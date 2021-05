Kinderwunsch: So viel kosten die gängigsten Methoden

Einfach erklärt Kinderwunsch: Wie viele Kinder werden dank medizinischer Hilfe gezeugt? Wie erfolgreich sind die verschiedenen Methoden? Und wie viel kosten sie? Samenspende, Insemination, Zyklusmonitoring: In der Reproduktionsmedizin gibt es viele Behandlungsmöglichkeiten. Wie funktionieren sie genau? Wir erklären. Sheila Eggmann 27.05.2021, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jährlich kommen 2000 Kinder in der Schweiz mit Hilfe von Reproduktionsmedizin zur Welt. Bild: Getty Images

Manche Paare wollen ein Kind bekommen, der natürliche Weg klappt aber nicht. Sie können sich medizinische Hilfe holen. In der Schweiz nehmen jährlich rund 6000 Paare solche Hilfe in Anspruch. Auf diesem Weg kommen gemäss Bundesamt für Gesundheit 2000 Kinder zur Welt.

Für die Behandlungen stehen in der Schweiz rund 35 Zentren zur Verfügung. Eines davon ist die Klinik Fiore in St.Gallen. Vera Hungerbühler ist dort die leitende Ärztin. Sie erklärt die gängigsten Methoden, wie man eine Schwangerschaft begünstigen kann.

Vera Hungerbühler Vera Hungerbühler – Leitende Ärztin im Fiore Seit 2011 hat sich Vera Hungerbühler auf die Reproduktionsmedizin und gynäkologische Endokrinologie spezialisiert. Im Jahr 2020 übernahm sie als leitende Ärztin der Frauenklinik Kantonsspital St.Gallen die Führung der Kinderwunschklinik Fiore.

Was: Das Zeitfenster, in dem eine Frau schwanger werden kann, ist relativ klein. Die Chancen auf eine Befruchtung sind während oder kurz vor dem Eisprung am höchsten. Mit dem Zyklusmonitoring will man herausfinden, wann der Eisprung genau ist. In der Klinik wird das mit Hilfe der Bestimmung von Hormonen und mit Ultraschalluntersuchungen erreicht. Den Zeitpunkt des Eisprunges kann man so auf ein bis zwei Tage genau bestimmen.

Manche Frauen entscheiden sich, zusätzlich zum Monitoring Hormone einzunehmen, um die Chancen auf eine Schwangerschaft zu erhöhen. So kann der genaue Zeitpunkt des Eisprunges mittels einer Eisprung-auslösenden Spritze noch genauer festgelegt werden.

Chancen: Die Chance, mittels Zyklusmonitoring und getimtem Geschlechtsverkehr schwanger zu werden, beträgt pro Monat 10 bis 12 Prozent.

Kosten: In der Regel übernimmt die Krankenkasse die Kosten für ein Zyklusmonitoring für zwölf Monate. Weitere Zyklen müssen selber bezahlt werden. Die Kosten dafür variieren zwischen 400 und 1000 Franken.

Ausnahmen gibt es für Frauen ab 40 Jahren: Hat die Frau dieses Alter überschritten, muss die Ärztin oder der Arzt eine Anfrage an die Krankenkasse stellen, ob diese die Kosten für eine Kinderwunschtherapie übernimmt. Die Krankenkasse kann die Anfrage gutheissen oder ablehnen.

Was: Bei dieser Methode wird die Eizelle im Reagenzglas befruchtet. Im Anschluss setzt man den so entstandenen Embryo in die Gebärmutter ein.

Der Behandlung geht in der Regel eine Hormontherapie voraus. Das bedeutet, die Frau setzt sich zehn bis 14 Tage lang eine Spritze unter die Bauchhaut. Ziel dieser Hormontherapie ist, mehr Eibläschen heranwachsen zu lassen. Im Anschluss wird mit einer weiteren Spritze der Eisprung geplant. Hungerbühler sagt:

«Ich kann damit bestimmen, dass ich den Eisprung am Montagmorgen bei mir in der Praxis und nicht erst am Montagabend haben will.»

Die Eibläschen werden dann in der Praxis punktiert. Das bedeutet, die Ärztin oder der Arzt entnimmt sie aus dem Eierstock. Das geschieht kurz vor dem Eisprung. Denn später sind sie nicht mehr auffindbar. Nach der Entnahme werden die Eizellen mit dem Samen des Mannes befruchtet.

In einem nächsten Schritt beobachtet der Embryologe der Klinik die entstandenen Embryonen bis zu fünf Tage im Glas. Sofern sie sich gut entwickeln, wird ein Embryo und selten sogar zwei Embryonen in die Gebärmutter zurückgesetzt.

Chancen: Die Schwangerschaftschance mit dem Transfer eines Embryos hängt von vielen Faktoren ab, vor allem das Alter der Frau ist entscheidend. In der St.Galler Praxis Fiore liegt das durchschnittliche Alter der behandelten Frauen bei 36 Jahren. Nach einem Embryotransfer wird etwa jede zweite Frau schwanger. Doch wie in jeder Schwangerschaft kann es zu einer Fehlgeburt kommen. Am Ende bekommen rund 25 bis 30 Prozent der behandelten Paare pro Versuch, das heisst pro Embryotransfer, ein Kind.

Kosten: 3500 bis 8000 Franken.

In-Vitro-Fertilisation «Natural Cycle»

Die eben beschriebene Methode ist auch möglich, ohne dass die Frau zuvor eine Hormontherapie gemacht hat. Das heisst, man entnimmt am Eisprung die natürlich im Zyklus gereifte Eizelle.

Was: Bei einer Insemination wird die Eizelle im Körper einer Frau mit dem Samen des Mannes befruchtet.

Als Vorbereitung wird erneut der Eisprung der Frau auf den Tag genau bestimmt. Dies mit Hilfe des Zyklusmonitorings (siehe oben). Zum Zeitpunkt des Eisprungs kommt die Frau in die Praxis. Der Mann gibt am selben Tag Spermien ab.

Die Spermien werden in der Praxis aufbereitet. Sie werden gereinigt und dadurch schneller und konzentrierter gemacht. Die verbesserten Spermien werden im Anschluss der Frau in die Gebärmutter gegeben. Die in der Gebärmutter platzierten Spermien sind nun näher am Befruchtungsort, als dies nach dem Geschlechtsverkehr der Fall ist. Sie haben also einen gewissen Vorsprung.

Chancen: Etwa 12 Prozent der Paare werden mit Hilfe dieser Methode schwanger.

Kosten: Die Krankenkasse übernimmt in der Regel drei Inseminationsbehandlungen pro Paar. Jede weitere Behandlung kostet rund 1000 Franken.

Was: Diese Methode läuft gleich ab wie die Insemination. Der einzige Unterschied: Der Samen stammt nicht vom Partner, sondern von einem Samenspender. Eine Samenspende wird vor allem dann angewendet, wenn beim Partner keine Spermien vorhanden sind.

Die Kriterien eines Spenders werden von der Ärztin oder dem Arzt zusammen mit dem Ehepaar nach Aussehen und Merkmalen des Mannes zusammengestellt. Hat der Mann blaue Augen, sucht man nach einem Spender, der ebenfalls blaue Augen hat. Der Spender bleibt dabei anonym.

Volljährige Kinder, die mittels Samenspende gezeugt wurden, können aber beim Eidgenössischen Amt für Zivilstandswesen Auskunft über den Spender verlangen. Die Daten über den Spender bleiben dort ab Geburt eines Kindes für 80 Jahre gespeichert. Im Jahr 2020 hat eine Person davon Gebrauch gemacht.

Die Methode der Samenspende ist in der Schweiz nur für verheiratete Paare offen. Zusätzlich muss das Paar eine Einverständniserklärung unterzeichnen. Entsteht so ein Kind, ist der Ehemann der rechtliche Vater, auch wenn biologisch ein anderer Mann der Erzeuger war. Die Klinik Fiore bietet diese Methode seit 2019 nicht mehr an. Dies, weil sich die gesetzlichen Auflagen verändert haben.

Chancen: Die Samenspende ist etwas erfolgreicher als die Insemination. Die Erfolgsquote liegt hier bei 20 bis 30 Prozent. Die Chancen sind höher, weil der Samen von einem potenziell fruchtbaren Mann stammt.

Kosten: Eine Spende kostet zwischen 1000 und 2500 Franken, damit können rund drei Inseminationen durchgeführt werden. Die Kosten für die Samen trägt das Ehepaar. Die Insemination bei der Frau wird von der Krankenkasse übernommen.

In der Reproduktionsmedizin gibt es weitere Behandlungsmöglichkeiten, die in der Schweiz aber verboten sind. Dazu zählen die Eizellenspende, die Embryonenspende oder die Leihmutterschaft.