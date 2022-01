Arboner Dschihadist wird des Landes verwiesen

Drohanrufe «Am Montag wird etwas passieren»: Drohungen gegen das BBZ Weinfelden lösen Grosseinsatz aus – zwei Personen festgenommen

Am Samstag riefen ein 17- und ein 18-Jähriger anonym bei der Weinfelder Berufsschule an und sprachen schlimme Drohungen aus. Die Polizei konnte sie am Dienstag festnehmen und klärt nun ihre Motive ab. Bei einer Verurteilung droht ihnen neben möglicher Haft auch die Bezahlung der hohen Kosten des Grosseinsatzes.