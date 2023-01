Erster Nationalrat mit Balkanwurzeln: Schafft es Arber Bullakaj?

Einwanderung Er wäre der erste Nationalrat mit kosovarischen Wurzeln: der Wiler Arber Bullakaj kämpft für mehr Vielfalt in der Politik und gegen Einbürgerungshürden Schafft er den Sprung in den Nationalrat, ist der Wiler Arber Bullakaj einer der wenigen Bundesparlamentarier mit Migrationshintergrund. Weshalb er dies ändern will und wie die Einbürgerungsinitiative helfen kann. Regula Weik Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Arber Bullakaj ist bereit zum Sprung auf die nationale Politebene. Bild: Ralph Ribi (Wil, Mai 2022)

Menschen mit einer Migrationsgeschichte sind im Nationalrat untervertreten. Nicht ein bisschen, sondern stark. Zwei Hände reichen, um sie aufzuzählen. Woran liegt das? Und was muss geschehen, damit eine bessere Vertretung gelingen kann? Fragen, die den Wiler Arber Bullakaj seit Jahren umtreiben. Bis heute.

«Unsere Demokratie kränkelt», sagt er beim Kaffee am Bahnhof Wil. Er wählt die Worte mit Bedacht. Kein verärgerter, kein anschuldigender Unterton. Bullakaj argumentiert sachlich, ruhig. Und er packt die Probleme an. Am liebsten an der Wurzel.

Betroffenheit führt zu einem anderen Verständnis

«Das Bundesparlament ist massiv in Schieflage», fährt der SP-Politiker fort. Die viel beschworene Vielfältigkeit der Schweiz reiche nur bis vor die Türe zum Nationalratssaal. Drinnen im Saal könne von Vielfalt keine Rede mehr sein. Politikerinnen und Politiker mit Migrationshintergrund seien selten. «Das ist störend.»

Ein klein wenig könnte sich dies schon bald ändern. Dank Bullakaj. Er hat es allerdings nicht selber in der Hand. Aber die Wiler Parteikollegin Barbara Gysi. Schafft sie es, für die SP den zweiten St.Galler Ständeratssitz zu verteidigen, rückt Bullakaj in den Nationalrat nach. Zweimal schon kandidierte der 36-Jährige mit kosovarischen Wurzeln für die grosse Kammer in Bern, zweimal scheiterte er. Doch bei den letzten Wahlen 2019 war ein Sitz zum Greifen nah, Bullakaj erreichte den ersten Ersatzplatz. «Wenn es im Frühling nicht klappt, dann im Herbst», ist er überzeugt. Will er eine seiner beiden Parteikolleginnen aus dem Nationalrat putschen? Er winkt ab: «Nein, nein. Die SP wird zulegen. Wir streben einen dritten Sitz an.»

Der zweifache Familienvater wäre der erste Nationalrat mit Balkanwurzeln. «Die Sicht der Menschen, die Migrationserfahrung haben, fehlt heute im Parlament fast gänzlich.» Reicht es nicht, wenn sich für das Thema sensibilisierte Parlamentarierinnen und Parlamentarier für die Migrationsbevölkerung stark machen? Bullakaj mag das eine nicht gegen das andere ausspielen. Doch er ist überzeugt: «Die eigene Betroffenheit führt zu einem anderen politischen Verständnis.» Es sei nicht nur die eigene Geschichte. Er tausche sich rege mit Menschen unterschiedlicher Herkunft aus, er werde von Migrantinnen und Migranten aus der ganzen Schweiz um Rat und Unterstützung angefragt. Er politisiere auf der Basis dieser breiten Erfahrungen – «und nicht auf der Basis von Annahmen».

«Ich musste mich immer beweisen»

Für Bullakaj wäre mit dem Einzug in den Nationalrat ein wichtiger Schritt erreicht. Doch noch längst nicht das Ziel. Sein Leitsatz: «Du kannst der Erste sein, aber du solltest nicht der Einzige sein.» Er möchte weitere Personen mit Migrationshintergrund für den Einstieg in die Politik motivieren, nachziehen, begleiten. Auf den Wahllisten freilich sind sie spärlich vertreten. Würden «Migrantenlisten» helfen? Bullakaj hält nichts davon: «Kandidierende mit einer Migrationsgeschichte gehören auf die Hauptlisten der Parteien. Alles andere sind reine Alibiübungen.» Und was hält er von der Newcomer-Liste der SP? Sie leiste Aufbauarbeit und ermögliche den Kandidierenden, Erfahrungen zu sammeln – «aber man darf ihnen keinen Erfolg versprechen».

Bullakaj, ehemaliger Wiler Stadtparlamentarier, gehört heute dem Parteirat der SP Schweiz an und ist Geschäftsleitungsmitglied und Initiant der SP-Migrantinnen und -Migranten Kanton St.Gallen. Wie hart musste er sich die politische Karriere erarbeiten? Es seien ihm nie Steine in den Weg gelegt worden. Er habe vom Bewusstsein der Partei für die Probleme profitiert. Unabhängig davon, sei ihm früh bewusst gewesen, als Migrant mehr leisten zu müssen, um Erfolg zu haben – im Beruf wie in der Politik. «Ich musste mich immer beweisen. Das wird zur DNA.»

Arber Bullakaj am Nominationsparteitag der St.Galler SP von Mitte Januar. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 13. Januar 2023)

Die «schwarzen Schafe» politisierten ihn

Bullakajs Vater arbeitete viele Jahre in der Schweiz als Saisonnier. 1994 konnte er seine Familie nachziehen. Bullakaj war damals acht Jahre alt. In der Schule bekam er erstmals zu spüren, dass ihm nicht automatisch dieselben Türen offen stehen wie seinen Freunden mit dem roten Pass. Er strengte sich noch mehr an, schaffte den Sprung in die Sekundarschule, später die Wirtschaftsmittelschule.

Das Gefühl, nicht bei allen willkommen zu sein, blieb aber bestehen. Als die SVP ihre Kampagne zur Ausschaffungs-Initiative lancierte und überall die Plakate mit den schwarzen Schafen hingen, da wurde ihm klar: Er wollte etwas ändern, sich politisch engagieren. Mit 19 liess er sich einbürgern. Seither treibt ihn die Einbürgerungspraxis um. Er spricht von «einem absurden Hürdenlauf und einschüchternden Prozess – im besten Fall».

Als Stadtparlamentarier erreichte er einiges. So musste Wil nach einem Vorstoss von ihm die zu hohen Einbürgerungsgebühren nach unten korrigieren. Doch irgendwann erkannte er: Um das Problem schweizweit zu lösen, muss das Bundesgesetz angepasst werden. Und so ist Bullakaj aktuell als Kopf der Aktion Vierviertel – er ist deren Gründungspräsident – national omnipräsent.

Keine Dreiviertel-Demokratie

Die Aktion will die Schweizer Einbürgerungshürden herabsetzen, die Fristen verkürzen und gerechtere Kriterien schaffen. Dazu lanciert sie eine Volksinitiative, ab Frühling werden Unterschriften gesammelt. «Wir wollen keine Dreiviertel-Demokratie, sondern eine Vierviertel-Demokratie, wo alle mitbestimmen können», sagt Bullakaj. Heute könnten 25 Prozent der Bevölkerung weder wählen noch abstimmen, da sie keinen Schweizer Pass besitzen. Er spricht von einer «strukturellen Diskriminierung – das dürfen wir nicht zulassen».

Wird man nach der Einbürgerung auch gleich behandelt? Oder bleibt man trotzdem ein Leben lang Ausländerin oder Ausländer? Bullakaj überlegt lange: «Gute Frage.» Seine Beobachtung: Nach der Einbürgerung steige die Identifikation mit der Schweiz sprunghaft an – «endlich bin ich ein vollwertiges Mitglied». Die Wohnungs- und Jobsuche sei mit Schweizer Pass einfacher, der Lohn höher. Das steigere das Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl. Was aber immer bleibe, sei tatsächlich die Frage: «Woher kommst du eigentlich, ursprünglich?»

Bullakaj besteigt nach dem Gespräch den Zug nach Zürich, wo sein IT-Unternehmen angesiedelt ist. Ob er künftig öfter nach Bern weiterfahren wird, weiss er spätestens im Herbst.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen