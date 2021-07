Padel-Tennis: Den Trendsport aus Spanien in Staad spielen

Eine Mischung zwischen Tennis und Squash: Ein spanischer Trendsport fasst Fuss in der Ostschweiz Es ist der ideale Sport für Einsteiger, denn Spielfluss kommt schnell auf: Padel-Tennis. Seit April kann man den Trendsport in Staad ausprobieren. Die Anfragen steigen täglich. Meret Bannwart 29.07.2021, 12.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Trainiert werden kann zu zweit, gespielt wird immer zu viert: Padel-Tennis.



Bild: Benjamin Manser

Der Ball springt auf dem Platz auf, fliegt einem entgegen – doch er ist zu schnell und saust am Racket vorbei. Einen Punkt für den Gegner, würde sich jeder Tennisspieler gleich denken. Nicht so beim Padel-Tennis: Der Ball springt jetzt weiter gegen die Plexiglaswand, die den Platz umrahmt, prallt daran ab und aus der Luft wird der Ball nun auf das gegnerische Spielfeld zurückgespielt. Das ist der Vorteil dieses Sportes: Die Ballwechsel dauern dank des Einbezugs der Spielfeldwände länger als beim klassischen Tennis, der Spassfaktor ist daher für Ungeübte fraglos höher.

Während die Padel-Euphorie in der Schweiz gerade erst Fahrt aufnimmt, ist ein anderes europäisches Land bereits seit Jahren verrückt danach. In Spanien ist der Sport, der auch als Mischung zwischen Tennis und Squash beschrieben wird, auf dem Silberpodest der beliebtesten Sportarten – nur Fussball hat mehr lizenzierte Spielerinnen und Spieler. Den Ursprung hat der Sport in Mexiko, von dort aus breitete er sich schnell in Argentinien aus, aber es waren die Spanier, die eine Profiliga einführten und den Sport vermarkteten.

Start verzögerte sich wegen Corona

In der Schweiz tappen noch heute viele beim Begriff Padel-Tennis im Dunkeln, doch seit einigen Jahren steigt auch hier die Nachfrage. Ostschweizerinnen und Ostschweizer, die sich früh für die Sportart interessierten, mussten bisher in andere Kantone fahren, um ihrem Hobby nachzugehen. Bis Mitte April Padel7 in Staad seine Tore öffnete für Einsteiger und Könner, Männer, Frauen und Kinder. Drei Männer haben den Sport in die Ostschweiz gebracht: die Inhaber Jimmy Fernandez und Silvio Hitz und der Geschäftsführer Javier Fernandez. Letzterer war es auch, der den damals in der Schweiz noch sehr unbekannten Sport während seines Studiums in Spanien entdeckte.

In Spanien eröffnete der 35-Jährige bereits ein eigenes Padelcenter, als er letztes Jahr in die Schweiz zurückkehrte, entschied er, auch hier einen Verein aufzubauen. Sein Bruder Jimmy Fernandez hat letzten Sommer zufällig gesehen, dass eine Halle in Staad zu vermieten ist. Dann ging alles sehr schnell und bereits im Januar wäre der Verein zur Öffnung bereit gewesen, doch die Coronapandemie machte dem, wie so vielem, einen Strich durch die Rechnung.

Zu viert auf dem Platz

Mitinhaber Jimmy Fernandez und Geschäftsführer Javier Fernandez in der Halle in Staad.



Bild: Benjamin Manser

Gross auf Anfragen warten musste Padel7 nach der Eröffnung im April nicht. Viele wollen die Sportart ausprobieren, viele kommen wieder. Wie stark der Ansturm tatsächlich ist, sei schwierig zu sagen. Javier Fernandez: «Wir haben nicht Mitglieder wie zum Beispiel im Fitnessstudio mit Jahresabo. Wir können anhand der registrierten Personen über unsere Platzbuchungsapp die Anzahl Leute sehen, die bei uns spielen. Diese Nummer steigt täglich.» Der soziale Aspekt ist ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der Begeisterung für den Sport. Anders als beim klassischen Tennis wird hier fast ausschliesslich Doppel gespielt. Mitinhaber Jimmy Fernandez erklärt:

«Das ist wie bei einem guten Abendessen mit Freunden: Die Stimmung ist eine andere, wenn man zu viert anstatt zu zweit isst.»

Einsteiger und Ehrgeizige kommen auf ihre Kosten

Javier Fernandez fügt hinzu: «Man spricht beim Padel-Tennis von drei Hälften, die den Sport ausmachen. Die ersten beiden Hälften sind der Sport an sich und dessen Spassfaktor. Die dritte quasi inoffizielle Hälfte ist der soziale Aspekt, also beispielsweise, dass nach dem Match noch zusammen etwas getrunken wird.»

Einige verbissenere Sportlerinnen und Sportler werden sich denken, wenn der Einstieg leicht und der Spassfaktor gross ist, könnte ihr kompetitives Naturell zu kurz kommen – weit gefehlt. Es gilt laut Padel7 die englische Redensart: «Easy to learn, hard to master.»