St.Galler Kantonsrat: So verlief der dritte Sessionstag

Emotionen und Fakten «Lex Klimastreik» abgelehnt, Spitalbauten und Olmageldern zähneknirschend zugestimmt: So verlief der dritte Sessionstag des St.Galler Kantonsrats Das St.Galler Kantonsparlament hat sich am Mittwoch zum Ende der Session über das Mittelschulgesetz und den Bericht zur Bus Ostschweiz AG gebeugt. Er nahm ein Standesbegehren und zwei Postulate zur Behebung des Lehrpersonenmangels an. Marcel Elsener und Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 15.02.2023, 19.17 Uhr

Mittelschulgesetz: Das St.Galler Kantonsparlament hat den XIV. Nachtrag zum Mittelschulgesetz, die sogenannte «Lex Klimastreik», abgelehnt. Somit wird die Absenzenregelung an den Mittelschulen im Kanton St.Gallen nicht gesetzlich verankert, sondern weiterhin von den Rektorinnen und Rektoren geregelt.

Der Rat stimmte in den Schlussabstimmungen der Erhöhung des Eigenkapitals der St.Galler Spitäler zu. Es geht dabei insgesamt um 163 Millionen Franken.

Mit hörbarem Bedenken und beachtlichen 26 Gegenstimmen hiess der Rat in der Schlussabstimmung den Beschluss über die Darlehensgewährung an die Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland für verschiedene Bauvorhaben am Standort Grabs gut. Die Vorlage kommt noch vors Volk.

Der Kantonsrat erliess in der Schlussabstimmung seinen Beschluss über die Erhöhung des Eigenkapitals der Genossenschaft Olma Messen St.Gallen sowie deren Umwandlung in eine Aktiengesellschaft – mehr oder weniger zähneknirschend, wie einige Gegenstimmen zeigten.

Der Kantonsrat hat das Standesbegehren «Mit der Berufsmatura prüfungsfrei an die Pädagogischen Hochschulen – eine Antwort auf den Lehrpersonenmangel» nach einer längeren emotionalen Debatte mit deutlicher Mehrheit gutgeheissen. Die Regierung war für Nichteintreten. Ebenfalls gutgeheissen wurden zwei Postulate, die den Lehrpersonenmangel beheben helfen sollen.

Die überparteiliche Motion «Elterntaxis wirksam reduzieren» hat der Rat abgelehnt. Er folgte damit dem Antrag der Regierung, die gesetzliche Regelungen für die grassierende Unsitte als nicht praktikabel ablehnte – der Schulweg soll Sache der Eltern bleiben.

: Die überparteiliche Motion «Elterntaxis wirksam reduzieren» hat der Rat abgelehnt. Er folgte damit dem Antrag der Regierung, die gesetzliche Regelungen für die grassierende Unsitte als nicht praktikabel ablehnte – der Schulweg soll Sache der Eltern bleiben. Energiezulage: Chancenlos blieben zwei engagiert diskutierte Vorstösse zu Gunsten von Mindergestellten im Kanton: Der Kantonsrat trat auf die Motion «Energiezulage als gezielte Entlastung für Haushalte in bescheidenen Verhältnissen» ebenso wenig ein wie auf das Postulat für ein Monitoring der Armutsbetroffenheit im Kanton. In beiden Fällen folgte der Rat dem Antrag der Regierung.

Klimaaktivistinnen und -aktivisten organisierten am Mittwochmorgen eine friedliche Aktion. Bild: Benjamin Manser

Es hatte sich im Vorfeld der Debatte abgezeichnet: Die Absenzen von St.Galler Mittelschülerinnen und Mittelschülern werden auch in Zukunft nicht gesetzlich geregelt. Das politische Engagement während der Schulzeit zu erlauben, bleibt in Obhut des Rektorats. Der sogenannte XIV. Nachtrag zum Mittelschulgesetz geht auf die SVP-Motion «Präsenzverpflichtung beim Mittelschulbesuch» zurück. Diese war wiederum eine Antwort auf die «Fridays for Future»-Klimastreiks gewesen.

Der Flawiler SP-Kantonsrat Daniel Baumgartner bezeichnete ein Verbot politischen Engagements während der Schulzeit als Widerspruch gegen den Geist der Mittelschulen und Eingriff in die Grundrechte. SVP-Kantonsrat Sandro Wasserfallen hingegen betonte: «Während der Schulzeit demonstrieren – das geht zu weit.» Der reguläre Schulbetrieb werde so verunmöglicht.

Eine kleine Gruppe von St.Galler Klimaaktivistinnen und -aktivisten machte am Mittwochmorgen mit Plakaten auf ihre Anliegen aufmerksam, und verfolgte die Debatte live von der Zuschauertribüne. Obwohl die Klimajugend nun weiter streiken darf, blieben sowohl Jubel als auch Applaus aus. FMS-Schülerin Leandra Breu sagte dazu: «Mir wäre es lieber gewesen, hätten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier Zeit in echte Lösungen für die Klimakrise investiert, anstatt Zeit mit diesem sinnlosen Gesetz zu verschwenden.»

Klimajugendliche verfolgten die Debatte aufmerksam. Bild: Benjamin Manser

Der Kantonsrat hat den Sonderbericht der Staatswirtschaftlichen Kommission zum sogenannten Subventionsskandal bei der Bus Ostschweiz AG zur Kenntnis genommen. Die Kommission unter Leitung von Dominik Gemperli (Die Mitte) stellt der kantonalen Aufsicht und Finanzkontrolle in der Aufdeckung der Verfehlungen insgesamt ein gutes Zeugnis aus. Subkommissionspräsident Andreas W. Widmer (FDP) lobte in der Diskussion speziell Volkswirtschaftschef Beat Tinner: «Ich wünsche mir, dass alle Vorsteher bei Ungereimtheiten in ihren Departementen so entschlossen und konsequent reagieren.»

Der St.Galler Volkswirtschaftschef Beat Tinner (FDP). Bild: Benjamin Manser

Kritikpunkte gab es trotzdem manche. Für Widmer ist es unverständlich, dass man nicht auch die Revisionsstelle beklagt habe, da fehle offenbar der Mut. Ruedi Mattle (GLP) und Meinrad Gschwend (Grüne) vermissten Aussagen der Kantonsvertreter im Verwaltungsrat, besonders des Generalsekretärs des Finanzdepartements. Der Bericht sei unvollständig und werfe einen «Schatten auf die Verwaltung», sagte Gschwend.

Als Regierungssprecher wehrte sich Beat Tinner gegen die Vorwürfe. Dass sich der Generalsekretär angesichts der laufenden strafrechtlichen Untersuchung «nicht auf Vorrat belastet», sei verständlich. Der Verwaltungsrat werde demnächst erneuert. Tinner bekräftigte, dass der Kanton seinen Aktienanteil verkaufen wolle, und dies «nicht irgendeinem Investor oder Ausländer, der dann die Arbeitsplätze abschafft». Es gebe valable Interessenten. Und: Künftig werde der Kanton seine 16 weiteren Transportunternehmen sporadisch kontrollieren.

Am Nachmittag wartete der Pendenzenberg parlamentarischer Vorstösse, zunächst allein 14 im Bildungsdepartement. Der Rat hiess ein Postulat zur fundierten Analyse des Lehrermangels mit geändertem Wortlaut der Regierung gut. Ebenfalls angenommen, wenn auch knapp, wurde ein weiteres Postulat zum Lehrermangel, das auf die «unterrichtsfremde Mehrbeanspruchung» als mögliche Ursache abzielt. Mehrere Interpellationen lagen zur dubiosen Privatschule Anastasia in Uznach vor, deren Beantwortung nicht oder nur teilweise zufrieden zu stellen vermochte. So stellte etwa Sarah Noger-Engeler (GLP) mit einigem Stirnrunzeln mögliche Folgevorstösse in Aussicht.

Im Departement des Innern wurden unter anderem die Interpellationen zum Hof zu Wil als Teil des Unesco-Weltkulturerbes, zur Aufarbeitung der Zwangsarbeit in der Spinnerei Dietfurt, zum Baurecht bei Alpgebäuden und zur prekären Lage für Kulturschaffende erledigt.

Aus Zeitgründen abgebrochen wurde die eifrig begonnene Diskussion über das Standesbegehren «Umweltdelikte härter bestrafen» im Sicherheits- und Justizdepartement. Demnach wird die Busse für den Konzern Amcor aufgrund der Bodensee-Vergiftung in Goldach an der Sommersession noch einmal Thema – der Vorstoss der Grünen will die Sonderregelung im Verwaltungsstrafrecht dahingehend ändern, dass statt der allgemein als lächerlich empfundenen Busse von höchstens 5000 Franken wenigstens ein Bussenbetrag von mindestens 50'000 Franken möglich ist.

Die Kantonsratsfraktionen von SVP, FDP und der Mitte wehren sich in einer gemeinsamen Motion gegen die Einführung von Tempo 30 auf verkehrsorientierten Strassen im Kanton. Die am Mittwoch eingereichte Motion fordert auf Hauptverkehrsachsen grundsätzlich die bundesrechtlich vorgesehenen Höchstgeschwindigkeiten.

Im Herbst haben Stadt und Kanton ihre Bestrebungen zum flächendeckenden Ausbau von Tempo 30 präsentiert. Wie die bürgerlichen Fraktionen schreiben, sei vorgesehen, das Modell der Stadt St.Gallen nach der Einführung auch auf andere Gemeinden im Kanton zu übertragen. Tempo 30 führe aber nicht nur zu einer Verringerung der Verkehrsleistung, sondern auch zu Schleich- und Ausweichverkehr in den Quartieren, zu einer Einschränkung des ÖV und der Rettungsdienste sowie zu einer unerwünschten Beeinträchtigung des Individualverkehrs.

Die bürgerlichen Fraktionen fordern deshalb eine Änderung des Strassengesetzes, die klar besagt, dass auf verkehrsorientierten Strassen die bundesrechtlich vorgesehene Höchstgeschwindigkeit zu signalisieren ist. Ausnahmen sollen nur erlaubt werden, wenn der damit verfolgte Zweck nicht anders erreicht werden könne.

«Hat die Kommission zu viel Wein getrunken oder etwas geraucht?» – Walter Gartmann (SVP) machte sich während der Debatte zum Mittelschulgesetz Luft – die vorberatende Kommission hatte Nichteintreten beantragt. Worauf ihn Ratspräsident Jens Jäger sogleich ermahnte, solche Bemerkungen zu unterlassen.

«Ich kann nicht nachvollziehen, warum der Generalsekretär des Finanzdepartements, der im Verwaltungsrat sass, nun die Aussage verweigert. Das sind fast amerikanische Verhältnisse.» – Ruedi Mattle, GLP-Kantonsrat und Altstätter Stadtpräsident, zum Bericht der Staatswirtschaftlichen Kommission über den Subventionsskandal bei der Bus Ostschweiz AG.

«Wir sind auch Bürger. Ich werde Sie jedes Mal daran erinnern, wenn Sie den Rat wieder in Bürgerliche und Linke unterteilen.» – Thomas Schwager (Grüne) an die Adresse von Toni Thoma (SVP), in der Diskussion um seine Motion zu einer Energiezulage für Mietende in bescheidenen Verhältnissen.

«Ich hoffe doch sehr, dass wir die 100-Millionen-Investition für das Spital Grabs nicht in den Sand setzen.» – Dario Sulzer (SP) brachte das Unbehagen nicht nur in seiner Fraktion zum Kredit für verschiedene Bauvorhaben am Spitalstandort Grabs vor der Schlussabstimmung nochmals auf den Punkt.

Zum Ende der Session verabschiedete Ratspräsident Jens Jäger «mit grossem Respekt» den zurücktretenden SP-Kantonsrat Ruedi Blumer. Der Flawiler, ein gebürtiger Glarner und früherer Primarlehrer, gehörte dem St.Galler Kantonsparlament seit 1996 an, also seit sage und schreibe 27 Jahren, betonte Jäger. Zunächst für den Landesring der Unabhängigen – «keine Ahnung was das ist», scherzte Jäger und hatte Gelächter auf seiner Seite. Kollege Blumer sei kein Fossil, sondern sei «ständig in Bewegung geblieben und überdies ein sicherer sportlicher Wert im FC Kantonsrat und beim Parlamentarier-Skirennen.»

Ob Sport oder Politik, ist der VCS-Schweiz-Präsident als zäher Kämpfer bekannt, wie Jäger sagte: «Er gab nie auf, auch wenn die Gegner stärker und manchmal grösser waren». In seiner Ratszeit verfasste Blumer fast 100 persönliche Vorstösse, meist in den Themen Bildung, Umwelt und Verkehr. Dabei habe er «in seinen zahlreichen Niederlagen auf sein hohes Frustrationstoleranz verlassen können», wie der SP-Mann selber im Rücktrittsschreiben festhielt. Noch ist er nicht ganz aus der Pfalz: Bis am 9. Juni wirkt Blumer noch als Mitglied der Rechtspflegekommission.

Abschiedsehrung eines Politkämpfers: Ruedi Blumer (SP) nahm am Mittwoch nach 27 Jahren Kantonsratstätigkeit zum letzten Mal an einer Session teil. Bild: Benjamin Manser

Wie schon am Montag verfolgten auch am Mittwoch Schulklassen aus dem Sarganserland die Ratsdebatte. Die Oberstufenschülerinnen und -schüler aus Vilters-Wangs waren nicht wegen der Klimastreik-Regelung da, sondern wegen ihres Lehrers Jens Jäger. Der leitete als Ratspräsident letztmals eine Session. Offene Frage: Ist Jäger in seiner Schule dermassen populär oder wurden die Jungen zur Politbildungsreise nach St.Gallen verknurrt?

Von wegen Vorbildfunktion: Zum Sitzungsbeginn nach der Mittagspause, 13.25 Uhr, war der Rat nicht beschlussfähig, weil die Fraktionen von SVP und Mitte-EVP fehlten. 13.29 Uhr zählte das Ratspräsidium dann 63 Anwesende, zwei mehr als die erforderlichen 61 Ratsmitglieder für das qualifizierte Mehr - somit beschlussfähig. Um 13.30 Uhr begann der dezimierte Rat die Sitzung, wobei Vizepräsidentin Andrea Schöb (SP) mit einer Kollegin aufgrund der ungewöhnlichen Mehrheitsverhältnisse ein paar Sekunden über einen Umsturzversuch scherzte.

Ordnungsanträge zum vorzeitigen Abbruch einer langwierigen Diskussion wurden am Mittwoch mehrere gestellt - stets erfolgreich. Einmal kam der Zeitpunkt aber gar nicht gut an: Walter Locher (FDP) preschte mit seinem Abbruch-Antrag mitten in ein Votum von Susanne Schmid (SP), was ihm einen Verweis von SP-Fraktionschefin Bettina Surber einbrachte. Jemandem ins Wort zu fallen, sei «nicht anständig», ein Ordnungsantrag gehöre nur vor oder nach einem Votum gestellt, tadelte sie den freisinnigen Ratskollegen.

Die sprachlichen Höhenflüge und Tiefschläge im Kantonsrat sind so vielfältig wie seine personelle Zusammensetzung. Aufgehorcht haben wir am Mittwoch - die Namen lassen wir höflich weg - beispielsweise beim Versprecher «Sulschystem» und bei den «Bedrouillen» (gibts das in der Mehrzahl?). Gelernt haben wir wieder einmal etwas Latein: «satisfaction limita est», lautete das Fazit zur Antwort auf eine Interpellation zum Latein an der Kanti Wattwil - die Fragesteller waren, wie so oft, nur teilweise zufrieden.

Um 17.15 Uhr beendete Jens Jäger seine letzte Session als Ratspräsident «nach drei anstrengenden Sessionstagen» mit den besten Wünschen für den Frühling.