St.Galler Rüffel für die SBB

Emotionen und Fakten Die SBB werden gerüffelt, die Denkmalpflege wird geschwächt und ein Kantonsrat muss sich entschuldigen – so verlief der letzte Sessionstag des St.Galler Kantonsrats Bauprojekte dauern lange. Debatten über das Baugesetz auch – und ein Ende ist nicht abzusehen. Der Heimatschutz prüft eine Beschwerde. Wenige Stunden zuvor hatte das Parlament beschlossen, bei der Denkmalpflege Kompetenzen vom Kanton zu den Gemeinden zu verschieben. Einen Rüffel kassieren auch die SBB, weil sie ihre Versprechen auf der Rheintallinie nicht halten. Regula Weik, Marcel Elsener, Michael Genova und Adrian Vögele Jetzt kommentieren 15.06.2022, 19.42 Uhr

III. Nachtrag zum Planungs- und Baugesetz: Diese Gesetzesanpassung hat Folgen für die Denkmalpflege: Damit verlagern sich Kompetenzen vom Kanton zu den Gemeinden. Sie benötigen für Änderungen an geschützten Objekten keine Einwilligung der kantonalen Denkmalpflege mehr; diese hat nur noch ein Rekurs- und Beschwerderecht. Heimatschutz, Architekturverbände, WWF, Pro Natura und Landschaftsschutz Schweiz kritisieren den Entscheid harsch.

Künftig sollen in Weilerzonen Neubauten möglich sein - unter bestimmten Voraussetzungen. Das Problem: Diese Weiler liegen ausserhalb der Bauzone. Die Regierung hatte die Änderung denn auch bekämpft; sie sei bundesrechtswidrig. Nun will die Mehrheit des Parlaments mit einer Standesinitiative das Bundesrecht ändern. Dringlicher Vorstoss zur Rheintallinie: Die SBB planen auf der Rheintalstrecke keinen durchgehenden Halbstundentakt mehr, obwohl die Linie gerade für 250 Millionen Franken ausgebaut wird. In ihrer Antwort auf einen Vorstoss sämtlicher Fraktionen bekräftigt die Regierung, dass der Kanton dies nicht hinnehmen werde - und schliesst auch eine gerichtliche Beschwerde nicht aus.

Denkmalpflege wird Sache der Gemeinden

Die Verantwortung über die Baudenkmäler im Kanton St.Gallen obliegt künftig den Gemeinden – nicht nur über die lokalen, sondern auch über jene Denkmäler, die unter kantonalem und Bundesschutz stehen. Bisher brauchten Eingriffe zum Abbruch oder Umbau von geschützten archäologischen und Baudenkmälern die Bewilligung der kantonalen Fachstelle. Nun liegt der Entscheid bei den Gemeinden, während der Kanton die Rolle der Beratung (Gutachten) übernimmt und ein Rekurs- und Beschwerderecht erhält.

Heimatschutz, Architekturverbände sowie WWF und Pro Natura hatten sich gegen diese Kompetenzverschiebung auf die untere Stufe heftig gewehrt und Dutzende konkrete Beispiele aufgelistet, wo Gemeinden die Baukultur missachtet hatten. Dabei zeichnete sich früh ab, dass die bürgerlichen Fraktionen geschlossen hinter dem Ansinnen stehen würden, das die Vereinigung der Gemeindepräsidien (VSGP) und die Wirtschaftsverbände angestossen hatten.

Die halbstündige Diskussion vermochte an den Meinungen nicht zu rütteln: Der Kantonsrat genehmigte die im III. Nachtrag zum Baugesetz enthaltenen Änderungen im Heimat- und Naturschutz mit einer satten Dreiviertelmehrheit.

Ein Fall für die Denkmalpflege: Das Chalet Bergheim in Flawil - vor dem Umbau, den der Heimatschutz als «Sündenfall» einer Verschandelung auflistet. Bild: PD

Die vorberatende Kommission habe den Verbandsvertretern ausreichend Gehör gewährt, sagte Kommissionspräsident Walter Locher (FDP). Dabei liess sich die Mehrheit auch nicht von den Argumenten des Schweizer Heimatschutz-Präsidenten Martin Killias beeindrucken, der Verstösse gegen nationales und internationales Recht anmahnte. Die Kommission begrüsste die Vorlage mit 12 gegen 2 Stimmen.

Die Sprecher der bürgerlichen Fraktionen waren sich einig, dass die Kompetenzverschiebung die Güterabwägung im Umgang mit Baudenkmälern «föderaler, pragmatischer und bürgernaher» mache, wie es Erich Zoller (Mitte) sagte. Dass Beamte und Bauherren in den Gemeinden oft miteinander bekannt seien, sei kein Argument, weil dies auch fürs Sozial- oder Steueramt gelte.

Alexander Bartl (FDP) sprach von «despektierlichen» Vorwürfen gegenüber den Gemeinden, die ihrer fachlichen Aufgabe gewachsen seien: «Das zeigt die Zahl von jährlich 1000 Gesuchen, von denen nur 5 bis 10 nicht bewilligungsfähig sind.» Auch Karl Güntzel (SVP) begrüsste «pragmatischere und schnellere Wege», es brauche den gesunden Menschenverstand:

«Überall dort, wo es vermeintlich nur Spezialisten braucht, stimmt etwas nicht.»

Auf der linksgrünen Gegenseite nannte Ruedi Blumer (SP) die Übertragung der Verantwortung an die Gemeinden «systemfremd, inkonsequent und fehleranfällig». Mit Ausnahme der Stadt St.Gallen habe keine Gemeinde eine Fachstelle für Denkmalpflege. Statt die kantonale Fachstelle als Beraterin zu stärken, drohe sie «nur noch als Spielverderberin» wahrgenommen zu werden.

Es gehe nicht um Schuldzuweisungen, meinte Meinrad Gschwend (Grüne), sondern um Sorgfalt und Fachwissen, das oft jenen alten Häusern zugutekomme, mit denen sich Dörfer auf ihren Websites präsentierten. Die Vorlage sei schlecht: «Verlieren werden wir alle.»

Rolf Huber, FDP-Kantonsrat und Präsident der Vereinigung der St.Galler Gemeindepräsidenten. Bild: Benjamin Manser

Die meisten Voten galten in der Folge dem von Gegnerseite angezweifelten Vertrauen in die Denkmalschutzarbeit der Gemeinden. VSGP-Präsident Rolf Huber verbat sich dieses Misstrauen und betonte, die Gemeinden seien gut beraten, den Kanton frühzeitig einzubeziehen: «Wir sind uns der Verantwortung bewusst, aber in einem vernünftigen Rahmen für Bauherrschaften.» Und:

«Was wir nicht wollen, sind zerfallende Gebäude.»

Die mit Bürden belasteten Gemeinden könnten nicht die gleiche fachliche Arbeit leisten wie das – allerdings mit 3,5 Stellen «chronisch unterbesetzte» – kantonale Amt; es seien «mühsame Rechtsstreitereien» zu erwarten. Demgegenüber betonten Gemeindepräsidenten wie Michael Götte (SVP, Tübach), dass viele kleinere Gemeinden Fachberater engagierten.

Laura Bucher, St.Galler Regierungsrätin und Kulturchefin. Bild: Benjamin Manser

Kulturchefin Laura Bucher vertraute auf ein «gut funktionierendes Miteinander». Die Regierung unterstütze die Vorlage, weil die derzeitige Zuständigkeit der Denkmalpflege von Parteien und Wirtschaftsverbänden nicht akzeptiert werde. Die neue Regelung stehe im Einklang mit den Bundesvorgaben und dem internationalen Abkommen, doch seien die Gemeinden tatsächlich gefordert, die Vorgaben einzuhalten.

Ein Antrag der Grünen, die Zustimmung des Kantons zu erhalten, wurde mit ebenso klarer Mehrheit abgeschmettert wie das neue Gesetz angenommen. Wenn der Entscheid nach der zweiten Lesung im September rechtskräftig ist, dürfte das Bundesgericht gefragt sein: Die enttäuschten Schutzverbände wollen prüfen lassen, ob mit der neuen St.Galler Regelung «nicht die Bestimmungen des Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzgesetzes und die Vorschriften der Granada Konvention zum Schutz von Denkmälern verletzt werden».

In ihrer Stellungnahme zum Entscheid zweifeln die Verbände an schnelleren Verfahren: «Beschwerden und Rekurse könnten im Einzelfall die Verfahren verlängern und verteuern.» Wegen solcher nötiger Schritte werde die Denkmalpflege «in Zukunft leider noch öfter in die Sündenbockrolle gedrängt» – für die Schutzverbände eine unhaltbare Situation.

Dieser Machtkampf schadet dem Denkmalschutz

Michael Genova, Leiter Ressort Ostschweiz. Bild: Ralph Ribi

Im Kanton St.Gallen können künftig die Gemeinden entscheiden, ob Baudenkmäler abgerissen werden oder nicht. Die kantonale Denkmalpflege kann Fehlentscheide nur noch im Nachhinein per Rekurs- und Beschwerderecht korrigieren. Die Gemeinden hatten sich wiederholt über schleppende Verfahren beklagt. Klar ist schon heute: Sie werden Denkmäler kaum so gut wie der Kanton schützen können.

Die Mehrheit der 77 Gemeinden verfügt nämlich über keine eigene Denkmalpflege. Zwar haben einige von ihnen Ortsbildschutzkommissionen, doch die meisten Gemeinden müssen für die Beurteilung von Schutzobjekten Experten engagieren. Wie gut das gelingt, ist fraglich. Sogar die Regierung schreibt in ihrem Bericht, dass die Gemeinden nun das «notwendige Know-How» sicherstellen müssten.

Im Kantonsrat betonten Gemeindevertreter, dass sie die Verhältnisse vor Ort am besten kennen. Und deshalb die Interessen von Investoren, Bauherren und Denkmalschutz gegeneinander abwägen könnten. Hier liegt ein fundamentales Missverständnis vor. Im Streitfall braucht es nämlich nicht maximalen Pragmatismus, sondern eine neutrale Instanz, die ein Kulturgut gegen alle Verlockungen verteidigt. Im Nachhinein sind unbequeme Entscheide bekanntlich immer weitsichtig.

Die Denkmalpflege könne im Notfall ja bis vor Verwaltungsgericht klagen, war im Rat auch zu hören. Doch warum alte Fronten zementieren, wenn es doch um ein «gut funktionierendes Miteinander» gehe, wie Regierungsrätin Laura Bucher betonte. Weil es im Kern ein Machtkampf war, den die Gemeinden nun gewonnen haben. Klar verloren hat hingegen der Denkmalschutz.

Standesinitiative zu Neubauten in Weilerzonen überwiesen

Auf der Baugesetzgeschäftsliste stand noch die Standesinitiative der Mitte-EVP-Fraktion zu den Weilerzonen. Der Kantonsrat hatte im April beschlossen, Neubauten in Weilerzonen zuzulassen, wenn sie zu keiner Ausdehnung des überbauten Gebiets führen. Regierung wie eine Minderheit des Parlaments beurteilten diese Formulierung als bundesrechtswidrig, weshalb mit der Standesinitiative und der beantragten Änderung des Raumplanungsgesetzes die kantonale Grundlage schaffen werden soll. Dabei geht es um die Möglichkeit, vorhandene Baulücken in den Weilerzonen zu schliessen.

Die Regierung unterstützte die Standesinitiative und anerkannte, dass die beantragte Änderung eine «angemessene bauliche Entwicklung in Weilern unter Berücksichtigung der Erhaltung des Ortsbilds und der Charakteristik traditioneller Gebäude» möglich sei. Die Kriterien für die Bezeichnung eines Weilers im kantonalen Richtplan würden nicht in Frage gestellt. Der Erhalt und Schutz der Kleinsiedlungen sei Ortsplanungssache der Gemeinden, allfällige Neubauten in Weilerzonen werde die kantonale Raumplanung mittels ihrer Mitwirkung bei den Bewilligungsverfahren beurteilen.

Susanne Hartmann, St.Galler Regierungsrätin. Bild: Benjamin Manser

Zu diskutieren gab es im Rat nicht mehr viel: Die Standesinitiative seiner Fraktion entspreche «gewiss auch einem Bedürfnis vieler anderer Kantone», unterstrich Adrian Gmür (Mitte). Auf der Gegenseite wehrten sich SP, Grüne und GLP gegen die Verdichtung von Weilern und wunderten sich über den auch von der Regierung verwendeten Begriff der «Baulücken». Die Raumplanung des Bundes habe die Baulücken klar umschrieben und von andern Bauflächen unterschieden, erklärte Bauchefin Susanne Hartmann, es gehe um kleinere Restflächen innert anderer Überbauungen. Die Standesinitiative wurde in der Folge mit 73 zu 31 Stimmen überwiesen.

SBB wollen im Rheintal sparen – die Regierung zeigt sich kämpferisch

Derart einig ist sich das Kantonsparlament selten: Sämtliche Fraktionen wehren sich mit einem gemeinsamen dringlichen Vorstoss gegen die Sparpläne der SBB auf der Rheintallinie. Zuerst die Strecke für 250 Millionen Franken ausbauen, dann aber den geplanten durchgehenden Halbstundentakt im Fernverkehr doch nicht einführen - und damit das Angebot de facto ausdünnen: Das gehe nicht. Die Fraktionen wollten sofort wissen, wie es jetzt weitergeht.

Nun hat die Regierung geantwortet - und zwar deutlich. Sie verlangt von den SBB, dass der Entscheid überprüft und rückgängig gemacht wird. Gespräche auf Bundesebene seien bereits im Gang. Es sei «nicht nachvollziehbar», warum beim geplanten Sparpaket der SBB der Kanton St.Gallen überproportional belastet werde:

«Ein ähnlich extremes Beispiel existiert in der Schweiz nicht. Es ist nicht akzeptabel, dass die öffentliche Hand Infrastrukturausbauten finanziert, die anschliessend nicht adäquat genutzt werden.»

Betroffen sei nebst dem Kanton St.Gallen auch das Fürstentum Liechtenstein. Und ein ausgedünnter Halbstundentakt werfe auch die Planungen für das Busangebot in den betroffenen Regionen über den Haufen.

Beat Tinner, St.Galler Regierungsrat. Bild: Benjamin Manser

Die Regierung skizziert die nächsten Schritte: Wenn die SBB tatsächlich vom bisherigen Plan abweichen wollen, müssten sie beim Bund eine Änderung der Fernverkehrskonzession beantragen. Das Gesuch kommt voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte in die Anhörung bei den betroffenen Kantonen. Der Bund wird dann die Anpassung der Konzession Anfang 2023 verfügen. Gegen diese Anpassung könnte der Kanton St.Gallen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erheben.

Am Mittwoch in der Ratsdebatte loben alle Fraktionen diese kämpferische Haltung. Das Vorgehen der SBB sei eine «Mogelpackung», ein «Schildbürgerstreich», ein «Affront». Volkswirtschaftschef Beat Tinner (FDP) bekräftigt, der Kanton St.Gallen wolle diese Halbstundentakt, «ghaue oder gstoche». Tinner trifft sich demnächst zu einem Gespräch mit SBB-CEO Vincent Ducrot, teilnehmen werden auch die beiden St.Galler Ständeräte Paul Rechsteiner (SP) und Benedikt Würth (Die Mitte).

Teurer Streckenausbau im Rheintal - und am Schluss dann doch wieder nur ein Stundentakt? Interregio-Zug am Bahnhof Altstätten. Bild: Max Tinner

Walter Gartmann, St.Galler SVP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Jagddebatten haben es so an sich: Sie werden in der Regel rasch emotional. So ist auch dieses Mal, allerdings verzögert. Die Anpassung des Jagdgesetzes geht zügig und nüchtern über die Bühne. Aber als es dann um eine Motion geht, bei der es um Abschussvorgaben für Rehe und Gemsen geht, wird es hitzig. Der Gipfel wird erreicht, als Andrea Schöb, Vizepräsidentin des Parlaments, SVP-Kantonsrat Walter Gartmann daran erinnert, doch bitte zur Sache zu reden. Da lässt sich dieser zur Aussage hinreissen:

«Ich rede nun. Ich bin schon länger im Rat als Sie.»

Reden tut dann noch Regierungsrat Beat Tinner. Auch seinem Votum fehlt es nicht an Deutlichkeit: «Es ist Tatsache: Die Abschusszahlen werden in gewissen Revieren nicht erreicht - nicht erst heute, sondern seit Jahren.» Er sperre sich nicht dagegen, wenn das Parlament erst «in die Sommerfrische» fahren und die Motion auf den Herbst verschieben wolle. Aber, so mahnt er an: «Wir müssen das Problem angehen. Sie verschieben es damit nur.» Klar ist: In der Septembersession steht eine hitzige Debatte ins Haus.

Nachtrag: Zwei Stunden später, Gartmann spricht zu einem neuen Geschäft, entschuldigt er sich bei der Vizepräsidentin für seine Wortwahl. Die Länge der Zugehörigkeit zum Parlament spiele keine Rolle, er entschuldige sich. Möglicherweise sei er zu lange an der Präsidentenfeier verhockt.

Franziska Steiner-Kaufmann, St.Galler Mitte-Kantonsrätin. Bild: Benjamin Manser

Die Polizeistunde sei ein «altes und überholtes Instrument zur Überwachung der Bevölkerung» und gehöre abgeschafft. So die Forderung einer Motion von Mitte-Kantonsrätin Franziska Steiner-Kaufmann. Die Regierung will davon nichts wissen.

Bereits heute könnten Wirtinnen und Wirte die Polizeistunde verkürzen oder aufheben lassen, wenn sie dies wollen. Sie müssten dafür ein Gesuch bei der Gemeinde einreichen. Eine generelle Aufhebung hätte für Betriebe wie Gemeinden aufwendige Bewilligungsverfahren zur Folge. In der Deutschschweiz regelten einzig die Kantone Obwalden, Uri und Schwyz die Öffnungszeiten nicht.

Die Argumente der Regierung scheinen überzeugend zu sein. Jedenfalls zieht Franziska Steiner ihre Motion nach «gründlicher Analyse» zurück. «Die Umsetzung wäre nicht im Sinne des Erfinders gewesen.» Ihr Kernanliegen bleibe natürlich bestehen: dass die Gemeinden die Gesuche «mit Augenmass» beurteilen. Na dann, Prost.

Greift zur Glocke und eröffnet die Parlamentssitzung: Kantonsratspräsident Jens Jäger. Bild: Benjamin Manser

Es war seine Feier, in seiner Heimatgemeinde - und es ist seine Pflicht als Präsident, am nächsten Morgen die Sitzung des Parlaments zu eröffnen. Jens Jäger tut es pünktlich. «Ich hoffe, Sie sind alle gut nach Hause gekommen», begrüsst er die Mitglieder von Regierung und Parlament. Wie es ihm ergangen ist, verrät er nicht. Nur so viel: «Ich konnte es geniessen. Ich war gerührt und stolz. Schön, dass Sie dabei waren.»

Jäger ist nicht bekannt dafür, dass er an einem Anlass nur kurz die Begrüssung macht und dann wieder abhaut. Er höckelt gerne - gestern aus gutem Grund. Nach den ersten, kurzen Geschäften übergibt er an die Vizepräsidentin. Böse Zungen behaupten, er habe die Zeit benötigt, um sich noch etwas von der Feier zu erholen. Um halb 12 Uhr übernimmt er das Zepter wieder - um wenig später die Mittagspause auszurufen.

«Das ist nicht nur dumm, das ist sogar saudumm» - Meinrad Gschwend , Fraktionschef der Grünen, zum Plan der SBB, nach dem millionenteuren Ausbau der Rheintallinie nur einen ausgedünnten Halbstundentakt zu fahren.

, Fraktionschef der Grünen, zum Plan der SBB, nach dem millionenteuren Ausbau der Rheintallinie nur einen ausgedünnten Halbstundentakt zu fahren. «Es ist nicht alles nur eine Frage des Klimas und des Lärms» – Walter Locher , FDP-Kantonsrat, an die Adresse von SP und Grünen in der Debatte über die Bedeutung des Flugfeldes Altenrhein.

, FDP-Kantonsrat, an die Adresse von SP und Grünen in der Debatte über die Bedeutung des Flugfeldes Altenrhein. «Danke für die rasche Beförderung» - Peter Kuster , SVP-Kantonsrat, nachdem ihn Vizepräsidentin Andrea Schöb als Regierungsrat angesprochen hat.

, SVP-Kantonsrat, nachdem ihn Vizepräsidentin Andrea Schöb als Regierungsrat angesprochen hat. «Meine Heiserkeit kommt nicht von der Präsidentenfeier, sondern von den vielen Diskussionen übers Jagdgesetz» – Daniel Bosshard, Kantonsrat der Grünen, bei der Frage, ob die Motion zum Jagdgesetz verschoben werden soll oder nicht.

Da diskutiert das Parlament über einfache Sprache und ist sich einig: Es ist wichtig, verständlich zu formulieren. Jede Frau und jeder Mann soll den Ausführungen von Verwaltung, Politikerinnen und Politikern folgen können. Wenig später ist davon wenig zu spüren. Da ist von «Zustimmungserfordernis», von «abstrakter Normenkontrolle», von «Verfahrenseinbezug» die Rede. - Vielleicht wollen Juristinnen und Juristen gar nicht verstanden werden.

Die nächste Session steht im September an. Sie verspricht bereits heute eine geballte Ladung von Themen und einige hitzige Debatten. Einen Vorgeschmack darauf lieferte am Morgen die Jagddiskussion. Breit und kontrovers dürfte auch die 163-Millionen-Finanzspritze für St.Galler Spitäler diskutiert werden. Doch bevor es soweit ist: Geniessen Sie den Sommer!

