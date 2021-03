ELTERNBERATUNG Stabwechsel beim Ostschweizer Verein für das Kind: «In letzter Zeit sind mehr Familien mit grossen Belastungen zu uns gekommen» Heutzutage sehen viele Eltern ob der Informationsüberflutung im Internet vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Diese und weitere Herausforderungen gilt es für den Ostschweizer Verein für das Kind zu meistern. Ein Gespräch mit der neuen Geschäftsführerin Manuela Gübeli und ihrer Vorgängerin Rosa Plattner. Siri Würzer 18.03.2021, 12.00 Uhr

Anfang Jahr hat Manuela Gübeli die Geschäftsführung des Ostschweizer Vereins für das Kind von der pensionierten Rosa Plattner übernommen. Bild: Ralph Ribi (12.3.2021)

Normalerweise strotzt es hier von Leben. Man hört Kinderlachen, ein Baby schreien, Gespräche im Treppenhaus. Normalerweise geben sich hier junge Familien die Klinke in die Hand. Vorerst jedoch ist im «Bäckerhaus» an der Rosenbergstrasse in St.Gallen Stille eingekehrt. Denn auch der Ostschweizer Verein für das Kind (OVK) musste seine Aktivitäten aufgrund von Corona herunterschrauben und viele davon in den digitalen Raum verlagern.

Neben einigen wenigen Mitarbeiterinnen, die für Beratungsgespräche vor Ort sind, ist Manuela Gübeli beinahe die Einzige, die dieser Tage in ihrem Büro in St.Gallen arbeitet. Anfang dieses Jahres hat die gelernte Pflegefachfrau und Betriebsökonomin die Geschäftsführung des OVK von der bisherigen Leiterin Rosa Plattner übernommen, die als Koryphäe in ihrem Fach gilt. Sie selbst hat beinahe 33 Jahre beim OVK – zuerst als Mütter- und Väterberaterin und ab 2006 bis zu ihrer Pensionierung Ende letzten Jahres als Geschäftsführerin – gearbeitet.

Nach der Umorientierung eine hohe Arbeitszufriedenheit

Mit Manuela Gübeli übernimmt eine erfahrene Persönlichkeit die Leitung des Vereins. Nach einem Master in den Wirtschaftswissenschaften agierte Gübeli langjährig als «Senior Project Manager» bei Raiffeisen Schweiz in St.Gallen. Mit der Zeit hätten ihre Werte aber nicht mehr mit ihrer Berufsrealität zusammengepasst, wie Gübeli sagt. Eine neue Sinnfrage kam auf.

Die Elternberatung kannte Manuela Gübeli, die in Speicher wohnt, bereits aus ihrer eigenen Erfahrung als Mutter. Nach einer einjährigen Auszeit hat Gübeli auf Anfang Jahr schliesslich ihre neue Stelle als Geschäftsführerin des OVK angetreten.

Manuela Gübeli, Geschäftsführerin des Ostschweizer Vereins für das Kind

Sie sei sehr zufrieden in ihrem neuen Beruf, sagt Manuela Gübeli:

«Man kann hier sehen, für was man arbeitet. Der eigene Impact ist direkt spürbar.»

Zukünftige Projekte seien auf jeden Fall einige geplant, sagt Gübeli. Diese befänden sich jedoch grösstenteils noch in den Startlöchern, weshalb sie noch keine weiteren Angaben machen möchte. Als Pilotprojekt starte beispielsweise demnächst die Entwicklung eines Onlinekurses für Eltern. In diesem würden die Nutzung von sozialen Medien und deren Einfluss auf Kinder im Vorschulalter in den Fokus gerückt, sagt Gübeli.

Eine Anlaufstelle für Viele

«Die Familie ist ein Thema, bei dem alle denken, dass sie keine Hilfe brauchten», sagt Gübeli. Doch besonders heute im Zeitalter der Informationsflut hätten es Familien diesbezüglich besonders schwer. «Der OVK ist gut vernetzt und arbeitet mit anderen Stellen wie Spielgruppen, sozialen Diensten, den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diensten und Kinderärztinnen zusammen», sagt Rosa Plattner. So könnten sie Eltern, die beim OVK Hilfe suchen, immer an die richtige Stelle verweisen.

Der OVK unterstützt neue Eltern häufig bei der Beschaffung von geeigneten Informationen rund ums Kind. Bild: Siri Würzer (8.3.2021)

«Wenn Mütter und Väter eine Sorge haben, sollen sie wissen, dass sie sich an uns wenden können», sagt Gübeli. Diese Botschaft möchte sie mittels Öffentlichkeitsarbeit, wie etwa einer grösseren Präsenz in den sozialen Netzwerken, noch weitreichender verbreiten. Das Angebot soll deshalb möglichst niederschwellig gehalten werden. Was dies betrifft, hat es laut Plattner in der vergangenen Jahren bereits eine Veränderung gegeben. «In der letzten Zeit sind mehr Familien mit grossen Belastungen zu uns gekommen», sagt sie.

Durch Corona an Beratungsmethoden breiter geworden

Zu Beginn sah es für die Mitarbeitenden des OVK so aus, als würde ihnen das Virus einen Strich durch die Rechnung machen. Sie wurden in ihrer täglichen Arbeit, die bis anhin auf persönlichem und direktem Kontakt basierte, von Corona stark beeinträchtigt. Rosa Plattner sagt:

Rosa Plattner, ehemalige Geschäftsführerin des OVK

«Wir mussten von einem Tag auf den anderen alles umstellen. Deshalb haben wir in Sachen EDV stark ausgebaut.»

Es habe dann trotzdem recht schnell reagiert werden können und mit den Beratungen wurde auf ein neues Medium gewechselt. «Viele Eltern waren um das aufrechterhaltene Angebot froh, da einige Fachstellen zu dieser Zeit komplett geschlossen hatten.»

Manuela Gübeli und Rosa Plattner können in der Coronasituation durchaus auch positive Effekte erkennen. So seien etwa seit nunmehr einem Jahr die Väter oftmals stärker involviert als zuvor. Anstatt Hausbesuche zu machen, gingen die Mitarbeiterinnen jetzt mit den Familien auf einen Spaziergang. Die Stunden für Telefonberatungen seien ausgeweitet worden. «Durch Corona sind wir sicher an Beratungsmethoden breiter geworden», sagt Gübeli.

Geeignete Informationen zu finden, wird immer schwieriger

Als Herausforderung in den nächsten Jahren nennen Gübeli und Plattner abermals den Informationsdschungel, der durch die breite Palette an Informationen im Internet herrscht. Irgendetwas würde man online schon finden, die Frage sei nur, von welcher Qualität, sagt Plattner. Es sei weitaus schwieriger geworden, zuverlässige Informationen von geeigneter Qualität zu finden. Genau dort wollen sie ansetzen und dafür sorgen, dass der OVK weiterhin als die kompetente Fachstelle, die sie ist, wahrgenommen wird. Die wachsende Mobilität der Menschen wird ein weiteres Hindernis in diesem Beziehungsaufbau darstellen, sagt Gübeli.

Verbesserungspotenzial orten sie in der Arbeitsteilung von arbeitstätigen Paaren mit Kindern. «Das ist noch nicht austariert. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll nicht nur auf dem Papier stehen», meint Plattner. Der OVK geht hier mit gutem Beispiel voran: «Bei uns arbeiten alle Mitarbeiterinnen in Teilzeit. Ich kenne keine andere Firma, bei der das so ist», sagt Gübeli. Genauso wie für die Mitarbeitenden geeignete Rahmenbedingungen geschaffen würden, strebe sie auch in anderen Bereichen eine stetige Weiterentwicklung an, sagt Gübeli. «Stillstand ist nie gut.»