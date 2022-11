Kantonsrat St.Gallen: Novembersession

Emotionen und Fakten Ein unliebsames Rettungspaket, der korrupte König Fussball und eine Schweigeminute – so verlief der erste Sessionstag des St.Galler Kantonsrats Das Parlament bewilligt zwar deutlich, aber zähneknirschend eine weitere Finanzhilfe für die Olma. Das WM-Spiel Schweiz-Brasilien wird im Ratsstübli übertragen und ein Werbefilm soll den Bürgerinnen und Bürgern die Politik wieder näher bringen. Enrico Kampmann, Regula Weik, Michael Genova, Marcel Elsener 1 Kommentar 28.11.2022, 19.40 Uhr

Olma-Kredit : Das St.Galler Kantonsparlament stimmt dem Olma-Rettungspaket deutlich zu – doch die Parteien zweifeln am Erfolg der neuen Strategie.

: Das St.Galler Kantonsparlament stimmt dem Olma-Rettungspaket deutlich zu – doch die Parteien zweifeln am Erfolg der neuen Strategie. Waldgesetz: Das Waldgesetz muss überarbeitet werden. Der Rat lehnte eine Kostenbeteiligung der Gemeinden bei den Massnahmen für den Schutzwald und für die Pflege der Biodiversität ab, wie sie die Regierung vorgesehen hatte.

Die Direktorin der Olma-Messen, Christine Bolt, und deren Verwaltungsratspräsident, Thomas Scheitlin, mussten sich am ersten Tag der Novembersession des St.Galler Kantonsrates viele mahnende Worte anhören. Bild: Benjamin Manser

Es hatte sich im Vorfeld abgezeichnet: Der Kanton St.Gallen verzichtet auf die Rückzahlung seines Coronadarlehens an die Olma-Messen, es wird in Eigenkapital umgewandelt. Die klare Haltung täuscht etwas, die Debatte machte nämlich auch deutlich: Das Parlament hat schon weit freudiger Geld ausgegeben.

Einzelne Votantinnen und Votanten brachten das Dilemma des Parlaments auf den Punkt: Führt die neue Strategie der Olma-Messen tatsächlich zum Erfolg? Soll einer maroden Firma weiter Geld hinterhergeworfen werden? Warum soll die öffentliche Hand ihre Darlehen abschreiben, während die Banken schadlos davon kommen?

Schliesslich überwog die nüchterne Betrachtung: Gehen die Olma-Messen Konkurs, ist das Geld auch weg. So war die Mehrheit des Parlaments schliesslich bereit, dem Unternehmen dieses grosszügige Geschenk zu machen. Gleichzeitig machte das Parlament aber auch die klare Ansage: Es ist die letzte Hilfe, weiteres Geld gibt es nicht. Greift der Sanierungsplan nicht, ist der Konkurs unausweichlich.

Nun ist die Wirtschaft am Zuge

Michael Genova, Leiter Ressort Ostschweiz. Bild: Ralph Ribi

Der St.Galler Kantonsrat hat in den sauren Apfel gebissen – und einer weiteren Finanzhilfe für die angeschlagenen Olma-Messen zugestimmt. Ohne Begeisterung, aber aus Verantwortungsbewusstsein, wie die Parteien von links bis rechts betonen.

Dass der Rat den Coronakredit von 8,4 Millionen in Eigenkapital umwandeln will, ist angesichts der bereits investierten Gelder der richtige Entscheid. Mit einem Nein hätte er eine Negativspirale in Gang gesetzt und der Olma frühzeitig den Stecker gezogen.

Das Ja ist auch richtig, weil das Parlament noch vor fünf Jahren mit grosser Mehrheit einen Beitrag von 12 Millionen Franken für den Olma-Deckel genehmigt hatte. Im Rat sprach man damals von einem «guten Geschäft». Es wäre falsch, nach der wirtschaftlich verheerenden Coronakrise, der Olma auf halber Strecke die Hilfe zu verweigern.

Trotz Unmut und Katerstimmung sendet der Kantonsrat mit dem Entscheid ein starkes politisches Signal aus. Folgt am Dienstag auch das St.Galler Stadtparlament dem Beispiel, ist im nächsten Schritt vor allem die Wirtschaft am Zuge.

Die St.Galler Unternehmen haben sich bislang nämlich vornehm zurückgehalten und auf die Politik geschielt. Für die geplante Kapitalerhöhung hat die Olma zurzeit 6 Millionen der angestrebten 20 Millionen zusammen. Zwei Drittel kommen von Privatpersonen und nur ein Drittel aus der Wirtschaft. Nun ist es an der Zeit, dass sich auch grössere Firmen mit namhaften Beträgen an der künftigen Olma-AG beteiligen. So wie es Gewerbe- und Bauernverbände bereits getan haben.

Und gerne würde man auch von den kreditgebenden Banken hören, wie sie sich als Genossenschafter und künftige Aktionäre finanziell engagieren werden. Bisher hat man nämlich vor allem von den zusätzlichen Sicherheiten vernommen, die sie verlangen.

Das Engagement der Wirtschaft ist zentral. Kommt die geplante Kapitalerhöhung nicht vollständig zu Stande, droht der Olma bereits im Laufe des Jahres 2024 die Zahlungsunfähigkeit. Dann könnte der Kanton erneut unter Druck geraten, die Olma ein drittes Mal zu unterstützen. Auch wenn die Parteien dies am Montag kategorisch ausgeschlossen haben.

Die umstrittene Fussball-WM in Katar beschäftigt auch den St.Galler Kantonsrat – nicht grundsätzlich, sondern «nur» auf dem Spielfeld. Bereits in der Septembersession hatte Ratspräsident Jens Jäger (FDP) angekündigt, am ersten Tag der Novembersession eine Stunde früher zu beginnen und dafür kurz vor 17 Uhr aufzuhören – rechtzeitig zum Anpfiff des Gruppenspiels der Schweiz gegen Brasilien.

Für den «Knallermatch» der Nati hat Jäger, seines Zeichens auch Captain des FC Kantonsrat, das Ratsstübli samt TV und Bedienung organisiert; etliche fussballbegeisterte Ratsmitglieder mit längeren Reisezeiten nach St.Gallen nehmen das Angebot dankend an.

St.Galler Kantonsräte schauen sich das Fussballspiel zwischen der Schweiz und Brasilien nach dem ersten Tag der Novembersession im Ratsstübli an. Bild: Benjamin Manser

Jedoch sind längst nicht alle begeistert, und zumindest Thomas Schwager (Grüne) protestiert offiziell. Die ohnehin knappe und von Mitte-Rechts künftig aus Spargründen noch verkürzte Ratsberatungszeit dem «bis ins Mark korrupten König Fussball zu opfern», sei «kein Plus, sondern ein peinliches Minus», schimpft Schwager. Er erwarte vom Ratspräsidium «mehr Fingerspitzengefühl», verzichte aber auf einen Ordnungsantrag.

Eine Mehrheit hätte er kaum gefunden, zumal Schweiz–Brasilien wohl auch jene interessiert, die einen WM-Boykott pflegen… Oder wie es Jens Jäger gegenüber Schwager formuliert: Mit der verständlichen Kritik an Katar und der Fifa habe «unsere Nati nichts zu tun».

Dass Jäger schliesslich erst um 17.19 Uhr «Hopp Schwiiz» rufen darf, liegt an der Olma-Debatte – pikanterweise mit vielen FCSG-Nennungen, weil der «FC Ostschweiz» ebenfalls um Aktienkäufe bittet. Dann endlich fiebern ein gutes Dutzend Rats- und wohlgemerkt auch Regierungsmitglieder im Ratsstübli mit Xhaka & Co mit.

Kantonsrat Thomas Schwager hatte grosse Bedenken beim Olma-Kredit, aber auch er war am Ende dafür. Bild: Benjamin Manser

«Geschätzte Damen und Herren, ich bin fremd gegangen», CVP-Kantonsrat Sepp Sennhauser aus Wil war diesen Herbst an der Olma in St.Gallen und hat sich in sie verliebt. Er plädiert für den Kredit.

aus Wil war diesen Herbst an der Olma in St.Gallen und hat sich in sie verliebt. Er plädiert für den Kredit. «Wird es für die Halle 1 einen chinesischen Namenssponsor geben?» Diese Frage stellt Thomas Schwager von den Grünen, zusammen mit vielen weiteren Fragen, die der Olma-Kredit und das neue Dach der Halle 1 aufwerfen.

Kantonsratspräsident Jens Jäger eröffnet die Session mit einer traurigen Note. Er erinnert an den folgenreichen Unfall von Regierungspräsident Fredy Fässler. Dieser hatte sich im Oktober bei einem Umfall im eigenen Haus schwere Kopfverletzungen zugefügt und ist an dieser Session nicht anwesend. Jäger wünscht der Familie eine gute Genesung und viel Kraft. Dann hält er noch einen Nachruf und eine Schweigeminute für Alt Kantons- und Nationalrat Thomas Amman (Rüthi), der kürzlich im Alter von nur 58 Jahren verstorben ist.

eröffnet die Session mit einer traurigen Note. Er erinnert an den folgenreichen Unfall von Regierungspräsident Fredy Fässler. Dieser hatte sich im Oktober bei einem Umfall im eigenen Haus schwere Kopfverletzungen zugefügt und ist an dieser Session nicht anwesend. Jäger wünscht der Familie eine gute Genesung und viel Kraft. Dann hält er noch einen Nachruf und eine Schweigeminute für Alt Kantons- und Nationalrat Thomas Amman (Rüthi), der kürzlich im Alter von nur 58 Jahren verstorben ist. Während die Regierungsmitglieder gebannt auf den grossen Bildschirm im Saal starren, bleiben die meisten Kantonsräte in ihre Laptop-Bildschirme vertieft. Es läuft ein kurzer Film, der den St.Galler Bürgerinnen und Bürgern die Politik näher bringen soll. Am Ende gibt’s eine höfliche Runde Beifall – Enthusiasmus klingt anders.

Manche Kantonsräte lesen an der Novembersession lieber Zeitung. Bild: Benjamin Manser

Dringliche Vorstösse : Die SVP hat gleich zwei dringliche Vorstösse eingereicht: zur «dramatischen Lage an der Ostgrenze» und einer «effizienteren Organisation» bei der Kantonspolizei.

: Die SVP hat gleich zwei dringliche Vorstösse eingereicht: zur «dramatischen Lage an der Ostgrenze» und einer «effizienteren Organisation» bei der Kantonspolizei. Theater St.Gallen : Die Erneuerung des Umbaus des Theaters St.Gallen kommt teuer als geplant. Der Kantonsrat muss über einen Nachtragskredit für die Erneuerung der Audio-, Video- und Kommunikationsanlagen entscheiden.

: Die Erneuerung des Umbaus des Theaters St.Gallen kommt teuer als geplant. Der Kantonsrat muss über einen Nachtragskredit für die Erneuerung der Audio-, Video- und Kommunikationsanlagen entscheiden. Budget 2023: Das Budget 2023 soll beschlossen werden. Die geplante Steuersenkung, die Prämienverbilligung der Krankenkassen und der Teuerungsausgleich fürs Personal dürften für Diskussionen sorgen.

Das Budget 2023 soll beschlossen werden. Die geplante Steuersenkung, die Prämienverbilligung der Krankenkassen und der Teuerungsausgleich fürs Personal dürften für Diskussionen sorgen. Spitalkredite: Insgesamt sieben Spital-Geschäfte kommen vor den Kantonsrat, ein Teil davon dann nächstes Jahr vors Volk. Mit einer Kapitalspritze von 160 Millionen Franken will die Regierung die Eigenkapitalquote der Spitalverbunde auf 23 Prozent bringen.

