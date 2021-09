Was Ostschweizer Prominente zum Ja zur Ehe für alle sagen

Ehe für alle «Ich habe meiner Partnerin einen Heiratsantrag gemacht»: Was Ostschweizer Prominente über das historische Ja zur «Ehe für alle» sagen Ostschweizer Persönlichkeiten aus Politik, Kirche und Kultur freuen sich über die Öffnung der Ehe für alle in der Schweiz. Für einige dürften bald schon die Hochzeitsglocken läuten. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 27.09.2021, 19.25 Uhr

Gleichgeschlechtliche Paare dürfen nun auch in der Schweiz heiraten. Bild: Getty

«Ja, ich will.» Das haben sämtliche Schweizer Kantone am Sonntag zur «Ehe für alle» gesagt. Fast zwei Drittel der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sprachen sich an der Urne für eine Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare aus. Der Bundesrat will die «Ehe für alle» am 1. Juli 2022 einführen.

Schwule und lesbische Paare in der Schweiz dürfen in weniger als einem Jahr heiraten und gemeinsam Kinder adoptieren, sofern sie dies wollen. Doch werden sie das auch tun? Das sagen Ostschweizer Persönlichkeiten aus Politik, Kirche und Kultur.

Joel Müller, Vizepräsident SP Kanton St.Gallen. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Toggenburger Joel Müller, Vizepräsident der SP des Kantons St.Gallen, ist seit vier Jahren mit dem Trogner Klimaaktivisten Dominic Tobler (20) zusammen. Den 25-jährigen Müller freut es, dass auch im Toggenburg eine Mehrheit Ja gesagt hat. Er sagt:

«Das bedeutet mir viel. Für mich ist es auch eine Art Genugtuung für all die schwierigen Momente, welche das Schwulsein teils noch immer bedeutet und vor allem im Jugendalter bedeutet hat.»

Es sei «einfach befreiend» zu wissen, nun grundsätzlich heiraten zu dürfen, ergänzt Müller. «Aktuell planen mein Partner und ich dies jedoch nicht – in einigen Jahren können wir uns eine Heirat aber auf jeden Fall vorstellen.»

Als am Sonntag das Abstimmungsresultat feststand, hatte Müller jedoch gemischte Gefühle. Auf der einen Seite seien die 64 Prozent ein gutes Resultat. «Auf der anderen Seite hat der ganze Abstimmungskampf aufgezeigt, dass wir als Gesellschaft noch nicht da sind, wo ich mir dies wünsche.» Es habe letztlich doch sehr viel Vandalismus gegenüber den Abstimmungsmaterialien der Pro-Kampagne und auch zu viele negative Vorfälle wie etwa Beleidigungen gegenüber Aktivistinnen und Aktivisten, welche Flyer verteilten, gegeben. «Das Homophobie-Problem wird nicht verschwinden, darüber darf auch diese Abstimmung nicht hinwegtäuschen.»

Gallus Hufenus, St.Galler Stadtparlamentarier. Bild: Michel Canonica

«Warum nicht heiraten?», sagt der St.Galler Barista und Stadtparlamentarier Gallus Hufenus (41), der in einer Beziehung mit seinem 44-jährigen Ratskollegen Philipp Schönbächler (GLP) ist. Allerdings nicht, weil das Vertrauen nicht vorhanden sei und sie sich so mehr Kontrolle oder Sicherheit erhofften, sagt Hufenus. «Sondern als Statement.» Er ergänzt:

«Und vor allem, weil wir Lust haben, nach 13 Jahren mit vielen tollen Menschen dies zu feiern.»

Gemeinsam feiern habe in diesen schwierigen Monaten sowieso einen ganz besonderen Wert. «Kinder werden wir wohl keine adoptieren», sagt Hufenus. «Wir kennen die Verantwortung, für die man sich gerade bei einer Adoption bewusst entscheidet und wären wohl nicht bereit dazu.»

Aber gut, bestehe für andere Menschen die Möglichkeit, einem Kind Heimat und Liebe zu schenken. «Wichtig ist aber so oder so, dass nun mal einfach die gleichen Rechte und Pflichten für alle gleich gelten», so Hufenus.

«Nun atmet es sich irgendwie freier.»

Susanne Dschulnigg, evangelische Kirchenpräsidentin Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder

«Auch die Schweiz hat's geschafft. Was lange währt, wird endlich gut», dachte sich Susanne Dschulnigg, Präsidentin der Evangelischen Kirchgemeinde Kreuzlingen, als die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare feststand. «Gleiche Rechte, eigentlich selbstverständlich, aber auch ein Rechtsstaat braucht seine Zeit, bis aus dem Recht auch gesetzliches Recht wird», sagt Dschulnigg.

Die über 70-Jährige und ihre Partnerin, die seit 20 Jahren ein Paar sind, werden 2022 das zehnjährige Jubiläum ihrer eingetragenen Partnerschaft feiern. Die traditionelle Form von Ehe möchte sie zwar nicht überinterpretieren, sagt Dschulnigg. «Aber das gesellschaftspolitische Zeichen ist wichtig: Unsere Community gehört dazu!» Dschulnigg sagt denn auch:

«Ich habe meiner Partnerin einen Heiratsantrag gemacht. Sobald das möglich ist, wird mein neuer Zivilstand künftig heissen: verheiratet.»

Der Operndirektor des Theaters St.Gallen, Jan Henric Bogen. Bild: Urs Bucher

«Endlich!», sagt der Operndirektor des Theaters St.Gallen, Jan Henric Bogen, der fünf Jahre lang in Belgien lebte, wo die «Ehe für alle» bereits 2003 eingeführt worden war. In Belgien herrsche heute, beinahe 20 Jahre nach der Einführung, insgesamt eine grosse Entspanntheit bei der Frage, mit wem man sein Leben teilen möchte. Das wünsche er sich auch für die Schweiz.

«Denn eigentlich gibt es nach dem gestrigen Entscheid nur Gewinner – niemandem wird etwas weggenommen!»

Bogen ist Deutscher, sein Partner Pole. Auch in Deutschland habe man sich lange viel zu schwer mit der «Ehe für alle» getan, und in Polen sei man von der Anerkennung homosexueller Partnerschaften noch meilenweit entfernt. Bogen sagt:

«Dass wir in der Schweiz nun heiraten dürfen, bedeutet uns sehr viel.»

Verlobt seien sie schon seit beinahe zwei Jahren. «Jetzt wollen wir konkret werden.»

«Wir freuen uns wirklich sehr», sagt Bogen. «Natürlich hat sich in den vergangenen Jahrzehnten schon viel getan in Richtung Gleichstellung. Aber die Tatsache, dass einem bestimmte Lebensentwürfe und -erfahrungen als homosexuelles Paar nach wie vor verwehrt blieben, war schmerzhaft», sagt Bogen, und ergänzt: «Ich denke, wahre und umfassende Akzeptanz kommt nicht per Gesetz, sondern durch Begegnungen und Erfahrungen.» Insofern gebe es sicher noch Bereiche und Umgebungen, in denen es Schritte zur Gleichstellung zu nehmen gelte – «aber zweifellos hat die Schweiz am Sonntag einen riesigen Schritt ins Heute genommen».