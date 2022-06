Wie die Ostschweiz zum Zug kam: Ein historischer Rückblick

Eisenbahnjubiläum Ein Rennen Zug um Zug: Pioniere eroberten vor 175 Jahren die Ostschweiz mit der Eisenbahn Eisenbahnbrücke bei Schwarzenbach mit Wil im Hintergrund

Archivbild: Johann Baptist Isenring 1855 Vor 175 Jahren begann in der Schweiz das Zeitalter der Eisenbahn. Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt, wie die Ostschweiz nur knapp gegen die Gotthardstrecke verloren hat und wie künftig Züge automatisch fahren sollen. Raphael Rohner 10.06.2022, 20.11 Uhr

Es ist kaum mehr vorstellbar, dass ein einfahrender Zug etwas Besonderes für die Menschen ist und sie scharenweise in den Bahnhof lockt. Wie die Menschen die Lokomotive bestaunen und ehrfürchtig die Hüte ziehen vor dieser Erfindung. Wie ganze Landstriche verändert, Häuser abgerissen und Stadtteile verändert wurden für den Fortschritt der Allgemeinheit.

Unvorstellbar, dass sich Jahrhunderte alte Städte wie Sankt Gallen wegen eines Bahnhofs verwandelten und sich ein Ortskern auf einmal nicht mehr in der Stadt selber, sondern vor ihren Toren befinden soll. Doch genau so ging es den Menschen in der Ostschweiz vor 175 Jahren, als in Zürich die erste Eisenbahn der Schweiz ihren Betrieb aufgenommen und die Schweiz mit dem Eisenbahn-Virus infiziert hat.

Die Pionierzeit: Als man sich Rennen um den Eisenbahnbau lieferte

Schnell wird den damaligen Politikern klar, dass die Ostschweiz den Anschluss an diese neue Technologie nicht verpassen darf. Man erkennt die wichtigen Handelsrouten von den angrenzenden Ländern als Chance, eine wesentliche Rolle in der Verkehrspolitik des Kontinents zu spielen.

Schnell wird die Ostschweiz mit einer Vielzahl von Plänen für den Bau neuer Eisenbahnstrecken eingedeckt. Überall werden Pläne entwickelt, wie man am schnellsten Bahnlinien bauen könnte und wie man diese finanzieren kann. Eine der ersten Bahngesellschaften, die St.Gallisch-Appenzellische Eisenbahngesellschaft, bekommt Gelder vom Kanton St.Gallen und von privaten Aktionären.

Das Ziel der Gesellschaft ist, eine Eisenbahnlinie von Winterthur nach Wil über St.Gallen zum Bodenseehafen in Rorschach zu bauen und den Hafen für den Güterumschlag mit der neuen Verkehrsmöglichkeit zu nutzen. Die Planung und der Bau stellen sich als grosse Herausforderung heraus, zumal viele Brücken gebaut werden müssen.

So sah die allererste Lokomotive der Ostschweiz aus: eine Ec 2/5. Ein Zügli tuckert über die Glattbrücke bei Flawil um 1856. Archivbild: Staatsarchiv Der Bahnhof St.Gallen bei seiner feierlichen Eröffnung 1856. Archivbild: Tagblatt Archivbild: Staatsarchiv Archivbild: Tagblatt

Gleichzeitig wetteiferte der Eisenbahn-Pionier Alfred Escher um den ersten Eisenbahnanschluss an den Bodensee. Escher baute eine Strecke von Winterthur über Frauenfeld an den Romanshorner Hafen und tat alles, um den Bau der St.Galler Linie zu verzögern. Eschers «Nordostbahn»-Linie hatte weniger Hindernisse der damaligen Zeit zu überwinden.

Der Flawiler Eisenbahn-Historiker Anton Heer sammelt seit mehreren Jahrzehnten Dokumenten der damaligen Zeit: «Die Topografie stellte die Ingenieure vor echte Herausforderungen. Für die steile Bergstrecke zwischen Rorschach und der Stadt St.Gallen gab es gar einmal eine Idee für etwas Vergleichbares wie eine Standseilbahn, da man damals die Steigung mit den Lokomotiven nicht zu schaffen glaubte.»

St.Gallen hätte dann zwei Bahnhöfe bekommen und die Wagen wären mit Pferden durch die Stadt gezogen worden. Schliesslich wird das Problem durch schwerere Lokomotiven gelöst und einem dezentralen St.Galler Bahnhof vor den Toren der Stadt.

Eine Postkarte von der anfänglichen Stahlbrücke über die Sitter. Bild: Archiv Tagblatt

Während in St.Gallen das Sitterviadukt gebaut wird – eine Meisterleistung der damaligen und heutigen Zeit –, erreichte Escher mit seiner Eisenbahnlinie im gleichen Jahr den Bodenseehafen und konnte den Betrieb aufnehmen. Das verlorene Wettrennen zeigt sich schliesslich, da nun viele Güter über den Hafen von Romanshorn umgeschlagen werden, statt über Rorschach.

Ebenso investiert Eschers «Nordostbahn» in einen eigenen Schiffsbetrieb am Bodensee und baut den Hafen aus. Nichtsdestotrotz wurde auch die Bahnlinie über St.Gallen fertiggestellt und eingeweiht. Als am 24. März 1856 die erste Dampflokomotive in den neuen Bahnhof der Stadt St.Gallen fährt, schildert Gottfried Keller den freudigen Moment: «Dies ist der Tag, den Gott, die Ingenieure und unser Volk gemacht haben.»

Eine fertiggestellte Dampflokomotive, wie sie zu Beginn der Eisenbahnzeit in der Ostschweiz fuhr. (Nachbau 1947) Bild: SBB Historic Lokomotive C 3/3 6 «Flawyl» etwa 1880. Bild: Ortsmuseum Flawil Dampflokomotive der Gaiserbahn um 1890 Bild: Stadtarchiv Der Fahrplan und die Preise von 1856. Archivbild Bild: SBB Historic Bild: Ortsmuseum Flawil Bild: Stadtarchiv Archivbild

Eine Fahrt von St.Gallen nach Winterthur kostet 15 Stunden Arbeit

Die ersten Fahrpläne der neuen Eisenbahnlinien zeigen auch die Fahrpreise der jeweiligen Klasse – damals ist die 3. Klasse bei der Eisenbahn noch üblich. Anton Heer hat daraus errechnet, dass ein Arbeiter, der pro Stunde 20 Rappen verdient, für eine einfache Fahrt mit dem neuen Zug ganze 15 Stunden arbeiten musste, um sich die Fahrt zu leisten. Im Vergleich zu heute beträgt der Billettpreis 20 Franken, was etwa einer Stunde Arbeit entspricht. Heer erklärt:

«Reisen mit der Eisenbahn war vor allem für die gut situierte Bevölkerungsschicht eine Alternative zur Kutsche. Für die unteren Bevölkerungsschichten blieb der Fussmarsch noch lange die wirtschaftlichste Art der Fortbewegung.»

Wettrennen um eine Eisenbahnlinie über die Alpen

Die Ingenieure werden von der Politik schliesslich gefordert, einen Weg zu suchen, die Alpen zu überqueren. Verschiedene Projekte werden entwickelt, unter anderem wird an einer Eisenbahnlinie über den Lukmanierpass getüftelt und eine Linie über den Splügenpass.

Beide Projekte wären für die Ostschweiz ein riesiger Gewinn. Die Eisenbahngesellschaften der Ostschweiz fusionieren 1857 zur «Vereinigten Schweizerbahn» und streben danach, den Ausbau über die Alpen voranzutreiben. Mit finanzieller Unterstützung aus Paris wird die VSB zu einer richtigen Eisenbahngesellschaft mit über hundert Angestellten im Fahrdienst, 44 Personen in der Verwaltung und 149 Angestellten in den Stationen und Bahnhöfen. Das Streckennetz wird auf 268 Kilometer ausgebaut und man will um alles in der Welt das Wettrennen über die Alpen gewinnen.

Der süsse kleine Bahnhof Wil im Jahr 1856. Ein Stich von Johann Baptist Eisenring. Bild: Private Sammlung

Die nächsten Jahrzehnte wird in der Schweiz viel gestritten über den Standort einer möglichen Eisenbahn über die Alpen. Die Bahngesellschaften bauen ihre Netze aus und die Politik setzt englische Experten ein, die eine Machbarkeit prüfen sollen. 1853 sagen die Italiener einer Finanzierung für eine Linie über den Lukmanier zu und der Gotthard scheint vom Tisch.

Dann werden jedoch weitere Studien gemacht. 1863 wird die grosse Gotthardvereinigung gegründet, die sich dem Bau einer Linie über den Pass verschreibt. Auch die Kantone Thurgau und Zürich stellen sich auf die Seite dieses Projektes, was die anderen Ostschweizer Kantone betrübt. Zudem kann die Gotthardvereinigung Investoren aus den deutschen Ländern und Italien für sich gewinnen. Mit dem Bundesbeschluss vom 1878 ist die Ostschweiz nicht mehr am Bau einer Alpentransversale beteiligt – da der Gotthard gebaut wird, anstatt der Lukmanierlinie.

Belastungsprobe mit vier Dampflokomotiven auf dem Sitterviadukt 1925. Bild: SBB Historic

Verkehrsausbau und Gründung der SBB

Doch die Ostschweizer Eisenbahnen lassen sich nicht unterkriegen. Sie entscheiden sich, das Eisenbahnnetz auszubauen, und erstellen für den Verkehr essenzielle Bauwerke: Der Seedamm in Rapperswil verbindet ab 1878 die Rosenstadt mit dem anderen Ufer und 1910 erreichte die «Bodensee-Toggenburg-Bahn» die Stadt am Zürichsee. Damit hatte sich die Ostschweiz gut positioniert und erlebt durch die blühende Textilindustrie eine Blüte.

Während des Beginns des Jahrhunderts fahren noch überall in der Schweiz private Eisenbahnunternehmen. Teils sind die Unternehmen schwer verschuldet und werden bereits vom Staat geführt. Dies führte nach einem Volksentscheid zu einem Rückkauf der grösseren Privatbahnen durch den Bund. Dazu zählten auch die ostschweizerischen Bahnen. Die Gründung der Schweizerischen Bundesbahnen SBB erfolgt im Jahr 1902.

Ausserhalb der Stadt St.Gallen entstand mit dem Bahnhof ein neues Stadtzentrum. Luftaufnahme 1926: Walter Mittelholzer

Der neue und der alte Bahnhof in St.Gallen im Jahr 1911. Archivbild

So sah die prunkvolle Schalterhalle im St.Galler Bahnhof einst aus. Archivbild: SBB Historic

Die florierende Hauptstadt St.Gallen bekommt eine eigene Zuglinie nach Paris. Dafür wird der alte Bahnhof abgerissen und ein Neubau gebaut. Daran lässt sich erkennen, in welchen Dimensionen die Menschen damals dachten: der prunkvolle Neubau der Schalterhalle, die Hauptpost mit dem bekannten Turm und dem grossen Güterbahnhofareal.

Die Eisenbahn am Draht

Die Überlegenheit über jedes andere Transportmittel hatte der Eisenbahn im 19. Jahrhundert ein eigentliches Monopol gesichert. Der allgemeine technische Fortschritt der Energiegewinnung hält immer mehr Einzug in die Eisenbahn: die Elektrizität.

Der «Rote Pfeil» 1935 in Frauenfeld. Bild: SBB Historic

Sieben Ae 4/7 vor dem Lokomotivdepot Rorschach. Bildarchiv: W.Elmer

Eine Ae 4/7 zieht einen Güterzug in Romanshorn nach einem Unwetter. Bild: SBB Historic

Wasserkraftwerke werden gebaut und Strom für die Eisenbahn gewonnen. Die Züge in der Ostschweiz werden bereits 1926 auf den Hauptlinien von Zürich nach Romanshorn und nach St.Gallen–Rorschach von elektrischen Lokomotiven gezogen.

Gleichzeitig werden Hauptlinien auf Doppelspuren erweitert, um den immer grösseren Passagierzahlen und Gütertransporten gerecht zu werden. Auch die Bodensee-Toggenburg-Bahn erhält 1931 den Fahrdraht. Die übrigen normalspurigen Bahnlinien der Ostschweiz mussten sich noch etwas gedulden. Als letzte Linie wird schliesslich die Mittelthurgaubahn 1966 elektrifiziert.

Eine Fahrzeugparade im Jahr 1985 zeigt die Verkehrsmittel der Ostschweiz. Archivbild: Tagblatt

Ein Stück Eisenbahn-Nostalige: die Walzenhausen-Bahn. Bild: Raphael Rohner

Heutzutage wäre die Eisenbahn nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Die Eisenbahnen fahren seit 175 Jahren durch die Schweiz und gehören zum festen Bestandteil unserer Kultur. Während mancherorts noch gemächlich kleine Zahnradbahnen den Hügel hinauf tuckern, entwickelt man andernorts schon automatisch fahrende Züge, die nicht einmal mehr einen Lokführer benötigen.

Zwar werden immer wieder Gebäude aus der goldigen Zeit der Eisenbahn abgerissen oder modernisiert, doch blieben Spuren der Pionierzeit bis heute erhalten. Die Eisenbahn ist und bliebt ein Teil unserer Zeit.

