.

SP-Kantonsrat Guido Etterlin über das, was nach der Party folgt. Bild: Benjamin Manser

«Das können Sie sich abschminken!»: Finanzchef Marc Mächler in der Budgetdebatte zum schier endlos langen Wunschkatalog des Parlaments.

in der Budgetdebatte zum schier endlos langen Wunschkatalog des Parlaments. «Heute scheinen Sie in Partylaune zu sein. Hoffentlich geht es Ihnen nicht wie so manchem Partylöwen: Zurück bleibt nur ein grosser Kater»: Nochmals Finanzchef Marc Mächler in der Budgetdebatte an die Ratsmitglieder gerichtet.

in der Budgetdebatte an die Ratsmitglieder gerichtet. «Die angekündigte Party ist zu Ende, jetzt wird das exklusive Buffet im Fünfsternehotel eröffnet»: SP-Kantonsrat Guido Etterlin gegen Ende der Budgetdebatte über die von den Bürgerlichen geforderte Steuersenkung.

gegen Ende der Budgetdebatte über die von den Bürgerlichen geforderte Steuersenkung. «Viehschauen müssen erhalten bleiben, damit auch die Städter wissen, woher die Milch kommt»: SVP-Präsident und Kantonsrat Walter Gartmann in der Budgetdebatte.

in der Budgetdebatte. Franziska Cavelti Häller (GLP): «Dass ausgerechnet die Nichtregierungspartei GLP für den Vorschlag der Regierung einstehen muss, ist paradox.»

(GLP): «Dass ausgerechnet die Nichtregierungspartei GLP für den Vorschlag der Regierung einstehen muss, ist paradox.» «Herr Kantonsrat Bühler, wir sind in der Hochsprache hier»: Kantonsratspräsident Jens Jäger weist SVP-Parlamentarier René Bühler zurecht. Der Mann aus dem Linthgebiet war kurz in seinen Züri-Dialekt abgedriftet. – Vielleicht sollten die beiden gemeinsam einen Deutschkurs besuchen.

SP-Regierungsrätin Laura Bucher (Mitte) sowie Parteikollegin Karin Hasler (rechts) empfangen die Demonstranten. Mit dabei Cem Kirmizitoprak von der Beratungsstelle Inklusion. Bild: Benjamin Manser

«Wir lassen uns nicht verwalten!» Unter diesem Motto organisierte die Beratungsstelle Inklusion am Dienstag eine Kundgebung anlässlich des Tags der Menschen mit Beeinträchtigung, der am 3. Dezember stattfindet. Die Demonstranten zogen am Dienstagnachmittag vom St.Galler Leonhardspärkli bis vors Kantonsratsgebäude. Dort wurden sie von Regierungsrätin Laura Bucher, Vorsteherin des Departements des Inneren, sowie Kantonsrätin Karin Hasler empfangen und angehört. Die Demonstranten forderten Gleichstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen in der Bildung, Politik und am Arbeitsplatz.

Dienstagmorgen, 8.31 Uhr. In der Pfalz läuft die Session bereits. Die letzten Parlaments- und Regierungsmitglieder eilen über den Klosterplatz. Zum Beispiel Regierungsrätin Laura Bucher und Parteikollege Dario Sulzer . Oder Ruedi Blumer , der trotz garstiger Witterung und Nieselregen auf dem Velo herangebraust kommt. So wie es sich für einen VCS-Präsidenten gehört.

und Parteikollege . Oder , der trotz garstiger Witterung und Nieselregen auf dem Velo herangebraust kommt. So wie es sich für einen VCS-Präsidenten gehört. Auf der Zuschauertribüne herrscht am zweiten Sessionstag reges Treiben. Eine Schulklasse ist zu Besuch, der Geräuschpegel ist hoch. Kantonsratspräsident Jens Jäger bittet um Ruhe. Und heisst gleichzeitig mehrere ehemalige Kantonsratsmitglieder, die in den Zuschauerreihen Platz genommen haben, willkommen. – Wie viel sie zum Lärmpegel beigetragen haben, ist nicht bekannt.

bittet um Ruhe. Und heisst gleichzeitig mehrere ehemalige Kantonsratsmitglieder, die in den Zuschauerreihen Platz genommen haben, willkommen. – Wie viel sie zum Lärmpegel beigetragen haben, ist nicht bekannt. Homeoffice oder Büro? Daran scheiden sich die Geister, auch unter Medienschaffenden. Während die einen zähneklappernd, gewappnet mit warmem Wollschal und heissem Kaffee die Debatte live mitverfolgen, arbeiten andere zu Hause – Livestream sei Dank. Doch ebendieser Stream stockt auf der Website des Kantons während der Budgetdebatte wiederholt, immer wieder fehlt das Bild. Youtube oder Facebook übertragen verlässlicher in die eigenen vier Wände.

Spitalkredite: Sieben Geschäfte stehen auf dem Programm – und dabei geht es, wenig überraschend, ums Geld. Die Regierung will den finanziell maroden St.Galler Spitälern mit insgesamt 163 Millionen Franken unter die Arme greifen. Darüber hinaus geht es um 100 Millionen für den Ausbau von Grabs.

Sieben Geschäfte stehen auf dem Programm – und dabei geht es, wenig überraschend, ums Geld. Die Regierung will den finanziell maroden St.Galler Spitälern mit insgesamt unter die Arme greifen. Darüber hinaus geht es um 100 Millionen für den Ausbau von Grabs. Bildung: Zur Debatte stehen der Bericht «Perspektiven der Volksschule 2030» sowie ein Postulat über die Ursachen des Lehrermangels. Da sich unter den Ratsmitgliedern einige Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleiterinnen und Schulleiter befinden, dürfte am Mittwoch wieder rege diskutiert werden.

Zur Debatte stehen der Bericht sowie ein Postulat über die Ursachen des Lehrermangels. Da sich unter den Ratsmitgliedern einige Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleiterinnen und Schulleiter befinden, dürfte am Mittwoch wieder rege diskutiert werden. Dringlicher Vorstoss: Die Regierung wird am Mittwoch die Dringliche SVP-Interpellation zur «dramatischen Lage an der Ostgrenze» beantworten.

