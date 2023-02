Pendlerabzug wird erhöht: St.Galler Autofahrer können sich freuen

emotionen und fakten Autopendler fahren günstiger, Volk soll bei Steuererhöhungen mitreden und dann ist da noch Wil West: So verlief der zweite Sessionstag des St.Galler Kantonsrats Der Kantonsrat tritt bei den Personalkosten auf die Bremse und lehnt einen Sonderkredit für die Pflege ab. Gas gibt er dagegen beim Pendlerabzug: Er wird erhöht. Stundenlange Finanzdebatten prägen den zweiten Sessionstag. Regula Weik, Adrian Vögele und Marcel Elsener Jetzt kommentieren 14.02.2023, 19.26 Uhr

Staatspersonal : Das Kantonsparlament verabschiedet den Aufgaben- und Finanzplan (AFP) für die Jahre 2024–2026. Die bürgerliche Mehrheit kürzt den geplanten Teuerungsausgleich für das Staatspersonal von 1,7 auf 1,4 Prozent und streicht einen Teil der Mittel für neue Stellen im Bereich Digitalisierung.

Pflegenotstand : Die Linke verlangt einen Sonderkredit von 14 Millionen Franken zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege. Die Umsetzung der nationalen Pflege-Initiative dauere zu lange – der Kanton müsse jetzt handeln. Der Rat lehnt den Antrag ab.

: Die Linke verlangt einen Sonderkredit von 14 Millionen Franken zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege. Die Umsetzung der nationalen Pflege-Initiative dauere zu lange – der Kanton müsse jetzt handeln. Der Rat lehnt den Antrag ab. Sparpaket : Der Kantonsrat entscheidet, rund 6 Millionen Franken Kosten auf die Gemeinden zu verschieben. Es handelt sich um einzelne Punkte des bereits beschlossenen Entlastungspakets «Haushaltsgleichgewicht 2022 plus», das insgesamt 75 Millionen Franken umfasst. SP, Grüne und einzelne Bürgerliche wehren sich etwa gegen eine Umverteilung von Sozialkosten auf Gemeinden, die heute schon viele Sozialhilfeempfänger haben – ohne Erfolg.

Steuergesetz: Das Parlament stimmt der Reduktion der Erbschafts- und Schenkungssteuern für Konkubinatspaare und der Aufhebung der Besteuerung von Vorzugsmieten zu. Heftig diskutiert wird die kalte Progression, die bürgerliche Mehrheit behält gegenüber der Regierung und den linksgrünen Fraktionen die Oberhand.

Marc Mächler, St.Galler Finanzchef (FDP). Bild: Benjamin Manser

Der Staatskasse geht es so schlecht wie schon lange nicht mehr. Für die nächsten Jahre zeichnen sich Defizite im Bereich von 200 Millionen Franken ab. Sogar im Kanton St.Gallen, wo traditionell sehr vorsichtig budgetiert wird, ist das ein Warnsignal. Was tun? In der Debatte des Kantonsrats über den Aufgaben- und Finanzplan 2024–2026 tun sich die bekannten Gräben zwischen Links-Grün und den Bürgerlichen auf. Die Linke kritisiert die zweimalige Steuerfusssenkung, die das Parlament beschlossen hat. «Unverantwortlich» sei das gewesen, kritisiert Monika Simmler (SP). Die FDP sieht jedoch die Entwicklung der Ausgaben als Hauptursache für die Defizite. «Der Staat wächst ständig», mahnt Fraktionschef Christian Lippuner. Die Wahrheit liegt dazwischen, wie Finanzchef Marc Mächler (FDP) sagte: Die Verschlechterung der Finanzaussichten sei etwa zur Hälfte auf die Steuersenkungen zurückzuführen, zur anderen Hälfte auf steigende Kosten.

Im Streit um die Lohnkosten des Staatspersonals setzen sich die Bürgerlichen gegen Links-Grün und teils auch gegen die Regierung durch. Der Rat kürzt den geplanten Teuerungsausgleich von 1,7 auf 1,4 Prozent, erst recht keine Chance hat der SP-Antrag auf einen «vollen Teuerungsausgleich» mit 2,2 Prozent. Auch bei neuen Stellen für Informatik und Digitalisierung in der Verwaltung tritt das Parlament auf die Bremse.

Aufs Tapet kommt dabei auch der Fachkräftemangel, insbesondere jener in der Pflege und bei der Kantonspolizei. Die SP will Druck aufsetzen, damit schneller konkrete Massnahmen beschlossen werden – sie blitzt aber ab. So lehnt das Parlament einen 14-Millionen-Sonderkredit zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege ab. Die Umsetzung der nationalen Pflege-Initiative sei aufgegleist, das genüge, findet die Ratsmehrheit. Ebenfalls vergeblich verlangt die SP eine separate Analyse zur Personalsituation bei der Kantonspolizei. Diese Arbeiten seien bereits in Gang, sagt Mächler, ebenso werde die Regierung Mitte des Jahres detailliert über die Lohnsituation der St.Galler Verwaltung und ihre Konkurrenzfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt informieren.

Autopendler können für die Fahrt zum Arbeitsort schon bald einen höheren Beitrag bei den Steuern abziehen. Bild: Tobias Garcia

Wie erwartet haben die Fraktionen von SVP, FDP und Mitte-EVP ihre gemeinsame Motion «Begrenzung des Fahrkostenabzugs erhöhen – Mittelstand entlasten» mit einer komfortablen Mehrheit gutgeheissen (69 Ja- gegenüber 39 Nein-Stimmen). Demnach soll die Regierung im Massnahmenpaket zur Entlastung des Mittelstands einen höheren Pendlerabzug berücksichtigen als die heute geltenden maximal 4460 Franken pro Jahr, die einem Zweitklass-GA plus 600 Franken entsprechen.

In der Diskussion mit teils giftigen Momenten bemühten Sprecher der bürgerlichen Fraktionen die ländliche Bevölkerung namentlich im Toggenburg und im Weisstannental sowie Bau- und Schichtarbeiter, die für ihre Arbeitsorte aufs Auto angewiesen seien. Die linksgrüne Minderheit sprach von einer «Zwängerei», die in der Klima- und Umweltkrise falsche Anreize biete. Ebenso vergeblich appellierte Finanzchef Marc Mächler namens der Regierung, auf eine Erhöhung der erst 2020 eingeführten Abzüge zu verzichten. Wie hoch nun der Vorschlag der Regierung und damit die Steuerausfälle sein werden, bleibt offen – Zahlen wurden noch keine genannt, doch gemäss Motionstext haben die meisten Kantone keine oder dann eine Limite zwischen 6000 und 9000 Franken.

Damian Gahlinger, St.Galler SVP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Wil West hat das Potenzial, zum politischen Dauerbrenner zu werden. Die Regierung trägt das Ihre dazu bei. Und so liegt auch in dieser Session ein neuer Vorstoss auf dem Tisch. Ein dringlicher. Die Regierung nickt verständnisvoll – und somit ist klar: Damian Gahlinger (SVP, Niederhelfenschwil) bekommt seine Fragen postwendend beantwortet.

Doch was treibt ihn um? Er blendet zurück zum Volks-Nein: «Diese Abstimmung zeigte schonungslos auf, wie aus der Zeit gefallen dieses Kulturland zerstörende Projekt war.» Und weiter: «Die Folgen dieses Unsinns wären ein massives Bevölkerungswachstum, eine zusätzliche Verkehrsbelastung und eine zusätzliche Steigerung des Fachkräftemangels.»

Bekannt ist: Die Regierung will nach der Niederlage an der Urne einen Verkauf des Areals prüfen. «Ein Verkauf kommt nicht in Frage», sagt Dahlinger, «denn damit kann der Volkswille nicht umgesetzt werden.» Deshalb will er wissen:

Weshalb will die Regierung den Volkswillen nicht umsetzen? – Antwort: «Die Regierung beachtet den Volkswillen. Der Kanton St.Gallen wird das Areal Wil West nicht erschliessen, entwickeln und vermarkten.»

– Antwort: «Die Regierung beachtet den Volkswillen. Der Kanton St.Gallen wird das Areal Wil West nicht erschliessen, entwickeln und vermarkten.» Kann sie sich einen sofortigen Stopp der Verkaufsverhandlungen vorstellen? – Antwort: «Wie erwähnt, diskutiert die Regierung derzeit mit den Fraktionsdelegationen der beiden Kantonsparlamente St.Gallen und Thurgau das weitere Vorgehen und dabei insbesondere den Verkauf des Areals an den Kanton Thurgau.»

– Antwort: «Wie erwähnt, diskutiert die Regierung derzeit mit den Fraktionsdelegationen der beiden Kantonsparlamente St.Gallen und Thurgau das weitere Vorgehen und dabei insbesondere den Verkauf des Areals an den Kanton Thurgau.» Weshalb diese Eile? – Antwort: «Der zeitliche Druck ergibt sich aus den Vorgaben des Agglomerationsprogramms. Ohne rasche Klärung des weiteren Vorgehens ist das ganze Agglomerationsprogramm Wil, bzw. die Mitfinanzierung durch den Bund gefährdet.»

Finanzchef Marc Mächler weiss, Wil West wird ihn noch länger intensiv beschäftigen: «Dazu wird es noch viele Diskussionen geben. Ich werde sie auch mit Ihnen hier im Saal führen, das wissen Sie.»

Jugendliche machen am internationalen Klimastreiktag einen «Sitzstreik fürs Klima» in der St.Galler Innenstadt. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, März 2021)

Die Aufregung war gross: Schülerinnen und Schüler, die fürs Klima streiken, statt dem Unterricht zu folgen – das geht gar nicht! So die mehrheitliche Meinung im Parlament. Und schon hatte die Regierung eine Hausaufgabe gefasst: Sie soll das Mittelschulgesetz anpassen – und darin detailliert Gründe auflisten, bei welchen das Fernbleiben vom Unterricht akzeptiert wird.

Die Regierung verhielt sich musterschülerinnenmässig: Die geforderte Gesetzesanpassung liegt auf dem Tisch. Doch bei den Auftraggebern will plötzlich nicht mehr richtige Freude aufkommen. So krebste bereits die vorberatende Kommission zurück: Für die Absenzen sollen doch lieber wie bisher die Mittelschulen selbst zuständig sein.

Die «Lex Klimastreik» scheint jetzt, da sie vorliegt, den Parlamentsmitgliedern die Augen geöffnet zu haben. Wie absurd war denn das Ansinnen, erlaubte Absenzen im Gesetz regeln zu wollen, dürfte sich heute der eine oder die andere fragen.

Das Ansinnen dürfte bereits vor der Beratung gestorben sein. Nicht aber der Ärger der Klimajugend: Sie empfängt am Mittwochmorgen die Politikerinnen und Politiker vor der Pfalz.

Es sollte in der Septembersession geschehen. Es sollte in der Novembersession geschehen. Und es soll auch in der laufenden Frühlingssession geschehen: Der Berg an parlamentarischen Vorstössen soll abgebaut werden. Bremsklotz ist nicht die Regierung. Sie hat zahlreiche Vorstösse bereits vor Monaten beantwortet. Etwas anderes verunmöglicht das Ansinnen: die Redefreudigkeit des Parlaments. Es fehle jeweils schlicht die Zeit für die Vorstösse.

Allein die Zahl der Interpellationen ist inzwischen auf über 75 angestiegen, bei drei Minuten Redezeit für die Anreichenden ... «Ich mache es kurz», «Ich verzichte auf das Wort»: Das Parlament scheint den Berg ernsthaft verkleinern zu wollen. Bloss: Täglich werden in der laufenden Session neue Anliegen eingereicht. Und die Flut dürfte noch zunehmen – je näher die Wahlen rücken.

«Ich wollte nur sagen, ich sage jetzt nichts mehr» – Marco Fäh , Kantonsrat der Grünen, in der Debatte über Anpassungen beim Steuergesetz. Kurz zuvor hatte er gesagt: «Ich spreche schon wieder. Da müsst ihr jetzt einfach durch.»

, Kantonsrat der Grünen, in der Debatte über Anpassungen beim Steuergesetz. Kurz zuvor hatte er gesagt: «Ich spreche schon wieder. Da müsst ihr jetzt einfach durch.» «Es ist schon klar, Steuersenkungen lassen sich im Wahlkampf besser verkaufen als eine Lohnerhöhung für die Verwaltung» – Monika Simmler, SP-Kantonsrätin, in der Debatte über den Aufgaben- und Finanzplan.

SP-Kantonsrätin, in der Debatte über den Aufgaben- und Finanzplan. «In der Vergangenheit hat die Regierung ... entschuldigen Sie, die Rechnung jeweils besser abgeschlossen als budgetiert war» – Regierungsrat und Finanzchef Marc Mächler in der Debatte über den Aufgaben- und Finanzplan.

in der Debatte über den Aufgaben- und Finanzplan. «Ich wünsche mir, dass wir heute lieb zueinander sind und einander auch Komplimente machen» – Ratspräsident Jens Jäger, angehaucht vom Valentinstag.

Walter Gartmann, St.Galler SVP-Kantonsrat und Parteipräsident. Bild: Benjamin Manser

Der Anruf muss wichtig sein, Weitblick dabei scheint gefragt: Was SVP-Kantonsrat und Parteipräsident Walter Gartmann aus dem Ratssaal heraus wohl einfädelt? Die Lösung für ein geschäftliches Problem? Einen neuen politischen Coup? Oder eine Neubestockung für den Rebberg?

aus dem Ratssaal heraus wohl einfädelt? Die Lösung für ein geschäftliches Problem? Einen neuen politischen Coup? Oder eine Neubestockung für den Rebberg? Die SVP will die sprachlichen Hürden für Einbürgerungen anheben. Es wären dann die höchsten in der Deutschschweiz. Die Regierung will davon nichts wissen und die Mehrheit des Parlaments schliesst sich ihr an. – Nicht zur Debatte standen die Sprachanforderungen für Parlamentsmitglieder. Ihre Voten sind selbst mit Muttersprache Deutsch nicht immer leicht verständlich.

Staatswirtschaftliche Kommission : Sie hat sich mit der Bus Ostschweiz AG beschäftigt und wird darüber berichten.

: Sie hat sich mit der Bus Ostschweiz AG beschäftigt und wird darüber berichten. Mittelschulgesetz : Neben der Lex Klimastreik steht eine Flexibilisierung der Schulferien zur Debatte.

: Neben der Lex Klimastreik steht eine Flexibilisierung der Schulferien zur Debatte. Schlussabstimmungen: Zur Olma-Vorlage und zu sieben Spitalvorlagen; bei einigen wird das Volk das letzte Wort haben, die Abstimmungen dürften im Juni stattfinden.

So, das war's für heute. Ein Tag, der ganz von Finanzdebatten dominiert war. Die Gefahr der Überdosis ist gegeben, selbst für Politinteressierte. Doch wie sagte der Ratspräsident am frühen Morgen: «Ich wünsche mir, dass wir heute lieb zueinander sind.» Und so wünschen wir Ihnen einen schönen, rosigen Valentinsabend!

