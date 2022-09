Ostschweizer Eisbahnen reagieren auf die drohende Energiekrise

Eiszeit auf Sparflamme Synthetisches Eis, Lichterlöschen oder laufende Abklärungen: Wie Ostschweizer Eisbahnen auf die drohende Energiekrise reagieren Eisflächen gelten als Stromfresser. Das macht es vor allem Betreibern von Freiluft-Eisfeldern schwer, diese in Hinblick auf die kommende Energiemangellage weiterzubetreiben. Viele weichen auf Kunststoffplatten aus, andere halten am Eis fest. Eine Übersicht. Valentina Thurnherr 28.09.2022, 05.00 Uhr

Der Hallenbetrieb im Eissportzentrum Lerchenfeld läuft zurzeit normal. Bild: Benjamin Manser

Das Wort «Energiemangellage» liegt seit einiger Zeit drohend in der Luft. Davon betroffen sind viele Bereiche, so auch Sport und Freizeit. Künstliche Eisflächen sind Stromfresser. Trotzdem spriessen sie regelmässig Ende Oktober, Anfang November vielerorts wie aus dem Boden. Während einige Betreiber von Freiluft-Eisfeldern schon angekündigt haben, auf umweltfreundliche und energiesparende Alternativen wie Kunststoffplatten auszuweichen, müssen Eishallen teils vermutlich ganz auf ihr Aussenangebot verzichten.

Eissportzentrum Lerchenfeld, St.Gallen

Im Eissportzentrum Lerchenfeld ist die Halle zurzeit geeist. Ob auch das Aussenfeld wie gewohnt in Betrieb genommen wird, wird zurzeit durch die Verantwortlichen zusammen mit der Stadt St.Gallen abgeklärt.

Eishalle Widnau

«Die Energiekrise ist bei uns ein Dauerthema», sagt Marco Näf, Betriebsleiter der Eishalle Widnau. In Widnau wurde bereits Mitte August die Saison eröffnet. Der Ausblick auf die Energiekrise veranlasst aber noch nicht zur Panik. «Durch Corona haben wir gelernt, möglichst flexibel zu bleiben», sagt Näf. Stand jetzt bleibt also alles beim Alten. «Schon den Vereinen zuliebe wollen wir das Eis wenn möglich halten, denn bei ihnen geht es um Existenzen.»

Eisbahn zum Stosswirt, Altstätten

Die Freiluft-Kunsteisbahn Stosswirt in Altstätten kann auch dieses Jahr wieder auf dem Stossplatz besucht werden. Aber auch hier wurde in letzter Minute umdisponiert. «Wir sind von Echteis auf eine synthetische Variante ohne Strom umgestiegen», sagt Jürg Rissi, Betreiber der Eisbahn. Die Gleitfähigkeit sei zwar nicht dieselbe, aber dafür könnten sie ihre Eisstockbahn und Schlittschuhlaufen wie gewohnt anbieten. «Und für unsere Käsespezialitäten im Chalet brauchen wir ja zum Glück nur Kerzen.»

Die Eisbahn auf dem Stossplatz in Altstätten muss dieses Jahr ohne Eis auskommen. Bild: Max Tinner

Eissportzentrum Wildhaus

In Wildhaus sind zurzeit Halle und Aussenfeld geeist. Einen Plan für die kommende Energiemangellage gibt es aber schon. «Kommt es hart auf hart, werden wir eines der Eisfelder abschalten müssen», sagt Verwaltungsratspräsident Fritz Grob. Je nachdem, wie schlimm die Lage werde, könne es zudem durchaus sein, dass die Anlage komplett abgeschaltet werde. «Das würde aber ein weiteres Problem zur Folge haben», sagt Grob. «Denn mit der Abwärme der Eishallen heizen wir das Schulhaus.» Zurzeit seien sie noch in Gesprächen mit der Gemeinde und den Kraftwerken. «Wie genau wir schliesslich vorgehen werden, wissen wir vermutlich erst im November oder Dezember.»

Eisarena Rorschach

Die Durchführung der Eisarena in Rorschach steht zurzeit auf der Kippe. Bild: Michel Canonica

Im Juni kündigten die Verantwortlichen der Eisarena Rorschach an, dass diese wie immer stattfinden wird. Die Vorbereitungen waren vorletzte Woche noch in vollem Gange, ehe die St.Galler Regierung erste Stromsparmassnahmen ankündigte. «Mittlerweile sieht es so aus, dass wir die Bewilligung durch die Stadt Rorschach nicht bekommen», sagt Markus Wanner, Präsident Netzwerk Rorschach. «Ich habe diese Woche eine Diskussionsrunde mit unserem Vorstand eröffnet, um andere Möglichkeiten zu prüfen.» Kunststoffplatten kämen für sie nicht in Frage. «Diese hatten wir in den ersten beiden Jahren der Eisarena, sie sind kein Vergleich zu echtem Eis.»

Chappele-On-Ice, St.Gallenkappel

Die Freiluft-Eisbahn in St.Gallenkappel ist zurzeit immer noch mit Echteis in Planung. «Wir mussten für dieses Jahr jedoch neu ein Baugesuch einreichen, um Chappele-On-Ice durchführen zu können», sagt Patrick Gübeli, Präsident des Organisationskomitees. Mögliche Auflagen von Bund oder Kanton lassen die Verantwortlichen auf sich zukommen.

Sportzentrum Herisau

In Herisau werden zurzeit die allgemeinen Stromsparmassnahmen geplant. «Kurzfristige Massnahmen, die wir selber beeinflussen können, sind teilweise schon in Umsetzung», sagt Kathrin Weber, Abteilungsleiterin Sport. «So werden wir reduziert heizen, komplett auf Wärmepumpen umschalten – die Gasheizung läuft aktuell nicht –, das Licht in den Hallen dimmen oder nur partiell einschalten.» Über einen möglichen kontingentierten, reduzierten Betrieb sei noch nicht definitiv entschieden worden.

Bei einer nächsten Stufe könnten Einschränkungen bezüglich der Nutzung des Sportzentrums konkreter werden. «Dies würde in unserem Betrieb aber zuerst Saunanutzungseinschränkungen oder Saunaschliessungen betreffen und noch nicht die Eishalle», sagt Weber. Sie seien zudem seit vielen Jahren daran, ein konsequentes und begleitetes Energiemonitoring umzusetzen. «Durch den Einbau der Wärmepumpe, die neuen, effizienten Verdichter, den neuen Monoblock (Lüftung) und seit diesem Sommer die kleineren zwei Gaskessel haben wir gegenüber 2019 gut 40 Prozent Wärmeaufwand eingespart.» Dies könne sich aber aufgrund der aktuell steigenden Preise rasch ändern.

Bild: PD

Natureisbahn Gais

Wer diesen Winter nicht auf Echteis verzichten will, kann sich auf die Natureisbahn in Gais freuen. «Wir brauchen für den Erhalt unserer Eisbahn lediglich Wasser und tiefe Temperaturen», sagt der Präsident der Eisbahn Gais. Die einzige Einsparung, mit der sie rechnen müssten, sei bei der Beleuchtung, die sie jeweils ab 17 Uhr einschalten. «Wir sind deswegen mit der Gemeinde im Gespräch, stattdessen auf Energiesparlampen zu setzen.»

Natureisbahn Glandenstein, Weissbad

Eine weitere Natureisbahn im Appenzellerland liegt in Weissbad und wird ihren Betrieb, Stand jetzt, wie gewohnt aufnehmen können. Auch hier läge die einzige Sparmassnahme bei der Beleuchtung. «Licht brauchen wir nachts natürlich, um die Eisbahn mit Wasser zu bespritzen», sagt Hans Dörig, der zusammen mit seiner Frau die Natureisbahn Glandenstein betreibt. Ob sie dort etwaige Sparmassnahmen ergreifen müssen, lässt Dörig erstmal auf sich zukommen. «Wir werden uns einfach an die Vorschriften der Gemeinde halten.»

EZO Eissportzentrum Oberthurgau, Romanshorn

Das Eissportzentrum Oberthurgau Romanshorn ist im Besitz der Stadt Romanshorn, wird aber als einzige Eishalle in der Ostschweiz von einer privaten Betriebs-AG geführt. «Damit wir den Privatbetrieb in dieser Qualität aufrechterhalten können, sind wir tagtäglich gezwungen, betriebswirtschaftlich das Höchstmass zu erreichen. Wir sind entsprechend in allen Bereichen an der maximalen Effizienz angelangt», sagt Inhaber und CEO Gregor Müller. Der kostenintensive Energiebereich habe dadurch leider überhaupt keine Einsparungsmöglichkeiten mehr. «Einzige Pendenz ist die Installation der Fotovoltaikanlage auf dem Dach, welche zurzeit geprüft wird.» Durch ihre Leistungsvereinbarung mit der Stadt Romanshorn seien sie zudem dazu verpflichtet, den Betrieb aufrechtzuerhalten. «Eine Schliessung oder Teilschliessung wäre bei uns also nur möglich, wenn dies von öffentlicher Hand, also Bund, Kanton oder der Stadt verlangt wird.»

Bodensee-Arena Kreuzlingen

Die Eisbahn der Bodensee-Arena wird voraussichtlich über die ganze Saison hinweg betrieben. «Je nach Vorgaben des Bundes, des Kantons oder der Stadt Kreuzlingen kann sich das aber natürlich ändern», sagt Nico Seiler, Geschäftsleiter der Bodensee-Arena. «Den Hallenbetrieb haben wir ganz normal aufgenommen, mit dem Aussenfeld sind wir jedoch etwas später in die Saison gestartet.» Ob der Aussenbereich auch früher geschlossen wird, sei noch offen. Die vom Bund vorgeschlagenen Sparmassnahmen seien zudem bereits umgesetzt worden. «Was zurzeit ebenfalls in Planung ist, ist die Umstellung auf nachhaltige Energieversorgungen», sagt Seiler.

Auch in Kreuzlingen wurde der Hallenbetrieb wie gewohnt aufgenommen. Bild: Reto Martin

Amriswil on Ice

Die Freilufteisbahn in Amriswil wird erst wieder in der Saison 2023/24 stattfinden. «Wir haben ohnehin einen zweijährigen Turnus», sagt Daniel Bill, Vorstandsmitglied des Vereins Amriswil on Ice. «Wir heizen ohnehin bereits mit Biogas sowie Solarstrom und suchen zurzeit auch nach weiteren Optimierungsmöglichkeiten.»