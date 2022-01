Elternschaftsbeiträge: Caritas kritisiert St.Galler Gemeinden

Elternschaftsbeiträge Eltern in Finanznot haben Anspruch auf Hilfsgelder – aber nur wenige wissen davon: Caritas kritisiert St.Galler Gemeinden Elternschaftsbeiträge sollen verhindern, dass Familien mit tiefen Einkommen in die Verschuldung abrutschen. Doch viele St.Galler Gemeinden weisen junge Eltern kaum auf dieses Angebot hin. «Durch die zurückhaltende Information wollen sie ihre Budgets schonen», kritisiert die Caritas St.Gallen-Appenzell. Michael Genova Jetzt kommentieren 17.01.2022, 05.00 Uhr

Unbekannte Hilfsgelder: Familien in Finanznot können nach der Geburt eines Kindes Elternschaftsbeiträge beantragen. Bild: Getty

Ein zweites Kind sollte finanziell noch drin liegen, glauben die jungen Eltern. Der Vater verdient 3500 Franken pro Monat. Die Mutter arbeitet Teilzeit als Reinigungskraft. Doch als sie im fünften Monat schwanger ist, wird ihr aus heiterem Himmel gekündigt. Und plötzlich ist alles anders für die Familie, die bereits zuvor am Existenzminimum lebte.

Die Kosten für Windeln, Babynahrung, Pflegeprodukte und Kleider für das Neugeborene, die zusätzlichen 200 bis 300 Franken, werden zum unüberwindbaren Problem. Das Paar sucht Hilfe bei Lorenz Bertsch, der für die Caritas St.Gallen-Appenzell armutsbetroffene Menschen berät und in der Geschäftsleitung des Hilfswerks sitzt. Er schlägt den Eltern vor, in ihrer Wohnortgemeinde Elternschaftsbeiträge zu beantragen. Die beiden haben von dem Angebot noch nie gehört, obwohl es seit 1985 in einem kantonalen Gesetz verankert ist. Das sei kein Einzelfall, sagt Bertsch. «Praktisch niemand kennt diese Beiträge.»

Caritas-Leiter: «Gemeinden wollen ihre Budgets schonen»

Lorenz Bertsch, Leiter Schuldenberatung Caritas St.Gallen-Appenzell. Bild: PD

Elternschaftsbeiträge sind als Überbrückungshilfe für junge Eltern gedacht, «wenn der Lebensbedarf durch das Einkommen nicht gedeckt ist». Sie werden während maximal sechs Monaten nach der Geburt eines Kindes durch die Wohnortgemeinde ausbezahlt und müssen beantragt werden. Die Idee ist, dass Familien mit dem Geld die anfallenden Mehrkosten und mögliche Lohnausfälle vorübergehend kompensieren können.

Lorenz Bertsch kritisiert, dass viele St.Galler Gemeinden Eltern nicht aktiv auf die Elternschaftsbeiträge aufmerksam machen. Und dadurch ein kantonales Gesetz nur begrenzt Anwendung findet. Aus seiner Sicht ist das kein Zufall:

«Die Gemeinden wollen durch die zurückhaltende Information ihre Budgets schonen.»

Zudem scheuten sie den administrativen Aufwand, und es fehle generell an Wissen über dieses Instrument. Dies treffe vor allem auf kleinere Landgemeinden zu, während die Elternschaftsbeiträge in Städten etablierter seien.

Das Informationsdefizit der Gemeinden könne für armutsbetroffene Familien fatale Folgen haben, sagt Bertsch. «Schon 50 Franken pro Monat sind für diese Menschen sehr viel Geld.» Können sie ihre Krankenkasse oder Haushaltsversicherung nicht mehr bezahlen, führe der Weg in einigen Fällen direkt in die Verschuldung. «Das ist tragisch, denn eigentlich gäbe es ein massgeschneidertes Instrument, um dies zu verhindern.» Bertsch veröffentlichte kürzlich einen Meinungsbeitrag zum Thema im «Werdenberger & Obertoggenburger». Daraufhin kontaktierten ihn Vertreterinnen anderer Fachstellen und bestätigten, dass sie mit den gleichen Problemen kämpften.

St.Galler Gemeinden weisen Kritik zurück

Rolf Huber, Präsident der St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten und Oberrieter Gemeindepräsident. Bild: Benjamin Manser

Die Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) hingegen wehrt sich gegen die Kritik der Sozialberatungsstellen. Die Vermutung, dass die Gemeinden durch eine passive Information verhindern wollten, dass ihre Haushalte zu stark belastet würden, sei eine Unterstellung, sagt VSGP-Präsident Rolf Huber.

«Die Gemeinden nehmen die Aufgabe ernst und kommen ihren Pflichten nach.»

Es sei Aufgabe der kommunalen Sozialämter, die Familien zu beraten und zu unterstützen – unter anderem durch die Ausrichtung der Elternschaftsbeiträge. Selbstverständlich werde dabei geprüft, ob die gesetzlich vorgegebenen Anspruchsvoraussetzungen vorlägen, betont Huber. «Wenn ein Anspruch besteht, wird ausbezahlt.»

Huber verweist darauf, dass die Bedingungen für den Bezug von Elternschaftsbeiträgen in einem kantonalen Merkblatt «sehr transparent» dargestellt würden. Dieses Merkblatt werde vielerorts verlinkt und sei problemlos im Internet zugänglich. Darüber hinaus machten weitere kommunale und regionale Sozialdienste sowie Anlaufstellen für werdende Mütter auf die Elternschaftsbeiträge aufmerksam. «Dadurch kann die Zielgruppe gut erreicht werden», sagt Huber.

Rückläufige Begünstigungen

Adela Civic, Leiterin der Abteilung Familie und Sozialhilfe beim Kanton St.Gallen. Bild: PD

Für Adela Civic, Leiterin der Abteilung Familie und Sozialhilfe beim Kanton St.Gallen, ist es wichtig, dass in der Armutsprävention proaktiv agiert werde. Die Gemeinden seien dafür zuständig, in welcher Form sie auf die Beiträge aufmerksam machen. Im Sozialhilfegesetz sei festgelegt, dass die Gemeinden Sozialberatungen anbieten müssen.

Der Kanton erfasst, wie viele Elternschaftsbeiträge die Gemeinden pro Jahr ausbezahlen. Die Zahlen sind rückläufig. Im Jahr 2018 bewilligten die St.Galler Gemeinden 108 Dossiers mit 400 begünstigen Personen, im Jahr 2020 waren es noch 92 Dossiers mit 347 begünstigten Personen. Die kontinuierliche Abnahme könne damit zusammenhängen, dass es seit dem 1. Januar 2018 nicht mehr möglich ist, als Sozialhilfebezügerin Elternschaftsbeiträge zu beantragen, sagt Adela Civic. Zuvor war dies jeweils möglich.

St.Galler Regierung wollte Elternschaftsbeiträge streichen

Im Jahr 2016 standen die Elternschaftsbeiträge vor dem Aus. Mit der Revision des Sozialhilfegesetzes schlug die St.Galler Regierung die Streichung der Beiträge vor. Dagegen wehrten sich jedoch SP, Gewerkschaften und die CVP-GLP-Fraktion und forderten im Kantonsrat eine Korrektur. Der Rat einigte sich in der Folge auf den bis heute geltenden Kompromiss, der vorsieht, dass Beiträge nur an Familien ausbezahlt werden, die noch keine Gelder aus der Sozialhilfe beziehen.

Von den im Jahr 2020 bewilligten 92 Dossiers entfielen 46 auf den Wahlkreis St.Gallen. Danach folgen die Kreise Wil (19), Sarganserland (7), See-Gaster (7) und Toggenburg (6). Die restlichen Dossiers verteilen sich auf die Kreise Werdenberg, Rheintal und Rorschach. Eine Auswertung der bewilligten Dossiers nach Gemeinden legt der Kanton aus Datenschutzgründen nicht offen.

Heinz Indermaur, Leiter Soziale Dienste der Stadt St.Gallen. Bild: PD

Alleine in der Stadt St.Gallen wurden 2020 allerdings 43 Dossiers bewilligt, wie Heinz Indermaur, Leiter der Sozialen Dienste, auf Anfrage bestätigt. Im Jahr 2019 waren es noch 18 bewilligte Dossiers. Ein steiler Anstieg, der im Gegensatz zum kantonalen Trend steht. Allerdings stieg die Summe der ausbezahlten Beiträge nur leicht: von 74’000 Franken im Jahr 2019 auf 76’000 in Jahr 2020. Dies liege daran, dass die Elternschaftsbeiträge ergänzend zu vorhandenem Einkommen ausgerichtet würden, sagt Indermaur. «Wir gehen davon aus, dass junge Eltern aufgrund der Coronasituation in eine wirtschaftlich angespannte Situation gerieten und einen Teilanspruch geltend gemacht haben.»

Caritas fordert automatische Information durch Spitäler und Gemeinden

Sozialberater Lorenz Bertsch wünscht sich, dass die Elternschaftsbeiträge künftig in der Praxis besser verankert werden.

«Bedürftige Eltern haben ein Anrecht auf diese Beiträge.»

Es könne nicht sein, dass die Anwendung eines Gesetzes von der «Informationswillkür der Gemeinden» abhänge, sagt er und fordert die Einrichtung «automatischer Informationskanäle». So könnte die Geburtenabteilung der Spitäler allen Eltern ein Informationsblatt abgeben. Oder die kommunalen Einwohnerämter könnten Eltern aktiv informieren, wenn diese ihre Neugeborenen anmelden.

Die St.Galler Gemeinden hingegen sehen zurzeit keinen Handlungsbedarf. «Eine Informationsausweitung wird nicht als notwendig erachtet», teilt VSGP-Präsident Rolf Huber auf Anfrage mit. Wenn jemand finanziellen Unterstützungsbedarf habe, werde er seitens Gemeinden unterstützt. Zudem erfolge die Anmeldung einer Geburt bei den Einwohnerdiensten in der Regel durch das Spital und nicht durch die Eltern selbst.

