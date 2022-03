Ein Jahr nach den Osterkrawallen: Zwei Reporter blicken zurück

Ein Jahr danach «Ist das wirklich St.Gallen?»: Zwei «Tagblatt»-Reporter blicken auf die Osterkrawalle zurück Strassenschlachten, Sachbeschädigungen, Saubannerzüge: Vor einem Jahr eskalierte der Frust der coronamüden Jugend in Ausschreitungen, wie sie St.Gallen noch nie gesehen hatte. Mittendrin: die zwei «Tagblatt»-Reporter Raphael Rohner und Sandro Büchler. Ein persönlicher Rückblick. David Grob 1 Kommentar 26.03.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Hunderte Jugendliche, dunkel gekleidet, Kapuzenpullis, weisse Sneakers, stehen auf dem Roten Platz in St. Gallen. Flaschen klirren, ACAB-Rufe schallen durch die Strasse. Die Stimmung ist aufgeheizt, als plötzlich ein Feuerwerkskörper durch die Strasse schiesst und vor Polizisten und Journalisten detoniert. Ein junger Mann rennt aus dem Rauch hervor und wirft einen Gegenstand. Er steht da, breitbeinig, ausgestreckte Mittelfinger. Es ist kurz nach 21 Uhr, 2. April 2021, Karfreitagabend.

Der Abend, der später als die zweite Nacht der St. Galler Osterkrawalle bekannt werden sollte.

Der Startschuss zur zweiten Krawallnacht: Kurz nach 21 Uhr detoniert ein Feuerwerkskörper auf dem Roten Platz. Videoausschnitt: Sandro Büchler (2. April 2021)

Am Wochenende zuvor unterband die St. Galler Stadtpolizei eine illegale Party auf Drei Weieren, zu der via Tiktok und Snapchat aufgerufen worden war. Zur Erinnerung: Treffen im Freien waren im Frühling 2021 auf maximal 15 Personen beschränkt. Die Menge feiernder Jugendlicher verlagerte sich auf den Roten Platz, die Polizei wollte ihn räumen. Eskalation, Sachbeschädigung, Strassenschlachten. In der darauffolgenden Woche wurde in den sozialen Medien zur Wiederholung aufgerufen. Erneute Eskalation. Erneute Krawalle.

Videojournalist Raphael Rohner (links) und Stadtredaktor Sandro Büchler am Epizentrum der Eskalation: dem Roten Platz. Bild: Belinda Schmid

(15. März 2022)

An beiden Nächten im Einsatz: die beiden «Tagblatt»-Redaktoren Sandro Büchler und Raphael Rohner. Wir blicken mit ihnen zurück auf jene zwei denkwürdigen Nächte. Wie geht man damit um, wenn man sich plötzlich zwischen Polizisten in Vollmontur und randalierenden Jugendlichen wiederfindet? Wie berichtet man angemessen über die Tiktok-Jugend, welche die Inszenierung sucht? Und vor allem: Gab es Momente von Unsicherheit, Angst?

«Definitiv», meint Sandro Büchler. Der Redaktor in der Stadtredaktion sitzt neben Videojournalist Raphael Rohner und erzählt: «Ich hatte an beiden Abenden Augenblicke weicher Knie. Die Stimmung in der ersten Krawallnacht war sehr feindselig gegenüber Medienschaffenden. Ich schoss von den Jugendlichen ein Foto aus einer etwas versteckten Ecke oberhalb des Platzes – und machte mich gleich wieder aus dem Staub. Ich weiss nicht, wie die Meute reagiert hätte, wenn sie mich in dem Moment entdeckt hätten.»

In Erinnerung geblieben ist Büchler auch der Moment, als er sich im ganzen Chaos plötzlich zwischen den Fronten wiederfand. Zwischen der Polizei und den Jugendlichen. Buchstäblich in der Schusslinie. Weitere Momente: «Einmal wurde ich beinahe von einer Flasche getroffen. Kurz darauf detonierte nur wenige Meter vor uns ein Feuerwerkskörper ...»

«... ja, da hatte ich Angst.»

Rohner ergänzt: «Und die Angst bleibt. Zumindest teilweise. Ich habe auch heute manchmal noch ein ungutes Gefühl, wenn ich einer Gruppe schwarz gekleideter Personen auf dem Roten Platz begegne oder viel Polizei.» Er schildert, wie er nach den beiden Krawallnächten regelmässig befürchtete, Jugendliche würden ihn wiedererkennen.

Mehr Sozialarbeiter als Journalist

Wie geht man damit um, wenn man von einer Gruppe feindseliger Jugendlicher bedrängt wird? Rohner versuchte ruhig zu bleiben, Souveränität auszustrahlen, deeskalierend zu wirken. «Ich habe ihnen erklärt, dass ich weder für noch gegen sie arbeite. Ich berichte einfach. In solchen Situationen kam ich mir oft mehr wie ein Sozialarbeiter vor als wie ein Journalist.»

In der Menge Jugendlicher auf dem Roten Platz an der zweiten Krawallnacht. Bild: Raphael Rohner

(2. April 2021)

Mit Teddybär in den Strassenkampf. Bild: Raphael Rohner

(2. April 2021)

In die erste Nacht hineingeschlittert

Rohner und Büchler schildern, wie sie in die erste Krawallnacht sozusagen hineingeschlittert sind. Die beiden wohnen in St. Gallen, sind privat befreundet und waren am Abend der ersten Krawallnacht zusammen an der Velodemo Critical Mass, als sie von der illegalen Party auf Drei Weieren und dem Roten Platz erfuhren. Rohner:

«Am Anfang denkt man nichts Böses: Man geht hin, schaut, was los ist. Und als dann die erste Flasche einem Polizisten knapp am Kopf vorbeiflog, da dachte ich: ‹Das könnte unangenehm werden.›»

Die beiden informierten den Spätdienst in der Redaktion, der online laufend einen Artikel mit den Schilderungen der beiden Aussenreporter und Einschätzungen des Polizeisprechers aktualisierte.

Kam die erste Krawallnacht aus dem Nichts, so war man auf die zweite nach den erneuten Aufrufen vorbereitet: Journalistinnen und Journalisten sowie Fotografen in den Strassen, Redaktoren am Online-Desk, ein Pikettdienst. «Alles auslösen», heisst es um 20.55 Uhr es in einem internen Chat der Redaktion. Um 21.18 Uhr steht im aufgeschalteten Liveticker: «Um kurz nach 21 Uhr beginnt die Lage zu eskalieren.» In Büchlers Worten:

«Beim ersten Mal wurde ich überrascht: Was ist denn jetzt passiert? Ist das wirklich St. Gallen? Und dann funktioniert man einfach. Beim zweiten Mal waren wir viel besser darauf vorbereitet, wie gewalttätig es werden kann.»

Rohner und Büchler haben keine Berührungsängste. Sie werfen sich in die Masse feiernder Jugendlicher, heften sich an die Fersen der Polizisten. Sie beschreiben, wie sie sich an jenen zwei Abenden durch die Strassen bewegten: Vorsichtig um Häuserecken blickend, wachsam, teilweise sprintend, manchmal von Deckung zu Deckung rennend.

Drei Polizisten in der zweiten Krawallnacht im Einsatz. Videoausschnitt: Raphael Rohner

(2. April 2022)

Der Reporter im Einsatz: Videojournalist Raphael Rohner verfolgt die drei Polizisten. Bild: Michel Canonica

(2. April 2021)

Liegestützen im Pyrodunst

Die Osterkrawalle in St. Gallen beherrschen rasch die nationalen Schlagzeilen und Frontseiten. Politikerinnen und Kommentatoren üben sich in ihren Erklärungen und Kommentaren zwischen Verständnis und Verurteilung. Die meisten sehen die Krawalle als Ausdruck einer coronamüden Jugend, die ihrer Freiräume beraubt werde. Die Gewalt sei zwar zu verurteilen, der Frust aber verständlich.

Andere Erklärungen gehen auf den Sog der Selbstinszenierung in den sozialen Medien ein. Auch Büchler und Rohner folgen dieser Deutung. So sei die Zahl der Follower eines Jugendlichen, der zu den Krawallen aufgerufen hat, von einigen hundert auf eine halbe Million hochgeschnellt, sagt Büchler. Die Krawalle als Katalysator der Selbstvermarktung.

Kaum einer der Jugendlichen, die er gefragt hat, habe ihm den Sinn der Aktion erklären können, sagt Rohner. «Es ging nur darum, sich auf Tiktok zu zeigen: ‹Szene SG – hier läuft was. Wir sind Ghetto!›» Die Jugendlichen hatten das Smartphone immer dabei, beschreiben Büchler und Rohner. Passierte etwas, wurde gefilmt. Videos auf Tiktok zeigen Liegestützen im Pyrodunst, unterlegt mit dem harten Sound des deutschen Rappers Haftbefehl. Büchler sagt, einige hätten in der Strasse mit Auftritten in den Medien geprahlt, die Kameras der Fotografen in den Strassen richtiggehend gesucht.

Wie geht man als Journalist damit um, wenn alles Teil einer grossen Selbstinszenierung ist? Wie wird man nicht selbst Teil dieser Inszenierung? «Unschärfe», sagt Rohner trocken. Indem man den Fokus vermehrt auf die Polizisten statt die Krawallmacher richte, gewisse Personen bewusst nicht zeige. «Einen Tiktoker in Kriegsmontur haben wir beispielsweise bewusst nie fotografiert oder gezeigt.» Aber klar, die Balance zwischen Berichten und Ausblenden zu halten, sei schwierig.

Unschärfe: der Fokus vermehrt auf der Polizei statt den Krawallanten. Bild: Raphael Rohner

(2. April 2021)

Die Osterkrawalle erzählen auch eine Geschichte über Selbstinszenierung in den Sozialen Medien. Bild: Raphael Rohner

(2. April 2021)

Maria Pappa auf Tuchfühlung mit der Krawalljugend. Bild: Michel Canonica

(2. April 2021)

Was bleibt?

Was bleibt von den zwei Krawallnächten? Die juristische Antwort lautet: Über 100 Strafverfahren, 58 Verurteilungen per Strafbefehle und zwei Gerichtsverfahren, die noch nicht abgeschlossen sind. Die finanzielle Antwort: mehrere zehntausend Franken Sachschaden. Die medizinische: zwei verletzte Privatpersonen und ein verletzter Polizist. Die politische: ein Vorstoss im St. Galler Stadtparlament. Die gesellschaftliche: offen.

Und die persönliche? Wut. Unverständnis. In Raphael Rohners Worten: «Ich habe mir in den letzten Tagen überlegt, was ich in diesem Interview sagen will: Ich bin ziemlich wütend auf diese Menschen. Und ich werde heute noch hässig, wenn mir jemand im Ausgang sagt, wie cool doch die Krawallnacht gewesen sei. Denn es war nicht cool.»

1 Kommentar Andreas Meier vor etwa 22 Stunden rgendwelche Auswirkungen hat der CH höchste Kokskonsum... Könnte auch sein oder? Nehmen wir endlich auch die Politik in die Verantwortung! Hinsehen statt schönreden... Alle Kommentare anzeigen