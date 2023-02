Hohe Hürden für Elektroauto-Ladestationen

E-Mobilität Das Elektroauto boomt in der Ostschweiz – doch die Revolution droht an der Steckdose zu scheitern Die Energiewende im Verkehr stützt sich auf ein starkes Netz von Ladestationen. Doch bürokratische Hürden seitens der Elektrizitätswerke und unübersichtliche Angebote der Anbieter drohen den Ausbau des öffentlichen Ladenetzes auszubremsen. Jochen Tempelmann 1 Kommentar 07.02.2023, 12.00 Uhr

Zwei Elektroautos beim Ladevorgang. Bild: Alex Spichale

Im vergangenen Jahr hatten über 20 Prozent aller in der Ostschweiz neu zugelassenen Autos einen rein elektrischen Antrieb. Zwar machen E-Autos bislang nur etwa zwei Prozent des Bestands aus, doch mehr als ein Drittel des Energieverbrauchs der Schweiz entsteht gemäss Bundesamt für Strassen ASTRA im Verkehr. Damit ist die Abkehr von fossilen Brennstoffen im Individualverkehr eine wichtige Stütze der Energiewende.

Aber Elektroautos nützen nur etwas, wenn sie auch geladen werden können. Der Ausbau des Ladenetzes stockt jedoch: Während die Anbieter der öffentlichen Ladeinfrastruktur von den Elektrizitätswerken ausgebremst werden, müssen sich die Kundinnen und Kunden durch einen unübersichtlichen Tarifdschungel kämpfen. Die Elektrorevolution droht, am föderalistischen Strommarkt zu scheitern, warnen Branchenvertreter.

Zuhause und unterwegs laden

Kaj Mazenauer, Präsident des Elektromobilclubs der Schweiz ECS. Bild: PD

Kaj Mazenauer, Präsident des Elektromobilclubs der Schweiz ECS, sorgt sich wenig um den privaten Ausbau: Im Einfamilienhaus sei die Installation kein Problem und in Mehrfamilienhäusern werde man den Trend mitgehen müssen, um die Attraktivität des Mietangebots aufrecht zu halten. Zudem wird in Appenzell Ausserrhoden, dem Thurgau sowie einigen St.Galler Gemeinden der Einbau der Ladesteckdose finanziell unterstützt.

Doch lange nicht alle Autos haben einen festen Standplatz, an dem eine Steckdose installiert werden kann. Damit auch für die Gruppe der Parkplatz-Nomadinnen und -Nomaden das E-Auto zur Option wird, ist ein starkes öffentliches Netz notwendig. Doch hier hakt es: «Das Ladestations-Netz hält nicht mit dem Zuwachs an Elektrofahrzeugen mit», konstatiert der ECS-Präsident.

Gemäss Übersichtskarte des Bundes gibt es schweizweit 9202 öffentliche und halböffentliche Ladeplätze. 941 Davon befinden sich in der Ostschweiz, wobei die Stationsdichte in St. Gallen und Appenzell Innerrhoden über dem Schweizer Schnitt liegt, in Ausserrhoden und dem Thurgau darunter. Die Daten sind allerdings mit Vorsicht zu geniessen, die Karte befindet sich gemäss Bundesamt für Energie BfE noch im Ausbau.

Die Pläne von BfE und ASTRA sehen vor, dass die Zahl bis 2025 auf schweizweit 20’000 steigen soll. Der Ausbau wird von privaten Anbietern gestemmt. Doch diese stossen auf Hindernisse.

Unternehmen hadern mit Netzbetreibern

Martin Osterwalder, CEO des Mineralölhändlers Osterwalder. Bild: PD

Zu Unternehmen, die den Ausbau vorantreiben, gehört der Mineralölhändler Osterwalder. Bislang hat das St.Galler Unternehmen unter dem Markennamen Avia vor allem fossile Energieträger vertrieben. «Wir sind überzeugt, dass Ladestationen an unseren Tankstellen-Standorten langfristig rentabel sein können», sagt CEO Martin Osterwalder mit Blick auf die Umwälzungen im Energiemarkt.

Zum Ausloten der Marktbedingungen hat Osterwalder im Avia-Netz 25 Ladestationen installiert und ist dabei schon auf Hürden gestossen. Einerseits sind diese technischer Art: Schon eine einzelne Schnellladestation kann lokal zu hohen Spitzen im Stromverbrauch führen. Dafür sind die Transformatoren, die den Strom verteilen, oft nicht ausgelegt. Ehe die lokalen Netzbetreiber die nötigen Ausbauten umsetzen, kann es oft Jahre dauern.

Doch das ist für Unternehmen wie Osterwalder nur die erste Hürde. Denn in der Schweiz hat fast jede Gemeinde ihr eigenes Energieversorgungsunternehmen. «Jeder Netzbetreiber hat seine eigenen Reglemente, Tarifstrukturen und Eigenheiten», erklärt Osterwalder, «es herrscht ein riesiges Gewirr, was einen erheblichen Einfluss auf die Rentabilität hat.»

Hoffnungen, dass sich daran etwas ändert, hat Osterwalder kaum: Eine Vereinheitlichung von Reglementen und Gebühren sei wünschenswert, aber utopisch. «In Bern mag man gute Ideen haben, aber wenn die lokalen Akteure nicht mitspielen, bleibt die Bundespolitik machtlos», sagt Martin Osterwalder. Doch selbst wenn eine Ladestation einmal steht, hören die Probleme nicht auf.

Fahrerinnen und Fahrer hadern mit Anbietern

ECS-Präsident Kaj Mazenauer, der aus Frauenfeld kommt, kennt die Tücken für die Kundinnen und Kunden. Diese müssen die Ladestation erst einmal finden. Hierfür arbeiten kleine Unternehmen wie Avia mit grossen Online-Plattformen wie Hubcheck zusammen, die dafür sorgen, dass die Ladestationen über das Navigationssystem auffindbar sind.

Zwar finden sich dank Hubcheck zahlreiche Ladestationen – doch vermittelt werden diese von verschiedensten Dienstleistern. Grundsätzlich kann fast jedes Auto an fast jeder Steckdose geladen werden. Dafür wählt man sich über verschiedene Vermittler per App in den Ladestationen ein. Wählt man aber nicht den lokalen Betreiber, zahlt man eine Roaming-Gebühr.

Ein Elektroauto, angeschlossen an einer Ladestation. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Mazenauer rechnet vor: Beim Betreiber Plug’n’Roll zahlt er in der St.Galler Shopping Arena 35 Rappen pro Kilowattstunde. Doch dafür muss er die Plug’n’Roll-App installiert haben. Hat er nur die App eines Konkurrenzanbieters, zahlt er einen happigen Aufschlag. Bei Konkurrenten wie Swisscharge oder Plugsurfing kostet der Strom an der gleichen Steckdose dann mehr als das Doppelte.

Wer günstig Strom tanken will, muss sich die zahlreichen Betreiber-Apps herunterladen und sich vor jedem Ladevorgang durch den Tarifdschungel kämpfen. Für den ECS-Präsidenten ein Unding: «Das muss dringend auf die Agenda des Preisüberwachers.»

Um das ambitionierte Ziel von 20'000 Ladestationen bis 2025 zu erreichen, müssten jeden Tag zehn neue Steckdosen ans Netz gehen. Doch die Elektrorevolution droht, im Bürokratiedschungel der Elektrizitätswerke und dem Tarifdschungel der Anbieter zu ersticken.

1 Kommentar Gisela Santschi vor 14 Minuten Ähm und wer baut die Kraftwerke für diese 20'000 Ladestationen? Zugleich wollen wir in den nächsten Jahren 4 Atomreaktoren abschalten, welche zusätzlich kompensiert werden müssen. Und Hausbesitzer werden, bei Defekt ihrer Heizung fasst genötigt auf eine Wärmepumpe umzusteigen. Brauchen die nicht auch "etwas" Strom? Aber kein Problem, schalten wir im nächsten Winter einfach den Strom ab, wenn zuwenig da ist. Schätze wir wollen das unbedingt erlegen.