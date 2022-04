Drogenkonsum «Eine Zeit lang habe ich es jeden Tag genommen» – 21-Jähriger Ostschweizer berichtet über seine Erfahrungen mit Kokain Die neuesten Analysen des Abwassers zeigen deutlich: St.Gallen ist die Koksstadt Nummer eins in der Schweiz. Wer sind die Personen, die diese Droge konsumieren? Ein 21-Jähriger über seinen ersten Konsum, seine Erlebnisse im Rausch und seine Zeit als Dealer. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 08.04.2022, 22.00 Uhr

Im St.Galler Party- und Nachtleben ist das weisse Pulver schon längst angekommen. Bild: Raphael Rohner

«Schnee», «Fäden» oder auch «weisses Gold»: Mit diesen beschönigenden Ausdrücken bezeichnet man im Szenejargon eine der stärksten und berüchtigtsten Drogen, die es auf den Strassen zu kaufen gibt: Kokain. Wer sind die Leute, die dieser Szene angehören? Der 21-jährige Florian* ist einer von ihnen.

Es ist ein sonniger Nachmittag im März. Florian steht auf der Terrasse seines Elternhauses. Diese seien gerade nicht zu Hause, daher könne er frei über das Thema reden. Es soll im Gespräch nämlich vor allem um eines gehen: seinen Kokainkonsum.

Einfach mal probieren

Drei Jahre ist es her, seit er selbst das erste Mal Kokain konsumiert hat. Damals war er 18, steckte noch mitten in der Lehre. An Möglichkeiten habe es schon damals nicht gefehlt. «Meine Freunde, mit denen ich damals abhing, hatten das oft gemacht. Zusätzlich haben sie gedealt.» Trotz dieses Umfelds habe er der Versuchung recht lange widerstehen können, erklärt er stolz.

Irgendwann hat es ihn aber doch gereizt. «Es war ein ganz normaler Freitagabend, als wir in der Stadt unterwegs waren.» Florian ist etwas später zur Gruppe gestossen. «Meine Freunde hatten kurz davor ein paar Gramm geholt und gleich einen Faden gelegt.» So habe er sich dazu entschieden, auch mal ein wenig von dem weissen Pulver zu schniefen. Er greift zu einem bizarren Vergleich, um seinen folgenschweren Entscheid zu begründen:

«Es ist wie bei einem Steak. Du kannst nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist, wenn du es nicht probiert hast.»

Nur dass dieses «Steak» eine ganz besondere, eine psychoaktive Wirkung hatte. Und in Form von weissem Pulver auf dem Display eines Handys vor ihm lag.

Meistens kommt man über Freunde und Bekannte mit Kokain in Kontakt. So auch Florian. Bild: Raphael Rohner

Er hat zuvor bereits Alkohol getrunken. Auch ein bisschen gekifft. Damit erklärt er sich, dass die Wirkung bei ihm erst einmal ausgeblieben ist.

«Es hat gar nicht mal so krass reingehauen.»

Irgendwann habe er den Rausch aber doch gespürt. Auf die Frage, wie sich das genau angefühlt habe, antwortet er: «Das kann man fast nicht beschreiben.»

Der Abend nahm dann seine Fortsetzung. Erst seien sie zu einer Party gegangen, später wieder zurück in die Stadt, um draussen weiterzutrinken. «Was man halt so tut, wenn man jung und dumm ist», sagt Florian heute. An jenem Abend habe er es aber bei einer «Line» belassen. «Es war genug», sagt er.

Erst einmal kein Suchtgefühl

Ob er glaube, damals von seinen Freunden in den Konsum getrieben worden zu sein?

«Nein, auf keinen Fall. Ich habe es nur für mich genommen.»

Beim einmaligen Probieren ist es nicht geblieben. «Alle drei bis vier Wochen habe ich mal eine Line genommen.» Ein Suchtgefühl will er dabei nicht verspürt haben. Diese Tatsache verwundere ihn heute noch. «Eigentlich bin ich anfällig: Zum Beispiel kiffe ich jetzt seit sechs Jahren.»

Während der Anfangszeit habe er auch regelmässig selbst Kokain organisiert. Meistens für seine Freunde. «Ich hatte immer Kontakte, auch wenn ich relativ selten gezogen habe.» Die Beschaffung sei ganz unkompliziert gewesen: «Ich habe meinem Dealer auf einem Chatportal geschrieben. Eine halbe Stunde bis eine Stunde später hat er es uns gebracht.»

So ging es ein halbes Jahr, bis Florian selbst in das Geschäft einstieg.

Gemäss Betäubungsmittelgesetz ist die Herstellung, der Handel, die Verarbeitung und der Konsum von Kokain verboten. Bild: Raphael Rohner

Dealen im grossen Stil

Eigentlich habe er im kleinen Stil angefangen, sagt Florian. «Ich habe nur etwas für meinen Kollegen geholt, weil dieser gerade sonst niemanden kannte, der ihm eine Ladung besorgen kann.» Das eine führte zum anderen. Schliesslich sei er dann in dieses «Business» reingerutscht und habe selbst begonnen, Kokain zu verkaufen. «Ich war damals in der Lehre. Das Dealen war eine Möglichkeit, um meinen Lebensstandard zu erhöhen», sagt er heute. «So konnte ich mir einen cooleren Ausgang leisten und auch öfters etwas zu Essen bestellen.»

Zusammen mit dem Kontoguthaben schoss auch sein Konsum in die Höhe.

«Es gab Phasen, da habe ich jeden Tag gekokst.»

Als Dealer habe er seine eigene Ware probieren wollen, sagt er. «Und manchmal ist es halt nicht beim Probieren geblieben.» Der Grund für den täglichen Konsum sei vor allem die ständige Verfügbarkeit gewesen.

Wenn Florian zurückblickt, so spricht er von einer prägenden Zeit. Vieles habe er erlebt und gesehen. Einiges davon geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Näher darauf eingehen will er nicht.

«Ich sage nur so viel: Teilweise habe ich mich gefühlt wie in einem Gangsterfilm.»

In guten Verhältnissen aufgewachsen

Seine Eltern hätten von dem Laster nie Wind bekommen. Auch vor seinen Geschwistern habe er es gut verheimlichen können. Das glaube er zumindest. Zu hundert Prozent sicher sei er sich aber nicht. Sein familiäres Verhältnis sieht er zudem nicht als Ursache für den Konsum. Entgegen dem Klischee eines typischen Drogenkonsumenten habe er nie in schlechten Verhältnissen gelebt.

Nach seiner dreivierteljährigen Dealerzeit habe er eine Kokspause von vier Monaten eingelegt. Diese habe er strikt durchgezogen.

«Die Pause zeigte mir, dass ich nicht süchtig bin.»

Nur wenn er Alkohol getrunken hatte, spürte er ein gewisses Verlangen nach dem weissen Pulver.

Offenbar sorgenlos

Die Fakten zum Thema Kokain sind eindeutig - und sie widersprechen Florians teils verharmlosenden Äusserungen. Gemäss Informationen der Stiftung «Sucht Schweiz» kann es durch den häufigen Konsum von Kokain zu schwerwiegenden und langfristigen Folgeschäden kommen. Ebenfalls gebe es ein hohes Suchtpotenzial. Gibt es in Florians Umfeld Menschen, um die er sich Sorgen macht? Seine knappe Antwort: «Nein, gar nicht.» In seiner Reaktion liegt eine Sicherheit, die einen erstaunt.

«Mein Freundeskreis ist ohnehin kleiner geworden», sagt er. In dem «Business», wie er es nennt, müsse man aufpassen, wem man sich anvertraue. «Mittlerweile koksen meine Freunde und ich nicht mehr viel. Die Freundschaft ist aber geblieben.»

Neben der Gesundheit kann auch das Sozialleben durch den Konsum stark vernachlässigt werden. Bild: Raphael Rohner

Er sieht sich heute als Gelegenheitskonsument. Ein Mal im Monat konsumiere er noch. «Irgendwie habe ich es nie geschafft, komplett die Finger davon zu lassen», sagt er. Auf die Frage, ob er es jemals bereut habe, zu koksen, antwortet er erneut mit:

«Nein. Überhaupt nicht.»

«Ich bin ja immer noch der gleiche wie vorher», fügt er hinzu und lehnt sich zurück. Die Arme verschränkt. Trotz seines regelmässigen Konsums will er keine Nachteile für sich erkannt haben. Vorschriften machen will er niemandem: «Es kann jeder für sich selbst entscheiden, was er tun und lassen will», sagt der 21-Jährige. «Was soll ich schon jemandem sagen, der über 18 ist?» Und weiter:

«Der soll doch mit sich selbst ausmachen, ob und wie er sein Leben kaputt macht. Mein Problem ist das nicht.»

Ob er Angst hat, von dem Konsum Schäden davonzutragen? Offenbar nicht: «Sorgen habe ich mir nie gross gemacht. Bis jetzt ging es mir eigentlich immer gut.» Seit dem Ende seiner Zeit als Dealer steht ihm das Kokain nicht mehr in unbegrenzter Menge zur Verfügung. Anders sieht es mit seinem Optimismus aus. Dieser scheint nämlich unendlich vorhanden zu sein.

Brauchen Sie Hilfe? Falls Sie Probleme mit Sucht haben, können Sie sich an eine der folgenden Institutionen wenden. Stiftung Suchthilfe St.Gallen

Tel.: 071 523 0 223

E-Mail: info@stiftung-suchthilfe.ch Blaues Kreuz St.Gallen

Tel.: 071 231 00 31

E-Mail: info-sg-app@blaueskreuz.ch Safezone.ch (Onlineberatung)

URL: www.safezone.ch

* Name der Redaktion bekannt

