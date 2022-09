Gasverordnung: So äusseren sich die Ostschweizer Kantone

Drohende Gasmangellage Energiesparen, um spätere Einschränkungen zu vermeiden: So äussern sich die Ostschweizer Kantone zur Gasverordnung des Bundes In einer gemeinsamen Stellungnahme sprechen sich die Ostschweizer Kantone für die Gasverordnung des Bundes aus, wenn auch Nachbesserungen notwendig seien. Hervorgehoben wird, dass die Grenzregionen teilweise durch das angrenzende Ausland mit Gas versorgt werde. Dies gälte es bei entsprechenden Regelungen zu berücksichtigen. 21.09.2022, 09.10 Uhr

Die Ostschweizer Kantone sind sich einig. Aus einer gemeinsamen Mitteilung der Kantone St.Gallen, Thurgau und beider Appenzell geht hervor, dass die Stellungnahme der Konferenz der kantonalen Energiedirektoren in den wesentlichen Punkten begrüsst wird. Die vom Bundesrat in die Konsultation gegebenen Vorschläge würden unterstützt; insbesondere wichtig sei dabei, dass es zu keinen Beschränkungen und Kontingentierungen von Erdgas komme.

Energie sparen: Dazu rufen die Ostschweizer Kantone auf, um spätere Einschränkungen möglichst im Vorfeld zu vermeiden. Die Kantone selbst sehen sich dabei in einer Vorbildfunktion. Bild: Jakob Ineichen

Kantone denken an Menschen mit Einschränkungen

Ausserdem fordern die Kantone vom Bundesrat Klarheit. Es sei deutlich zu machen, wann und aufgrund welcher Indikatoren die jeweils nächste der vier Massnahmenstufen ausgerufen wird. Denn: Kantone und Gemeinde bräuchten eine Vorlaufzeit, um sich angemessen auf die Umsetzung von Massnahmen vorzubereiten.

Wenn das Gas knapp wird Massnahmen in vier Stufen – was der Bund vorschlägt Aufgrund des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Möglichkeit einer Gasmangellage hat das WBF im Auftrag des Bundesrates Verordnungsentwürfe zu Verwendungsbeschränkungen und Verboten sowie zur Kontingentierung im Fall einer Gasmangellage ausgearbeitet. Die darin festgehaltenen Bewirtschaftungsmassnahmen im Erdgasbereich folgen einem mehrstufigen Umsetzungsplan. Im Vorfeld von Stufe 1 wurde am 31. August 2022 mit ersten Massnahmen begonnen. Sie beinhalten Sparappelle an alle Erdgasverbraucherinnen und -verbraucher. Die Sparappelle könnten im Verlauf von Stufe 1 dringlicher werden. Kommt es trotz des Aufrufs zum freiwilligen Sparen zu einer Verschärfung der Mangellage, kann der Bundesrat die Unterbrechung der Erdgaslieferung für alle umschaltbaren Anlagen anordnen (Stufe 2). Durch die Umschaltung der Zweistoffanlagen auf andere Energieträger kann eine rasche Reduktion des Erdgasverbrauches um 15 bis 20 Prozent erreicht werden. Sollten diese Massnahmen nicht ausreichen, um der Mangellage zu begegnen, können in Stufe 3 per Verordnung Verbrauchsbeschränkungen und Verbote bestimmter Verwendungszwecke erlassen werden. Die Verwendung von Erdgas in den Bereichen Freizeit und Wellness sowie nicht betriebsrelevante Anwendungen können verboten werden. Lebenswichtige Güter und Dienstleistungen dürfen nicht wesentlich betroffen sein. Je nach Schwere der Mangellage und Wirksamkeit der freiwilligen Sparappelle können auch Privathaushalte von Verwendungsbeschränkungen und Verboten betroffen sein. Sollten alle vorangehenden Massnahmen nicht ausreichen, erfolgt in Stufe 4 eine Kontingentierung. Dadurch soll der Verbrauch von Einstoffanlagen reduziert werden. Von der Kontingentierung ausgenommen ist der Bezug von Erdgas durch Privathaushalte, Spitäler, Alters- und Pflegeheime, Polizei und Feuerwehr, Betriebe zur Sicherstellung der Trinkwasser- und Energieversorgung sowie Abwasserreinigung und Abfallentsorgung und Weichenheizungen auf dem Schienennetz. (pd)

Hervorgehoben wird in der Mitteilung, dass die Grenzregionen teilweise durch das angrenzende Ausland mit Erdgas versorgt würden. Auch dies gälte es bei entsprechenden Regelungen mitzuberücksichtigen.

Kritisiert wird von Seiten der Kantone die Ausnahmeformulierung, die aus ihrer Sicht zu eng gefasst sei: Geht es nach den Ostschweizer Kantonen, sollen neben Spitälern, Alters- und Pflegeheimen auch Einrichtungen für Menschen mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen unter die Ausnahmeklausel fallen.

Schweizweit einheitliche Kontrollen gefordert

Im Hinblick auf eine drohende Gasmangellage solle der Handel mit Kontingenten für die Berechnung des Verbrauchs möglich sein, fordern die Kantone. Unternehmen mit mehreren Betriebsstätten sollen dabei Guthaben und Kontingente für einen Standort an einem anderen Standort verwenden können. Dies gälte es in der Vorlage festzuhalten.

Wer kontrolliert letztlich die Einhaltung möglicher Beschränkungen und Verbote? Hierzu fordern die Ostschweizer Kantone Vollzugshilfen des Bundes, die zu pragmatischen und schweizweit einheitlichen Kontrollen beitragen sollen. Für geringfügige Widerhandlungen werden einfache Ordnungsbussenverfahren vorgeschlagen.

Schliesslich, so heisst es in der Mitteilung, sollen alle zum Energiesparen aufgerufen werden. Dies, um spätere Einschränkungen möglichst im Vorfeld zu vermeiden. Auch die Kantone würden umgehend ihren Beitrag zur freiwilligen Einsparung von Energie leisten: Die den kantonseigenen Gebäude und Anlagen seien in einer Vorbildfunktion zu sehen. Auf konkretere Massnahmen wird in der Mitteilung nicht eingegangen. (pd/ok)