E-Autos: Immer mehr Stromer auf Ostschweizer Strassen

E-Mobilität Die Ostschweiz fährt immer elektrischer – trotzdem bestimmen Verbrenner noch das Strassenbild Jahr für Jahr steigt die Zahl der zugelassenen Elektroautos deutlich: Über 20 Prozent aller 2020 in der Ostschweiz zugelassenen Neuwagen fahren elektrisch. Auf den Strassen bleiben sie aber weiterhin eine Minderheit. Jochen Tempelmann und Ruben Schönenberger 02.02.2023, 05.00 Uhr

Immer mehr Autos tanken per Steckdose. Bild: Christian Beutler/Keystone

«E-Autos ziehen am Diesel vorbei», titelte diese Zeitung am Dienstag. In der Schweiz wurden im vergangenen Jahr erstmals mehr rein elektrisch angetriebene Autos zugelassen als solche mit Dieselantrieb. Zu dieser Entwicklung trägt die Ostschweiz einen gewichtigen Teil bei. Hier haben Autos mit elektrischem Antrieb schon 2021 dieselbetriebene überholt.

Dieser Trend hat sich 2022 fortgesetzt. Knapp 20'000 Autos wurden in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden neu zugelassen. Mehr als jedes fünfte davon wird rein elektrisch angetrieben. Mittlerweile ist gar der Rückstand auf Hybridfahrzeuge nur noch klein.

St.Margrethen gehört zu den Schlusslichtern

Innerhalb der Ostschweiz sind elektrisch angetriebene Autos nicht überall gleich beliebt. Klein ist der Anteil unter anderem in St.Margrethen, wo nur acht der 97 neuen Autos elektrisch angetrieben werden.

«In unserer Gemeinde ist die Steuerkraft eher gering», sagt Felix Tobler, Gemeindeschreiber in St.Margrethen, und führt den geringen Anteil auf die Bevölkerungsstruktur zurück. Geringverdienende würden noch häufiger auf Verbrenner setzen, die in der Anschaffung etwas günstiger sind.

Auch die Gemeinde selbst setzt noch auf Verbrenner. Man sei zwar als zertifizierte Energiestadt ausgezeichnet, von der Anschaffung eines E-Autos für den Werkhof hätten aber lokale Autohändler abgeraten, da sich die Batterie im bergigen Gemeindegebiet zu schnell leere.

Mobilitätsvorreiter im Toggenburg

Am grössten ist der Anteil E-Autos in Ebnat-Kappel, wo fast zwei Drittel der 161 neu zugelassenen Fahrzeuge über einen Stromantrieb verfügen. Grund dafür dürfte vor allem ein Autohändler sein: Mit Auto Hermann befindet sich der nach eigenen Angaben schweizweit grösste private Garagist für E-Autos in der Gemeinde.

In der Berggemeinde hat das einen regelrechten Elektroboom ausgelöst. Geschäftsführer Nico Hermann führt aus: «Lokal bewerben wir Elektromobilität auf Events, zudem gibt es in unserer Garage immer günstige Vorführmodelle, die an die lokale Kundschaft gehen. Zudem profitieren unsere Mitarbeitenden von Rabatten.» Das hügelige Terrain stünde dem nicht im Weg, entgegnet Hermann und widerspricht den Vorbehalten in St.Margrethen: Lange Autobahnstrecken seien viel problematischer. Für kürzere Strecken in Berggebieten seien E-Autos ideal.

Benzin und Diesel bleiben die Norm

Während in Ebnat-Kappel nur noch wenige Verbrenner zugelassen werden, gehört St.Margrethen zu jenem Drittel aller Ostschweizer Gemeinden, in denen mehr als die Hälfte der neu zugelassenen Autos mit Benzin oder Diesel betrieben wird.

Am höchsten ist dieser Anteil in Raperswilen. In der Thurgauer Gemeinde wurden zwar nur solche Autos neu zugelassen, es sind aber insgesamt nur zwei. Von den Gemeinden, in denen mindestens 100 Autos neu zugelassen wurden, ist in Egnach der Anteil von benzin- oder dieselbetriebenen Autos mit fast genau 60 Prozent am höchsten.

In absoluten Zahlen wurden am meisten neue E-Autos in Frauenfeld (165), Rapperswil-Jona (179) und der Stadt St.Gallen (367) zugelassen. Fredy Zaugg, Leiter Umwelt und Energie der Stadt St.Gallen, überrascht das nicht. «Wir beobachten in der Stadt ein fast exponentielles Wachstum», sagt er. Einerseits hätte sich die Angebotsseite enorm entwickelt. «Andererseits haben die Entwicklungen des letzten Jahres vielen bewusst gemacht, dass die Verfügbarkeit fossiler Energieträger aus fernen Ländern nicht immer gegeben ist.»

Elektroautos hätten ihre Alltagstauglichkeit bewiesen, sagt Zaugg: «Nun muss man sich auch bewusst machen, woher der Strom kommt.» Denn Elektroautos würden nur dann Sinn ergeben, wenn sie auch mit ökologisch verträglichem Strom geladen werden. «Wenn der Anteil zunimmt, darf das kein Grund sein, in neue fossile oder nukleare Kraftwerke zu investieren», warnt der Energiekonzept-Verantwortliche. Wichtig sei daher, dass die Elektroauto-Offensive auch von einem Ausbau an Photovoltaik und Windkraftwerken begleitet werde.

Bislang fallen die Effekte der E-Mobilität aber noch verhältnismässig gering aus. Denn obwohl E-Autos auf dem Vormarsch sind: Am Total aller Fahrzeuge machen sie nach wie vor wenig aus. Am höchsten ist der Anteil elektrisch angetriebener Autos in der Gemeinde Warth-Weiningen, wo fast jedes 20. Auto so fährt. Am kleinsten ist der Anteil in Wald: Gerade mal eines der 588 Autos fährt elektrisch.

Im schweizweiten Vergleich zeigt sich: Die Ostschweizer Kantone liegen beim Bestand relativ nahe am Schweizer Schnitt. Während im ganzen Land 2,3 Prozent aller Autos elektrisch angetrieben werden, sind es in der Ostschweiz zwischen 2,0 (Appenzell Ausserrhoden) und 2,5 Prozent (Thurgau).

Bei den Neuzulassungen ist die Ostschweiz aber fast die nationale Speerspitze: Der Anteil der Stromer an den Neuzulassungen ist im Kanton Appenzell Innerrhoden am grössten, der Thurgau folgt auf dem vierten, St.Gallen auf dem fünften und Appenzell Ausserrhoden auf dem achten Platz.

Der Spitzenplatz sei nicht auf Mietfahrzeuge zurückzuführen, da diese Fahrzeuge nicht in die Statistik einfliessen, erklärt Michael Lanker, Leiter des Strassenverkehrsamts von Appenzell Innerrhoden. Die Bevölkerung weise nicht nur eine hohe Steuerkraft aus, was die teureren Elektroautos sicherlich begünstige: «Auch das Umweltbewusstsein könnte dazu beitragen», vermutet er. Zudem treten im kleinen Kanton grössere statistische Schwankungen auf.

So sehr er sich über den Vormarsch freut – E-Autohändler Nico Hermann sieht nach wie vor Einschränkungen für Elektroautos, gerade bei der Infrastruktur. Zwar lasse sich im Einfamilienhaus problemlos eine Ladestation installieren, viele Vermieter würden sich aber noch gegen teure Steckdosen in Mehrfamilienhäusern wehren: «Wenn da nicht mehr passiert, hält die Infrastruktur mit dem Wachstum nicht mit.»

