Russischer Ex-Diplomat Boris Bondarev spricht an der HSG

Einführungswoche «Noch nie habe ich mich so für mein Land geschämt»: Zurückgetretener russischer Diplomat spricht an der HSG Nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine ist der russische Diplomat Boris Bondarev im Mai von seinem Amt zurückgetreten. Er lebt in Genf und hat von der Schweiz temporäres Asyl erhalten. An der HSG ist er zum ersten Mal wieder öffentlich aufgetreten – aus Sicherheitsgründung per Videoschaltung. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 16.09.2022, 18.34 Uhr

HSG-Studierende an einem Anlass der Einführungstage. Vom Workshop mit Boris Bondarev gibt es keine Bilder, aus Sicherheitsgründen. Bild: PD/Tomek Gola

Die Aula auf dem HSG-Campus füllt sich, rund hundert Studierende blicken auf die grosse Leinwand, wo Überraschungsgast Boris Bondarev erscheint. Er spricht per Videocall zu den neuen Master- und Doktoratsstudierenden der Hochschule. Aus Sicherheitsgründen sei er nicht live vor Ort, erklärt Gulnaz Partschefeld. Sie leitet das akademische Programm der HSG-Einführungstage, die dieses Jahr unter dem Motto «Community» stehen. In verschiedenen Formaten werde mit den insgesamt 900 neuen Studierenden diskutiert, wie Gemeinschaften mit Herausforderungen umgehen und Lösungen finden können. «Ziel ist eine möglichst breite Diskussion, die der Komplexität von zentralen Themen wie Klimawandel, Pandemie, Energiekrise und Krieg entspricht», sagt Partschefeld.

Neben Auftretenden wie dem St.Galler Operndirektor Jan Henric Bogen, der Institutsleiterin Johanna Gollnhofer, dem ehemaligen Diplomaten Daniel Woker oder der DJane Tanja LaCroix spricht auch Boris Bondarev an den Einführungstagen. Bis im Mai dieses Jahres war der 42-Jährige Teil der russischen Gesandtschaft bei der UNO in Genf. Dann gab er seinen Rücktritt bekannt, als bisher einziger russischer Diplomat. Anlässlich dessen schrieb er:

«Noch nie habe ich mich so für mein Land geschämt wie am 24. Februar dieses Jahres.»

Mittlerweile hat Bondarev in der Schweiz den Status F erhalten, gilt also als «vorläufig aufgenommen». Eine Rückkehr nach Russland schliesst er gemäss Aussagen in mehreren Interviews aus.

Bondarev hat sich seit seinem Rücktritt bereits einige Male medial geäussert, wieder öffentlich aufgetreten sei er bisher aber noch nicht, sagt Partschefeld. Während seiner Rede an der HSG scheint Bondarev ernst und gefasst. Er trägt Hemd und Krawatte und sitzt vor einer weissen Wand. Der Ex-Diplomat spricht über die Bedeutung von Gemeinschaft in der russischen Gesellschaft.

Eines der seltenen Bilder des ehemaligen Diplomaten Boris Bondarev. Bild: Twitter / Aargauer Zeitung

Putins Anfänge stimmten ihn hoffnungsvoll

Angesichts der politischen Vergangenheit sei es «keine Überraschung, dass die Russinnen und Russen keine Erfahrung darin haben, sich zu organisieren», sagt Bondarev. Ein starkes Gemeinschaftsgefühl gebe es in der russischen Gesellschaft nicht. Dann erzählt er nach, wie Putins Regierung innerhalb von 20 Jahren die Demokratie immer stärker ausgehebelt hat.

«Anfangs schien Putin Russland modernisieren und reformieren zu wollen.»

Heute befindet sich Russland im Krieg mit der Ukraine, russische Kritiker werden verfolgt. Auch auf den Oppositionellen Alexei Nawalny geht Bondarev ein, nennt ihn als Beispiel dafür, dass eine Minderheit sich eben doch organisiert. Tatsächlich würden viele Millionen Russen den Krieg nicht unterstützen. Sie hätten jedoch Angst, sich öffentlich zu äussern und hätten gelernt, dass die Politik sowieso von oben herab Entscheidungen treffe. Anderen Teilen der Bevölkerung sei der Krieg in der Ukraine egal, er sei zu weit weg und würde sie in ihrem Alltag wenig bis gar nicht beeinflussen.

Bondarev sagt, dass eher die älteren Russinnen und Russen Putin unterstützten.

«Aber die junge Generation will Freiheit und selbst entscheiden können.»

Er hofft auf sie, um aus Russland wieder eine Demokratie zu machen. Das Land sei ein Beispiel dafür, warum es starke Gemeinschaften brauche.

Nötige Sanktionen, hoher Preis

Nach dem rund viertelstündigen Vortrag von Bondarev dürfen die Studierenden dem ehemaligen Diplomaten Fragen stellen. Ob der Ukraine-Krieg hätte verhindert werden können, wenn die ukrainische Bevölkerung schon früher so viel Aufmerksamkeit bekommen hätte, will eine Studentin wissen. Sie erinnert dabei an die Annexion Russlands 2014, aber auch an vorherige Vergehen des Landes, etwa die Militäreinsätze in Syrien oder in Georgien. Auf diese Frage antwortet Bondarev nicht direkt, sagt aber: «Russlands Gesellschaft hätte früher gegen Putin aufstehen müssen.» Auf seine individuelle Rolle als langjähriger russischer Diplomat geht er dabei nicht ein.

Was er von den Sanktionen gegen die russische Bevölkerung halte, fragt ein anderer Student. Bondarev antwortet:

«Natürlich mögen die Leute keine Restriktionen, aber diese sind nötig.»

Wenn sich die Sanktionen jedoch pauschal gegen alle Russinnen und Russen – unabhängig von ihrer politischen Einstellung – richteten, könnte das schnell in Diskriminierung umschlagen.

Einen dritten Fragesteller interessiert, weshalb Bondarev in Bezug auf die jüngere Generation so hoffnungsvoll ist. Diese sei in Zeiten von freien Gesellschaften aufgewachsen und könne Russland wieder zu einem Land voller Möglichkeiten machen – sobald Putin weg sei, sagt Bondarev.

«Ich denke, das wird relativ bald der Fall sein.»

Zuletzt fragt ein Student, ob die europäische Gemeinschaft in Zeiten von Inflation und Strommangel genug stark sei, um den Druck auf Putin weiterhin aufrecht zu erhalten. Bondarev meint, die Europäerinnen und Europäer müssten diesbezüglich geduldiger werden.

«Es ist ein tiefer Preis, den wir bezahlen, im Gegensatz zum Preis, den die Ukrainerinnen und Ukrainer bezahlen.»

