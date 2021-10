Ostschweiz: Noch trauen sich wenige homosexuelle Paare

Ehe für Alle «Ja, ich will?»: Noch trauen sich in der Ostschweiz wenige gleichgeschlechtliche Paare Der grosse Ansturm auf die Ostschweizer Zivilstandsämter bleibt einen Monat nach dem Ja zur «Ehe für alle» noch aus. Doch wurden erste Termine bereits vergeben. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 25.10.2021, 18.03 Uhr

In der Stadt St.Gallen rechnet man ab Anfang kommenden Jahres mit einem Anstieg der Eheschliessungen gleichgeschlechtlicher Paare. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die Hochzeitsglocken läuten in der Schweiz bald auch für lesbische und schwule Paare. Vor einem Monat sagten alle 26 Schweizer Kantone Ja zur «Ehe für alle». 64,1 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sprachen sich an der Urne für eine Öffnung der Ehe aus.

Voraussichtlich am 1. Juli 2022 dürfen schwule und lesbische Paare in der Schweiz heiraten und gemeinsam Kinder adoptieren, sofern sie dies wollen. Die Standesämter im Kanton Zürich rüsten sich dafür, dass die Zahl der Trauungen steigen wird, berichtete der «Tages-Anzeiger».

Und in der Ostschweiz? Eine Umfrage bei den insgesamt 17 Zivilstandesämtern in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden zeigt, dass der Run auf die Standesämter vor allem in den ländlichen Regionen vorerst noch ausbleibt.

Stephanie Hutter, Leiterin des Zivilstandsamtes der Stadt St.Gallen. Bild: PD

Bis anhin habe man (noch) sehr wenige Anfragen für Trauungen von gleichgeschlechtlichen Paaren erhalten, sagt etwa Stephanie Hutter, Leiterin des Zivilstandsamtes der Stadt St.Gallen. Termine seien noch keine reserviert worden, da dies in St.Gallen frühestens sechs Monate vor dem gewünschten Datum möglich sei. «Sollte der Stichtag der Inkraftsetzung auf den 1. Juli 2022 fallen, so nehmen wir nach den Feiertagen ab dem 3. Januar Reservationsanfragen entgegen.» Hutter sagt:

«Wir rechnen mit einem Anstieg.»

Das Ausmass sei schwierig abzuschätzen. Jedoch sei bekannt, dass 80 gleichgeschlechtliche, eingetragene Paare in der Stadt ansässig seien. «Diese Anzahl ist nicht riesengross, sodass wir sicherlich jedem interessierten Paar einen passenden Termin anbieten können», sagt Hutter. Gemäss Hutter ist zudem noch ungewiss, wie viele unverheiratete Paare gleichen Geschlechts, die noch nicht in eingetragener Partnerschaft leben, sich dann anmelden werden.

Dominik Stillhard, Leiter des Regionalen Zivilstandsamts Rorschach, hingegen rechnet mit keinem Anstieg. «In unserem Zivilstandskreis hatten wir in den letzten Jahren jeweils zwei bis drei Eintragungen von Partnerschaften pro Jahr.» Er ergänzt, dass in Rorschach bisher ein eingetragenes Paar angefragt hat.

«Dieses Paar hat bei uns auch einen Termin reservieren lassen.»

Man nehme ab sofort Reservierungen entgegen, sagt Stillhard.

Bettina Federle, Leiterin Zivilstandsamt Gossau. Bild: PD

Auch in Gossau können Termine bereits gebucht werden. «Ein Paar hat sich bisher gemeldet. Mit diesem Paar haben wir einen Termin für Juli 2022 vereinbart», sagt die Leiterin des Gossauer Zivilstandsamtes, Bettina Federle.

Das Zivilstandsamts Wil verzeichnete gemäss Leiterin Sandra Niederer bisher zwei Anfragen von gleichgeschlechtlichen Paaren. Da die rechtlichen Änderungen erst auf den Juli 2022 erfolgten und das genaue Verfahren dem Zivilstandsamt Wil noch unbekannt sei, sei man noch zurückhaltend mit Terminannahmen.

In den ländlichen Regionen des Kantons St.Gallen – im Rheintal, Toggenburg, Werdenberg-Sarganserland und Uznach – verzeichneten die Zivilstandsämter allesamt noch keine Anfragen von gleichgeschlechtlichen Paaren, die heiraten wollen.

Bei beiden Zivilstandsämtern im Kanton Thurgau sind gemäss Claudia Berner Lennon, Abteilungsleiterin Zivilstandswesen, nur vereinzelte Anfragen für Trauungen von gleichgeschlechtlichen Paaren eingegangen. Im Thurgau werden Trautermine für im Kanton wohnhafte Paare bis zu zwölf Monate im Voraus entgegengenommen; für alle anderen beträgt die Frist sechs Monate. Berner Lennon sagt:

«Bisher wurden fünf Termine für eine Umwandlungszeremonie oder eine gleichgeschlechtliche Heirat entgegengenommen.»

Im Kanton Thurgau wurden in den letzten Jahren laut Berner Lennon im Schnitt zirka zwölf Partnerschaften pro Jahr eingetragen. «Wir nehmen an, dass die Zahl der gleichgeschlechtlichen Eheschliessungen in etwa gleich sein wird, plus einige Umwandlungszeremonien», sagt sie.

Und im Appenzellerland? Bislang habe das Ja zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare keine Wirkung gezeigt, so Peter Fässler vom Zivilstandsamt Appenzell. Man habe noch keine Anfragen oder Reservationen bearbeitet. «Organisatorisch wird die Gesetzesänderung für unser Amt kaum Auswirkungen zeigen», sagt Fässler.

«Im Kanton Appenzell Innerrhoden wohnen zirka 16'000 Menschen und seit der Einführung des Partnerschaftsgesetzes im Jahre 2007 wurden bei uns gerade mal elf Partnerschaften eingetragen.»

Folglich erwarte er keinen Ansturm.

Auf dem Zivilstandsamt Vorderland Ausserrhoden in Rehetobel wurden noch keine Termine vergeben. Dies ist auch hier nur sechs Monate vorher, also frühestens ab Januar 2022, möglich. Doch eine erste Anfrage ist bereits eingegangen. Ein männliches, bereits eingetragenes Paar hat sich gemäss dem Vorderländer Zivilstandsamt betreffend Heirat am bereits Montag nach der Abstimmung erkundigt.