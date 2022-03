Unbekannte Hilfsgelder für Eltern: Kanton St.Gallen greift ein

Elternschaftsbeiträge Eltern in Finanznot haben Anspruch auf Hilfsgeld – nur wissen sie es oft nicht: Jetzt handelt der Kanton St. Gallen Im Kanton St. Gallen können junge Eltern finanzielle Unterstützung beantragen. Sozialwerke kritisieren, die Gemeinden würden nicht genügend darüber informieren. Nun geht der Kanton das Problem an. Adrian Vögele 1 Kommentar 22.03.2022, 12.00 Uhr

Junge Eltern können Unterstützungsbeiträge in Anspruch nehmen. Zuständig dafür sind die Gemeinden. Bild: Getty

Kinder kosten Geld, selbst wenn sie noch ganz klein sind: Um zu verhindern, dass Eltern mit tiefen Einkommen nach der Geburt eines Kindes finanzielle Probleme bekommen und Sozialhilfe benötigen, hat der Kanton St. Gallen schon vor Jahrzehnten die Elternschaftsbeiträge eingeführt: Die Eltern können diese bei der Gemeinde beantragen. Die Beiträge richten sich nach dem Bedarf der Familie und werden während sechs Monaten nach der Geburt bezahlt, in Härtefällen auch bis zu einem Jahr.

Thomas Warzinek, St. Galler Mitte-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Das Problem: Die Option ist zu wenig bekannt. Viele Gemeinden würden junge Eltern kaum auf dieses Angebot hinweisen, kritisierte die Caritas. Die Zahlen sind denn auch rückläufig. Im Jahr 2018 wurden 400 Personen unterstützt, im Jahr 2020 noch knapp 350. Das stört auch Mitte-Kantonsrat Thomas Warzinek: Er wollte von der Regierung wissen, ob hier eine wertvolle Unterstützung für Familien schlicht in Vergessenheit gerate. In seinem Vorstoss heisst es: «Es wäre verständlich, wenn es Gemeinden kein grosses Anliegen wäre, auf die Elternschaftsbeiträge hinzuweisen, da dies den Gemeinden Kosten und Aufwand verursacht.» Der Verband der Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten (VSGP) wehrte sich gegen diesen Vorwurf: Die Kommunen kämen ihrer Aufgabe nach – und es sei nicht notwendig, Eltern offensiver über das Hilfsangebot zu informieren.

Kanton startet Informationsoffensive

Die Regierung stellt in ihrer Antwort auf Warzineks Vorstoss klar: «Da die Gemeinden dazu verpflichtet sind, Sozialberatung für alle Einwohnerinnen und Einwohner zu leisten, ist es die Pflicht der Gemeinden, auf die Elternschaftsbeiträge (sowie weitere Leistungen) aufmerksam zu machen.» Tatsache sei: In Städten mit mehr als 10’000 Einwohnerinnen und Einwohnern würden häufiger Elternschaftsbeiträge bezogen als in kleineren Gemeinden. «Ein Grund dafür könnte sein, dass Betroffenen in grösseren Städten ein breites Angebot an niederschwelligen Beratungsstellen zur Verfügung steht, die auf das Instrument hinweisen.» Alle Gemeinden hätten aber Kanäle, um auf die Elternschaftsbeiträge hinzuweisen, zum Beispiel die eigene Internetseite. Gerade in kleineren Kommunen fehle es aber an Erfahrung mit diesem Hilfsangebot.

Laura Bucher (SP), Vorsteherin des St. Galler Departements des Innern. Bild: Benjamin Manser

Jetzt handelt der Kanton: Das Amt für Soziales wird im Frühjahr neue Unterlagen mit Praxisbeispielen bereitstellen, die den Gemeinden bei der Ausrichtung der Elternschaftsbeiträge helfen sollen. Dazu will der Kanton bis Sommer eine halbtägige Weiterbildung für die Gemeinden zum Thema anbieten.

Gesamte Familienpolitik wird überprüft

Die Gemeinden hätten ein eigenes Interesse daran, dass Eltern in Finanznot diese Hilfsgelder beantragen würden, schreibt die Regierung. Wenn Familien in die Armut abgleiten und von Sozialhilfe abhängig würden, werde es für die Gemeinde erst recht teuer.

Allerdings: Obwohl die Regierung die Elternschaftsbeiträge als nützliches Mittel zur Verhinderung von Armut betrachtet, will sie das Instrument grundsätzlich überprüfen. Die rechtlichen Vorgaben aus dem Jahr 1985 sind teilweise nicht mehr zeitgemäss. «Beispielsweise sind die Beiträge heute daran gebunden, dass sich eine Person vollumfänglich der Kinderbetreuung widmet», so die Regierung. Der Kanton arbeitet momentan an einem Grundlagenbericht zur Familienpolitik und durchleuchtet dabei auch die Massnahmen zur Bekämpfung von Armut auf ihre Wirksamkeit. Zur Debatte steht beispielsweise die Einführung von Familienergänzungsleistungen.

